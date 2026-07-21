Złoty umacnia się na całej linii. Wszystkie główne waluty w dół
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Złoty umacnia się na całej linii. Wszystkie główne waluty w dół

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Po ile dziś dolar, euro, funt i frank?
Po ile dziś dolar, euro, funt i frank? Źródło: Shutterstock / Dilok Klaisataporn
Złoty kontynuuje umocnienie i odrabia straty z zeszłego tygodnia. Oto kursy walut według danych Narodowego Banku Polskiego z 21 lipca 2026 r.

Wtorkowe notowania NBP przynoszą kolejne dobre informacje dla posiadaczy złotówek. Po poniedziałkowym umocnieniu dziś polska waluta triumfuje, umacniając się wobec wszystkich czterech głównych walut.

Największe spadki zanotowały frank szwajcarski i funt szterling, choć dolar i euro również wyraźnie potaniały.

Najmocniej osłabił się frank szwajcarski, który stracił ponad 2 grosze względem poniedziałkowego kursu. Niewiele mniejszą przecenę zanotował funt szterling. Dolar i euro również zakończyły dzień na minusie, choć skala zmian była nieco mniejsza.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,7885 zł wobec 3,7906 zł w poniedziałek. To spadek o 0,0021 zł, czyli 0,21 gr. Amerykańska waluta nieznacznie osłabiła się wobec złotego, kontynuując poniedziałkową tendencję spadkową.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,3268 zł, podczas gdy w poniedziałek było to 4,3359 zł. Oznacza to spadek o 0,0091 zł, czyli 0,91 gr. Wspólna waluta potaniała, a kurs ponownie zbliżył się do poziomu 4,32 zł.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6756 zł wobec 4,6966 zł w poniedziałek. To spadek o 0,0210 zł, czyli 2,10 gr. Szwajcarska waluta zanotowała największą przecenę spośród głównych walut.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 5,0877 zł, podczas gdy w poniedziałek było to 5,1056 zł. Oznacza to spadek o 0,0179 zł, czyli 1,79 gr. Brytyjska waluta wyraźnie osłabiła się wobec złotego i ponownie spadła poniżej poziomu 5,10 zł.

Podsumowanie dnia na rynku walut

  • USD: -0,21 gr (z 3,7906 zł do 3,7885 zł)
  • EUR: -0,91 gr (z 4,3359 zł do 4,3268 zł)
  • CHF: -2,10 gr (z 4,6966 zł do 4,6756 zł)
  • GBP: -1,79 gr (z 5,1056 zł do 5,0877 zł)

Kursy głównych walut z 21 lipca 2026 r.

Kursy walut – wtorek, 21 lipca

  • dolar – 3,7885 zł
  • euro – 4,3268 zł
  • frank szwajcarski – 4,6756 zł
  • funt szterling – 5,0877 zł

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – poniedziałek, 20 lipca

  • dolar – 3,7906 zł
  • euro – 4,3359 zł
  • frank szwajcarski – 4,6966 zł
  • funt szterling – 5,1056 zł

Kursy w zeszłym tygodniu

Kursy walut – piątek, 17 lipca

  • dolar – 3,7951 zł
  • euro – 4,3420 zł
  • frank szwajcarski – 4,7060 zł
  • funt szterling – 5,1019 zł

Kursy walut – czwartek, 16 lipca

  • dolar – 3,7731 zł
  • euro – 4,3262 zł
  • frank szwajcarski – 4,6760 zł
  • funt szterling – 5,1014 zł

Kursy walut – środa, 15 lipca

  • dolar – 3,7879 zł
  • euro – 4,3275 zł
  • frank szwajcarski – 4,6764 zł
  • funt szterling – 5,0745 zł

Kursy walut – wtorek, 14 lipca

  • dolar – 3,8076 zł
  • euro – 4,3407 zł
  • frank szwajcarski – 4,6861 zł
  • funt szterling – 5,0926 zł

Kursy walut – poniedziałek, 13 lipca

  • dolar – 3,7846 zł
  • euro – 4,3281 zł
  • frank szwajcarski – 4,6826 zł
  • funt szterling – 5,0692 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

  • Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.
  • Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).
  • Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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Źródło: Narodowy Bank Polski / WPROST.pl