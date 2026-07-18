Kiepski tydzień dla złotego. Frank wystrzelił, a funt powyżej 5 zł

To kolejny nie najlepszy tydzień lipca dla złotego. Choć poniedziałek zapowiadał się dobrze, to w kolejnych dniach sytuacja była zmienna i ostatecznie polska waluta zakończyła tydzień słabsza. Dodatkowo piątkowe notowania przyniosły wyraźne odbicie kursów wszystkich głównych walut.

Najmocniej wobec złotego zyskał funt szterling, który w ujęciu tygodniowym podrożał o ponad 3 grosze i przez cały analizowany okres utrzymywał się powyżej psychologicznego poziomu 5 zł.

Wyżej zakończyły tydzień również frank szwajcarski, dolar i euro. Najmniejszy skok nastąpił na dolarze, który ostatnie podrożał o nieco ponad grosz.

Analiza tygodnia na rynku głównych walut (13–17 lipca 2026)

Dolar amerykański (USD) – lekki wzrost po zmiennym tygodniu

Amerykańska waluta rozpoczęła tydzień na poziomie 3,7846 zł, a zakończyła na 3,7951 zł. Oznacza to wzrost o 1,05 gr. Dolar początkowo zyskał wobec złotego, następnie oddał część wzrostów, by ponownie zakończyć tydzień wyżej. Taki amerykański rollercoaster.

Euro (EUR) – lekkie umocnienie

Euro w poniedziałek kosztowało 4,3281 zł, a w piątek 4,3420 zł. W ujęciu tygodniowym oznacza to wzrost o 1,39 gr. Wspólna waluta przez większość tygodnia pozostawała stabilna, a końcówka tygodnia przyniosła jej lekkie umocnienie wobec złotego.

Frank szwajcarski (CHF) – wyraźne odbicie

Frank rozpoczął tydzień na poziomie 4,6826 zł, a zakończył na 4,7060 zł. Oznacza to wzrost o 2,34 gr. Szwajcarska waluta była jedną z najmocniej zyskujących walut w analizowanym okresie. Największy ruch nastąpił pod koniec tygodnia, gdy frank mocno odbił i zbliżył się do poziomu 4,71 zł.

Funt szterling (GBP) – lider wzrostów tygodnia

Funt rozpoczął tydzień na poziomie 5,0692 zł, a zakończył na 5,1019 zł. Oznacza to wzrost o 3,27 gr. Brytyjska waluta zanotowała największy wzrost w ujęciu tygodniowym. Funt przez cały tydzień pozostawał powyżej poziomu 5 zł, a końcówkę tygodnia zakończył ponownie powyżej 5,10 zł.

Podsumowanie tygodnia na rynku głównych walut (13–17 lipca 2026)

USD: +1,05 gr (z 3,7846 zł do 3,7951 zł)

EUR: +1,39 gr (z 4,3281 zł do 4,3420 zł)

CHF: +2,34 gr (z 4,6826 zł do 4,7060 zł)

GBP: +3,27 gr (z 5,0692 zł do 5,1019 zł)

Notowania dzień po dniu

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 13 do 17 lipca 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 17 lipca

dolar – 3,7951 zł

euro – 4,3420 zł

frank szwajcarski – 4,7060 zł

funt szterling – 5,1019 zł

Kursy walut – czwartek, 16 lipca

dolar – 3,7731 zł

euro – 4,3262 zł

frank szwajcarski – 4,6760 zł

funt szterling – 5,1014 zł

Kursy walut – środa, 15 lipca

dolar – 3,7879 zł

euro – 4,3275 zł

frank szwajcarski – 4,6764 zł

funt szterling – 5,0745 zł

Kursy walut – wtorek, 14 lipca

dolar – 3,8076 zł

euro – 4,3407 zł

frank szwajcarski – 4,6861 zł

funt szterling – 5,0926 zł

Kursy walut – poniedziałek, 13 lipca

dolar – 3,7846 zł

euro – 4,3281 zł

frank szwajcarski – 4,6826 zł

funt szterling – 5,0692 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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