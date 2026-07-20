Polska waluta odrabia straty. Frank i euro wyraźnie w dół

Poniedziałkowe notowania NBP przynoszą poprawę sytuacji polskiej waluty po piątkowym osłabieniu. Kursy dolara, euro i franka szwajcarskiego spadły, co oznacza umocnienie złotego. Wyjątkiem ponownie okazał się funt szterling, który nieznacznie podrożał i utrzymał się powyżej poziomu 5,10 zł.

Największą zniżkę zanotował frank szwajcarski, który stracił blisko 1 grosz względem piątkowego kursu. Wyraźnie potaniały także euro i dolar. Brytyjska waluta jako jedyna zakończyła dzień na niewielkim plusie i nadal utrzymała się powyżej poziomu 5 zł.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,7906 zł wobec 3,7951 zł w piątek. To spadek o 0,0045 zł, czyli 0,45 gr. Amerykańska waluta lekko osłabiła się wobec złotego, oddając część piątkowych wzrostów.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,3359 zł, podczas gdy w piątek było to 4,3420 zł. Oznacza to spadek o 0,0061 zł, czyli 0,61 gr. Wspólna waluta nieznacznie potaniała, a złoty odrobił część strat z końcówki ubiegłego tygodnia.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6966 zł wobec 4,7060 zł w piątek. To spadek o 0,0094 zł, czyli 0,94 gr. Szwajcarska waluta zanotowała największy spadek spośród głównych walut.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 5,1056 zł, podczas gdy w piątek było to 5,1019 zł. Oznacza to wzrost o 0,0037 zł, czyli 0,37 gr. Brytyjska waluta nieznacznie umocniła się wobec złotego i utrzymała kurs powyżej poziomu 5,10 zł.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: -0,45 gr (z 3,7951 zł do 3,7906 zł)

EUR: -0,61 gr (z 4,3420 zł do 4,3359 zł)

CHF: -0,94 gr (z 4,7060 zł do 4,6966 zł)

GBP: +0,37 gr (z 5,1019 zł do 5,1056 zł)

Kursy głównych walut z 20 lipca 2026 r.

Kursy walut – poniedziałek, 20 lipca

dolar – 3,7906 zł

euro – 4,3359 zł

frank szwajcarski – 4,6966 zł

funt szterling – 5,1056 zł

Notowania w zeszłym tygodniu

Kursy walut – piątek, 17 lipca

dolar – 3,7951 zł

euro – 4,3420 zł

frank szwajcarski – 4,7060 zł

funt szterling – 5,1019 zł

Kursy walut – czwartek, 16 lipca

dolar – 3,7731 zł

euro – 4,3262 zł

frank szwajcarski – 4,6760 zł

funt szterling – 5,1014 zł

Kursy walut – środa, 15 lipca

dolar – 3,7879 zł

euro – 4,3275 zł

frank szwajcarski – 4,6764 zł

funt szterling – 5,0745 zł

Kursy walut – wtorek, 14 lipca

dolar – 3,8076 zł

euro – 4,3407 zł

frank szwajcarski – 4,6861 zł

funt szterling – 5,0926 zł

Kursy walut – poniedziałek, 13 lipca

dolar – 3,7846 zł

euro – 4,3281 zł

frank szwajcarski – 4,6826 zł

funt szterling – 5,0692 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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