Mocny tydzień złotego. Funt stracił ponad 4 grosze

Miniony tydzień przyniósł wyraźną poprawę sytuacji polskiej waluty. Po poniedziałkowym otwarciu kolejne dni upłynęły pod znakiem umacniania się złotego wobec euro, franka szwajcarskiego i funta szterlinga. Wyjątkiem był dolar amerykański, który po kilku wahaniach zakończył tydzień nieznacznie wyżej niż na początku.

Największym przegranym tygodnia okazał się funt szterling, który stracił wobec złotego 4,36 grosza. Niewiele mniej potaniał frank szwajcarski, tracąc 4,28 grosza. Euro zanotowało niewielką przecenę, natomiast dolar jako jedyny zakończył tydzień na symbolicznym plusie.

Analiza tygodnia na rynku głównych walut (20–24 lipca 2026)

Dolar amerykański (USD) – jedyna waluta na plusie

Dolar rozpoczął tydzień na poziomie 3,7906 zł, a zakończył na 3,8000 zł. Oznacza to wzrost o 0,94 gr. Notowania amerykańskiej waluty były zmienne, jednak końcówka tygodnia przyniosła lekkie umocnienie wobec złotego.

Euro (EUR) – niewielki spadek

Euro w poniedziałek kosztowało 4,3359 zł, a w piątek 4,3257 zł. W ujęciu tygodniowym oznacza to spadek o 1,02 gr. Wspólna waluta pozostawała przez większość tygodnia stabilna, ale ostatecznie zakończyła go niżej.

Frank szwajcarski (CHF) – wyraźna zniżka

Frank rozpoczął tydzień na poziomie 4,6966 zł, a zakończył na 4,6538 zł. Oznacza to spadek o 4,28 gr. Szwajcarska waluta należała do najsłabszych spośród analizowanych walut. Największe osłabienie nastąpiło w drugiej połowie tygodnia.

Funt szterling (GBP) – największy spadek tygodnia

Funt rozpoczął tydzień na poziomie 5,1056 zł, a zakończył na 5,0620 zł. Oznacza to spadek o 4,36 gr. Brytyjska waluta zanotowała największą przecenę spośród analizowanych walut, choć przez cały tydzień utrzymywała się powyżej psychologicznego poziomu 5 zł.

Podsumowanie tygodnia na rynku głównych walut (20–24 lipca 2026)

USD: +0,94 gr (z 3,7906 zł do 3,8000 zł)

EUR: -1,02 gr (z 4,3359 zł do 4,3257 zł)

CHF: -4,28 gr (z 4,6966 zł do 4,6538 zł)

GBP: -4,36 gr (z 5,1056 zł do 5,0620 zł)

Notowania dzień po dniu

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 20 do 24 lipca 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 24 lipca

dolar – 3,8000 zł

euro – 4,3257 zł

frank szwajcarski – 4,6538 zł

funt szterling – 5,0620 zł

Kursy walut – czwartek, 23 lipca

dolar – 3,7946 zł

euro – 4,3298 zł

frank szwajcarski – 4,6572 zł

funt szterling – 5,0727 zł

Kursy walut – środa, 22 lipca

dolar – 3,7945 zł

euro – 4,3295 zł

frank szwajcarski – 4,6740 zł

funt szterling – 5,0744 zł

Kursy walut – wtorek, 21 lipca

dolar – 3,7885 zł

euro – 4,3268 zł

frank szwajcarski – 4,6756 zł

funt szterling – 5,0877 zł

Kursy walut – poniedziałek, 20 lipca

dolar – 3,7906 zł

euro – 4,3359 zł

frank szwajcarski – 4,6966 zł

funt szterling – 5,1056 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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