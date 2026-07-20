Polska waluta odrabia straty. Frank i euro wyraźnie w dół

Poniedziałkowe notowania NBP przynoszą poprawę sytuacji polskiej waluty po piątkowym osłabieniu. Kursy dolara, euro i franka szwajcarskiego spadły, co oznacza umocnienie złotego. Wyjątkiem ponownie okazał się funt szterling, który nieznacznie podrożał i utrzymał się powyżej poziomu 5,10 zł.
Największą zniżkę zanotował frank szwajcarski, który stracił blisko 1 grosz względem piątkowego kursu. Wyraźnie potaniały także euro i dolar. Brytyjska waluta jako jedyna zakończyła dzień na niewielkim plusie i nadal utrzymała się powyżej poziomu 5 zł.
Analiza dnia na rynku walut
Dolar amerykański (USD)
Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,7906 zł wobec 3,7951 zł w piątek. To spadek o 0,0045 zł, czyli 0,45 gr. Amerykańska waluta lekko osłabiła się wobec złotego, oddając część piątkowych wzrostów.
Euro (EUR)
Euro kosztuje dziś 4,3359 zł, podczas gdy w piątek było to 4,3420 zł. Oznacza to spadek o 0,0061 zł, czyli 0,61 gr. Wspólna waluta nieznacznie potaniała, a złoty odrobił część strat z końcówki ubiegłego tygodnia.
Frank szwajcarski (CHF)
Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6966 zł wobec 4,7060 zł w piątek. To spadek o 0,0094 zł, czyli 0,94 gr. Szwajcarska waluta zanotowała największy spadek spośród głównych walut.
Funt szterling (GBP)
Funt kosztuje dziś 5,1056 zł, podczas gdy w piątek było to 5,1019 zł. Oznacza to wzrost o 0,0037 zł, czyli 0,37 gr. Brytyjska waluta nieznacznie umocniła się wobec złotego i utrzymała kurs powyżej poziomu 5,10 zł.
Podsumowanie dnia na rynku walut
- USD: -0,45 gr (z 3,7951 zł do 3,7906 zł)
- EUR: -0,61 gr (z 4,3420 zł do 4,3359 zł)
- CHF: -0,94 gr (z 4,7060 zł do 4,6966 zł)
- GBP: +0,37 gr (z 5,1019 zł do 5,1056 zł)
Kursy głównych walut z 20 lipca 2026 r.
Kursy walut – poniedziałek, 20 lipca
- dolar – 3,7906 zł
- euro – 4,3359 zł
- frank szwajcarski – 4,6966 zł
- funt szterling – 5,1056 zł
Notowania w zeszłym tygodniu
Kursy walut – piątek, 17 lipca
- dolar – 3,7951 zł
- euro – 4,3420 zł
- frank szwajcarski – 4,7060 zł
- funt szterling – 5,1019 zł
Kursy walut – czwartek, 16 lipca
- dolar – 3,7731 zł
- euro – 4,3262 zł
- frank szwajcarski – 4,6760 zł
- funt szterling – 5,1014 zł
Kursy walut – środa, 15 lipca
- dolar – 3,7879 zł
- euro – 4,3275 zł
- frank szwajcarski – 4,6764 zł
- funt szterling – 5,0745 zł
Kursy walut – wtorek, 14 lipca
- dolar – 3,8076 zł
- euro – 4,3407 zł
- frank szwajcarski – 4,6861 zł
- funt szterling – 5,0926 zł
Kursy walut – poniedziałek, 13 lipca
- dolar – 3,7846 zł
- euro – 4,3281 zł
- frank szwajcarski – 4,6826 zł
- funt szterling – 5,0692 zł
FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.
Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?
NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:
- Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.
- Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).
- Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.
Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?
Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.
Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?
Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.
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