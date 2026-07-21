Złoty umacnia się na całej linii. Wszystkie główne waluty w dół

Wtorkowe notowania NBP przynoszą kolejne dobre informacje dla posiadaczy złotówek. Po poniedziałkowym umocnieniu dziś polska waluta triumfuje, umacniając się wobec wszystkich czterech głównych walut.

Największe spadki zanotowały frank szwajcarski i funt szterling, choć dolar i euro również wyraźnie potaniały.

Najmocniej osłabił się frank szwajcarski, który stracił ponad 2 grosze względem poniedziałkowego kursu. Niewiele mniejszą przecenę zanotował funt szterling. Dolar i euro również zakończyły dzień na minusie, choć skala zmian była nieco mniejsza.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,7885 zł wobec 3,7906 zł w poniedziałek. To spadek o 0,0021 zł, czyli 0,21 gr. Amerykańska waluta nieznacznie osłabiła się wobec złotego, kontynuując poniedziałkową tendencję spadkową.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,3268 zł, podczas gdy w poniedziałek było to 4,3359 zł. Oznacza to spadek o 0,0091 zł, czyli 0,91 gr. Wspólna waluta potaniała, a kurs ponownie zbliżył się do poziomu 4,32 zł.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6756 zł wobec 4,6966 zł w poniedziałek. To spadek o 0,0210 zł, czyli 2,10 gr. Szwajcarska waluta zanotowała największą przecenę spośród głównych walut.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 5,0877 zł, podczas gdy w poniedziałek było to 5,1056 zł. Oznacza to spadek o 0,0179 zł, czyli 1,79 gr. Brytyjska waluta wyraźnie osłabiła się wobec złotego i ponownie spadła poniżej poziomu 5,10 zł.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: -0,21 gr (z 3,7906 zł do 3,7885 zł)

EUR: -0,91 gr (z 4,3359 zł do 4,3268 zł)

CHF: -2,10 gr (z 4,6966 zł do 4,6756 zł)

GBP: -1,79 gr (z 5,1056 zł do 5,0877 zł)

Kursy głównych walut z 21 lipca 2026 r.

Kursy walut – wtorek, 21 lipca

dolar – 3,7885 zł

euro – 4,3268 zł

frank szwajcarski – 4,6756 zł

funt szterling – 5,0877 zł

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – poniedziałek, 20 lipca

dolar – 3,7906 zł

euro – 4,3359 zł

frank szwajcarski – 4,6966 zł

funt szterling – 5,1056 zł

Kursy w zeszłym tygodniu

Kursy walut – piątek, 17 lipca

dolar – 3,7951 zł

euro – 4,3420 zł

frank szwajcarski – 4,7060 zł

funt szterling – 5,1019 zł

Kursy walut – czwartek, 16 lipca

dolar – 3,7731 zł

euro – 4,3262 zł

frank szwajcarski – 4,6760 zł

funt szterling – 5,1014 zł

Kursy walut – środa, 15 lipca

dolar – 3,7879 zł

euro – 4,3275 zł

frank szwajcarski – 4,6764 zł

funt szterling – 5,0745 zł

Kursy walut – wtorek, 14 lipca

dolar – 3,8076 zł

euro – 4,3407 zł

frank szwajcarski – 4,6861 zł

funt szterling – 5,0926 zł

Kursy walut – poniedziałek, 13 lipca

dolar – 3,7846 zł

euro – 4,3281 zł

frank szwajcarski – 4,6826 zł

funt szterling – 5,0692 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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