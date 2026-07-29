Złoty nie zwalnia. Ceny dolara, franka i funta spadają

Środowe notowania są zdecydowanie przychylniejsze polskiej walucie. Złoty umocnił się wobec dolara, franka szwajcarskiego oraz funta szterlinga, natomiast euro jako jedyna z analizowanych walut zyskało na wartości.

Największy spadek zanotował funt szterling, który stracił 0,70 grosza względem wtorkowego kursu. Niewiele mniej potaniał frank szwajcarski, który obniżył swoją wartość o 0,62 grosza.

Dolar również znalazł się pod presją i spadł poniżej poziomu 3,80 zł. Euro jako jedyne zakończyło dzień niewielkim wzrostem, choć skala zmiany była bardzo mała.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,7962 zł wobec 3,8023 zł we wtorek. Oznacza to spadek o 0,0061 zł, czyli 0,61 gr. Amerykańska waluta lekko straciła wobec złotego i ponownie znalazła się poniżej granicy 3,80 zł.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,3263 zł, podczas gdy we wtorek było to 4,3242 zł. Oznacza to wzrost o 0,0021 zł, czyli 0,21 gr. Wspólna waluta jako jedyna z głównych walut zanotowała wzrost, jednak jego skala pozostała niewielka.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6347 zł wobec 4,6409 zł we wtorek. To spadek o 0,0062 zł, czyli 0,62 gr. Szwajcarska waluta kontynuuje spadki.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 5,0511 zł, podczas gdy we wtorek było to 5,0581 zł. Oznacza to spadek o 0,0070 zł, czyli 0,70 gr. Brytyjska waluta zanotowała największą zniżkę spośród analizowanych walut i zbliżyła się do poziomu 5 zł, czy spadnie poniżej — czas pokaże.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: -0,61 gr (z 3,8023 zł do 3,7962 zł)

EUR: +0,21 gr (z 4,3242 zł do 4,3263 zł)

CHF: -0,62 gr (z 4,6409 zł do 4,6347 zł)

GBP: -0,70 gr (z 5,0581 zł do 5,0511 zł)

Kursy głównych walut z 29 lipca 2026 r.

Kursy walut – środa, 29 lipca

dolar – 3,7962 zł

euro – 4,3263 zł

frank szwajcarski – 4,6347 zł

funt szterling – 5,0511 zł

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – wtorek, 28 lipca

dolar – 3,8023 zł

euro – 4,3242 zł

frank szwajcarski – 4,6409 zł

funt szterling – 5,0581 zł

Kursy walut – poniedziałek, 27 lipca

dolar – 3,7835 zł

euro – 4,3139 zł

frank szwajcarski – 4,6426 zł

funt szterling – 5,0464 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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