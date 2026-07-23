Złoty odzyskuje siły. Frank mocno w dół
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Złoty odzyskuje siły. Frank mocno w dół

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Po ile dziś dolar, euro, frank, funt?
Po ile dziś dolar, euro, frank, funt? Źródło: Shutterstock
Złoty zdecydowanie poprawił swoją pozycję. Oto kursy walut według danych Narodowego Banku Polskiego z 23 lipca 2026 r.

Polska waluta ma się lepiej. Czwartkowe notowania NBP przyniosły ciekawe zmiany na rynku walutowym. Złoty wyraźnie umocnił się wobec franka szwajcarskiego oraz funta szterlinga. Jednocześnie kursy dolara amerykańskiego i euro pozostały niemal na poziomie z poprzedniego dnia.

Największy ruch dnia zanotował frank szwajcarski, który potaniał o blisko 1,7 grosza względem środowego kursu. To zdecydowanie największy spadek dnia. Nieco osłabił się także funt szterling. Dolar i euro zmieniły swoją wartość jedynie symbolicznie.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,7946 zł wobec 3,7945 zł w środę. To wzrost o 0,0001 zł, czyli 0,01 gr. Amerykańska waluta praktycznie nie zmieniła swojej wartości wobec złotego.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,3298 zł, podczas gdy w środę było to 4,3295 zł. Oznacza to wzrost o 0,0003 zł, czyli 0,03 gr. Wspólna waluta pozostała stabilna, a zmiana ma wyłącznie symboliczny charakter.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6572 zł wobec 4,6740 zł w środę. To spadek o 0,0168 zł, czyli 1,68 gr. Szwajcarska waluta zanotowała zdecydowanie największy i bardzo widoczny spadek spośród głównych walut.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 5,0727 zł, podczas gdy w środę było to 5,0744 zł. Oznacza to spadek o 0,0017 zł, czyli 0,17 gr. Brytyjska waluta nieznacznie osłabiła się wobec złotego, pozostając jednak powyżej poziomu 5 zł.

Podsumowanie dnia na rynku walut

  • USD: +0,01 gr (z 3,7945 zł do 3,7946 zł)
  • EUR: +0,03 gr (z 4,3295 zł do 4,3298 zł)
  • CHF: -1,68 gr (z 4,6740 zł do 4,6572 zł)
  • GBP: -0,17 gr (z 5,0744 zł do 5,0727 zł)

Kursy głównych walut z 23 lipca 2026 r.

Kursy walut – czwartek, 23 lipca

  • dolar – 3,7946 zł
  • euro – 4,3298 zł
  • frank szwajcarski – 4,6572 zł
  • funt szterling – 5,0727 zł

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – środa, 22 lipca

  • dolar – 3,7945 zł
  • euro – 4,3295 zł
  • frank szwajcarski – 4,6740 zł
  • funt szterling – 5,0744 zł

Kursy walut – wtorek, 21 lipca

  • dolar – 3,7885 zł
  • euro – 4,3268 zł
  • frank szwajcarski – 4,6756 zł
  • funt szterling – 5,0877 zł

Kursy walut – poniedziałek, 20 lipca

  • dolar – 3,7906 zł
  • euro – 4,3359 zł
  • frank szwajcarski – 4,6966 zł
  • funt szterling – 5,1056 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

  • Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.
  • Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).
  • Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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Źródło: Narodowy Bank Polski / WPROST.pl