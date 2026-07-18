Kiepski tydzień dla złotego. Frank wystrzelił, a funt powyżej 5 zł
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Kiepski tydzień dla złotego. Frank wystrzelił, a funt powyżej 5 zł

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Analiza rynku walut w mijającym tygodniu
Analiza rynku walut w mijającym tygodniu Źródło: Shutterstock / Dilok Klaisataporn
Złoty osłabł wobec większości głównych walut. Oto jak wyglądał tydzień na rynku walut według danych Narodowego Banku Polskiego.

To kolejny nie najlepszy tydzień lipca dla złotego. Choć poniedziałek zapowiadał się dobrze, to w kolejnych dniach sytuacja była zmienna i ostatecznie polska waluta zakończyła tydzień słabsza. Dodatkowo piątkowe notowania przyniosły wyraźne odbicie kursów wszystkich głównych walut.

Najmocniej wobec złotego zyskał funt szterling, który w ujęciu tygodniowym podrożał o ponad 3 grosze i przez cały analizowany okres utrzymywał się powyżej psychologicznego poziomu 5 zł.

Wyżej zakończyły tydzień również frank szwajcarski, dolar i euro. Najmniejszy skok nastąpił na dolarze, który ostatnie podrożał o nieco ponad grosz.

Analiza tygodnia na rynku głównych walut (13–17 lipca 2026)

Dolar amerykański (USD) – lekki wzrost po zmiennym tygodniu

Amerykańska waluta rozpoczęła tydzień na poziomie 3,7846 zł, a zakończyła na 3,7951 zł. Oznacza to wzrost o 1,05 gr. Dolar początkowo zyskał wobec złotego, następnie oddał część wzrostów, by ponownie zakończyć tydzień wyżej. Taki amerykański rollercoaster.

Euro (EUR) – lekkie umocnienie

Euro w poniedziałek kosztowało 4,3281 zł, a w piątek 4,3420 zł. W ujęciu tygodniowym oznacza to wzrost o 1,39 gr. Wspólna waluta przez większość tygodnia pozostawała stabilna, a końcówka tygodnia przyniosła jej lekkie umocnienie wobec złotego.

Frank szwajcarski (CHF) – wyraźne odbicie

Frank rozpoczął tydzień na poziomie 4,6826 zł, a zakończył na 4,7060 zł. Oznacza to wzrost o 2,34 gr. Szwajcarska waluta była jedną z najmocniej zyskujących walut w analizowanym okresie. Największy ruch nastąpił pod koniec tygodnia, gdy frank mocno odbił i zbliżył się do poziomu 4,71 zł.

Funt szterling (GBP) – lider wzrostów tygodnia

Funt rozpoczął tydzień na poziomie 5,0692 zł, a zakończył na 5,1019 zł. Oznacza to wzrost o 3,27 gr. Brytyjska waluta zanotowała największy wzrost w ujęciu tygodniowym. Funt przez cały tydzień pozostawał powyżej poziomu 5 zł, a końcówkę tygodnia zakończył ponownie powyżej 5,10 zł.

Podsumowanie tygodnia na rynku głównych walut (13–17 lipca 2026)

  • USD: +1,05 gr (z 3,7846 zł do 3,7951 zł)
  • EUR: +1,39 gr (z 4,3281 zł do 4,3420 zł)
  • CHF: +2,34 gr (z 4,6826 zł do 4,7060 zł)
  • GBP: +3,27 gr (z 5,0692 zł do 5,1019 zł)

Notowania dzień po dniu

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 13 do 17 lipca 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 17 lipca

  • dolar – 3,7951 zł
  • euro – 4,3420 zł
  • frank szwajcarski – 4,7060 zł
  • funt szterling – 5,1019 zł

Kursy walut – czwartek, 16 lipca

  • dolar – 3,7731 zł
  • euro – 4,3262 zł
  • frank szwajcarski – 4,6760 zł
  • funt szterling – 5,1014 zł

Kursy walut – środa, 15 lipca

  • dolar – 3,7879 zł
  • euro – 4,3275 zł
  • frank szwajcarski – 4,6764 zł
  • funt szterling – 5,0745 zł

Kursy walut – wtorek, 14 lipca

  • dolar – 3,8076 zł
  • euro – 4,3407 zł
  • frank szwajcarski – 4,6861 zł
  • funt szterling – 5,0926 zł

Kursy walut – poniedziałek, 13 lipca

  • dolar – 3,7846 zł
  • euro – 4,3281 zł
  • frank szwajcarski – 4,6826 zł
  • funt szterling – 5,0692 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

  • Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.
  • Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).
  • Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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Źródło: Narodowy Bank Polski / WPROST.pl