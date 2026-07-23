Złoty odzyskuje siły. Frank mocno w dół

Polska waluta ma się lepiej. Czwartkowe notowania NBP przyniosły ciekawe zmiany na rynku walutowym. Złoty wyraźnie umocnił się wobec franka szwajcarskiego oraz funta szterlinga. Jednocześnie kursy dolara amerykańskiego i euro pozostały niemal na poziomie z poprzedniego dnia.

Największy ruch dnia zanotował frank szwajcarski, który potaniał o blisko 1,7 grosza względem środowego kursu. To zdecydowanie największy spadek dnia. Nieco osłabił się także funt szterling. Dolar i euro zmieniły swoją wartość jedynie symbolicznie.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,7946 zł wobec 3,7945 zł w środę. To wzrost o 0,0001 zł, czyli 0,01 gr. Amerykańska waluta praktycznie nie zmieniła swojej wartości wobec złotego.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,3298 zł, podczas gdy w środę było to 4,3295 zł. Oznacza to wzrost o 0,0003 zł, czyli 0,03 gr. Wspólna waluta pozostała stabilna, a zmiana ma wyłącznie symboliczny charakter.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6572 zł wobec 4,6740 zł w środę. To spadek o 0,0168 zł, czyli 1,68 gr. Szwajcarska waluta zanotowała zdecydowanie największy i bardzo widoczny spadek spośród głównych walut.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 5,0727 zł, podczas gdy w środę było to 5,0744 zł. Oznacza to spadek o 0,0017 zł, czyli 0,17 gr. Brytyjska waluta nieznacznie osłabiła się wobec złotego, pozostając jednak powyżej poziomu 5 zł.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: +0,01 gr (z 3,7945 zł do 3,7946 zł)

EUR: +0,03 gr (z 4,3295 zł do 4,3298 zł)

CHF: -1,68 gr (z 4,6740 zł do 4,6572 zł)

GBP: -0,17 gr (z 5,0744 zł do 5,0727 zł)

Kursy głównych walut z 23 lipca 2026 r.

Kursy walut – czwartek, 23 lipca

dolar – 3,7946 zł

euro – 4,3298 zł

frank szwajcarski – 4,6572 zł

funt szterling – 5,0727 zł

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – środa, 22 lipca

dolar – 3,7945 zł

euro – 4,3295 zł

frank szwajcarski – 4,6740 zł

funt szterling – 5,0744 zł

Kursy walut – wtorek, 21 lipca

dolar – 3,7885 zł

euro – 4,3268 zł

frank szwajcarski – 4,6756 zł

funt szterling – 5,0877 zł

Kursy walut – poniedziałek, 20 lipca

dolar – 3,7906 zł

euro – 4,3359 zł

frank szwajcarski – 4,6966 zł

funt szterling – 5,1056 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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