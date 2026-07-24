Złoty nie utrzymał serii. Dolar w górę, frank i funt nadal tanieją

Koniec tygodnia przynosi dalsze umocnienie złotego wobec części głównych walut. Odbił jedynie amerykański dolar, natomiast pozostałe główne waluty kontynuowały spadki.

Największą zniżkę ponownie zanotował funt szterling, który stracił ponad 1 grosz względem czwartkowego kursu.

Wyraźnie potaniał również frank szwajcarski. Euro odnotowało jedynie widoczną zniżkę, natomiast dolar jako jedyny zakończył dzień na plusie. Zwyżka amerykańskiej waluty nie była jednak duża.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,8000 zł wobec 3,7946 zł w czwartek. To wzrost o 0,0054 zł, czyli 0,54 gr. Amerykańska waluta odrobiła czwartkowe straty i lekko umocniła się wobec złotego.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,3257 zł, podczas gdy w czwartek było to 4,3298 zł. Oznacza to spadek o 0,0041 zł, czyli 0,41 gr. Wahania wspólnej waluty z reguły są niewielkie, dlatego dzisiejsza zniżka jest stosunkowo wyraźna.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6538 zł wobec 4,6572 zł w czwartek. To spadek o 0,0034 zł, czyli 0,34 gr. Szwajcarska waluta kontynuowała spadki, choć ich skala była wyraźnie mniejsza niż dzień wcześniej.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 5,0620 zł, podczas gdy w czwartek było to 5,0727 zł. Oznacza to spadek o 0,0107 zł, czyli 1,07 gr. Brytyjska waluta zanotowała największą zniżkę spośród analizowanych walut i nieco oddaliła się od poziomu 5,10 zł.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: +0,54 gr (z 3,7946 zł do 3,8000 zł)

EUR: -0,41 gr (z 4,3298 zł do 4,3257 zł)

CHF: -0,34 gr (z 4,6572 zł do 4,6538 zł)

GBP: -1,07 gr (z 5,0727 zł do 5,0620 zł)

Kursy głównych walut z 24 lipca 2026 r.

Kursy walut – piątek, 24 lipca

dolar – 3,8000 zł

euro – 4,3257 zł

frank szwajcarski – 4,6538 zł

funt szterling – 5,0620 zł

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – czwartek, 23 lipca

dolar – 3,7946 zł

euro – 4,3298 zł

frank szwajcarski – 4,6572 zł

funt szterling – 5,0727 zł

Kursy walut – środa, 22 lipca

dolar – 3,7945 zł

euro – 4,3295 zł

frank szwajcarski – 4,6740 zł

funt szterling – 5,0744 zł

Kursy walut – wtorek, 21 lipca

dolar – 3,7885 zł

euro – 4,3268 zł

frank szwajcarski – 4,6756 zł

funt szterling – 5,0877 zł

Kursy walut – poniedziałek, 20 lipca

dolar – 3,7906 zł

euro – 4,3359 zł

frank szwajcarski – 4,6966 zł

funt szterling – 5,1056 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

Czytaj też:

Chiny forsują juana. Wyprzedza dolara w rozliczeniach transgranicznych Czytaj też:

Kiepski tydzień dla złotego. Frank wystrzelił, a funt powyżej 5 zł