Poniedziałkowy triumf złotego. Wszystkie główne waluty tanieją

Takiego poniedziałku dawno nie było na rynku walut. Dzisiejsza sesja przyniosła bowiem wyraźną poprawę notowań polskiej waluty. Wszystkie analizowane główne waluty potaniały względem piątkowych poziomów.

Największym przegranym jest dolar. Amerykańska waluta zanotowała spadek o 1,65 grosza. Niewiele mniej stracił funt szterling, który obniżył swoją wartość o 1,56 grosza.

Wyraźnie potaniały również euro oraz frank szwajcarski, choć z tego duetu mniejszą zniżkę odnotowała szwajcarska waluta.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,7835 zł wobec 3,8000 zł w piątek. Oznacza to spadek o 0,0165 zł, czyli 1,65 gr. Amerykańska waluta wyraźnie straciła wobec złotego i oddaliła się od granicy 3,80 zł.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,3139 zł, podczas gdy w piątek było to 4,3257 zł. Oznacza to spadek o 0,0118 zł, czyli 1,18 gr. Wspólna waluta zanotowała wyraźną zniżkę i zeszła poniżej poziomu 4,32 zł.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6426 zł wobec 4,6538 zł w piątek. To spadek o 0,0112 zł, czyli 1,12 gr. Szwajcarska waluta również znalazła się pod presją i straciła ponad grosz względem złotego.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 5,0464 zł, podczas gdy w piątek było to 5,0620 zł. Oznacza to spadek o 0,0156 zł, czyli 1,56 gr. Brytyjska waluta zanotowała jedną z największych przecen wśród analizowanych walut i oddaliła się od poziomu 5,10 zł.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: -1,65 gr (z 3,8000 zł do 3,7835 zł)

EUR: -1,18 gr (z 4,3257 zł do 4,3139 zł)

CHF: -1,12 gr (z 4,6538 zł do 4,6426 zł)

GBP: -1,56 gr (z 5,0620 zł do 5,0464 zł)

Kursy głównych walut z 27 lipca 2026 r.

Kursy walut – poniedziałek, 27 lipca

dolar – 3,7835 zł

euro – 4,3139 zł

frank szwajcarski – 4,6426 zł

funt szterling – 5,0464 zł

Notowania w zeszłym tygodniu

Kursy walut – piątek, 24 lipca

dolar – 3,8000 zł

euro – 4,3257 zł

frank szwajcarski – 4,6538 zł

funt szterling – 5,0620 zł

Kursy walut – czwartek, 23 lipca

dolar – 3,7946 zł

euro – 4,3298 zł

frank szwajcarski – 4,6572 zł

funt szterling – 5,0727 zł

Kursy walut – środa, 22 lipca

dolar – 3,7945 zł

euro – 4,3295 zł

frank szwajcarski – 4,6740 zł

funt szterling – 5,0744 zł

Kursy walut – wtorek, 21 lipca

dolar – 3,7885 zł

euro – 4,3268 zł

frank szwajcarski – 4,6756 zł

funt szterling – 5,0877 zł

Kursy walut – poniedziałek, 20 lipca

dolar – 3,7906 zł

euro – 4,3359 zł

frank szwajcarski – 4,6966 zł

funt szterling – 5,1056 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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