Dolar przerywa serię spadków. Ceny franka i funta nadal w dół

Środowe notowania NBP przyniosły mieszany obraz rynku walutowego. Po mocnym wtorkowym umocnieniu złoty osłabił się wobec dolara amerykańskiego i euro, jednocześnie umacniając się względem franka szwajcarskiego oraz funta szterlinga.

Największą zmianę zanotował funt szterling, który potaniał o ponad 1,3 grosza względem wtorkowego kursu, jednak jego kurs nadal nie spadł poniżej 5 zł.

Wyraźnie osłabił się również frank szwajcarski. Dolar i euro zakończyły dzień na niewielkim plusie, odrabiając część wcześniejszych strat.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,7945 zł wobec 3,7885 zł we wtorek. To wzrost o 0,0060 zł, czyli 0,60 gr. Amerykańska waluta odrobiła część strat z poprzedniej sesji.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,3295 zł, podczas gdy we wtorek było to 4,3268 zł. Oznacza to wzrost o 0,0027 zł, czyli 0,27 gr. Wspólna waluta nieznacznie umocniła się wobec złotego, pozostając poniżej poziomu 4,50 zł.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6740 zł wobec 4,6756 zł we wtorek. To spadek o 0,0016 zł, czyli 0,16 gr. Szwajcarska waluta kontynuowała lekką korektę spadkową wobec złotego.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 5,0744 zł, podczas gdy we wtorek było to 5,0877 zł. Oznacza to spadek o 0,0133 zł, czyli 1,33 gr. Brytyjska waluta zanotowała największą przecenę spośród analizowanych walut i oddaliła się od poziomu 5,10 zł.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: +0,60 gr (z 3,7885 zł do 3,7945 zł)

EUR: +0,27 gr (z 4,3268 zł do 4,3295 zł)

CHF: -0,16 gr (z 4,6756 zł do 4,6740 zł)

GBP: -1,33 gr (z 5,0877 zł do 5,0744 zł)

Kursy głównych walut z 22 lipca 2026 r.

Kursy walut – środa, 22 lipca

dolar – 3,7945 zł

euro – 4,3295 zł

frank szwajcarski – 4,6740 zł

funt szterling – 5,0744 zł

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – wtorek, 21 lipca

dolar – 3,7885 zł

euro – 4,3268 zł

frank szwajcarski – 4,6756 zł

funt szterling – 5,0877 zł

Kursy walut – poniedziałek, 20 lipca

dolar – 3,7906 zł

euro – 4,3359 zł

frank szwajcarski – 4,6966 zł

funt szterling – 5,1056 zł

Kursy w zeszłym tygodniu

Kursy walut – piątek, 17 lipca

dolar – 3,7951 zł

euro – 4,3420 zł

frank szwajcarski – 4,7060 zł

funt szterling – 5,1019 zł

Kursy walut – czwartek, 16 lipca

dolar – 3,7731 zł

euro – 4,3262 zł

frank szwajcarski – 4,6760 zł

funt szterling – 5,1014 zł

Kursy walut – środa, 15 lipca

dolar – 3,7879 zł

euro – 4,3275 zł

frank szwajcarski – 4,6764 zł

funt szterling – 5,0745 zł

Kursy walut – wtorek, 14 lipca

dolar – 3,8076 zł

euro – 4,3407 zł

frank szwajcarski – 4,6861 zł

funt szterling – 5,0926 zł

Kursy walut – poniedziałek, 13 lipca

dolar – 3,7846 zł

euro – 4,3281 zł

frank szwajcarski – 4,6826 zł

funt szterling – 5,0692 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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