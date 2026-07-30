Złoty nie odpuszcza. Wszystkie główne waluty mocno w dół

Złoty już kolejny dzień z rzędu wzmacnia swoją pozycję. Czwartkowe notowania ponownie przyniosły spadki wszystkich czterech głównych walut, a skala spadków jest wyraźnie większa niż podczas środowej sesji.

Najbardziej potaniał dolar amerykański, który stracił aż 3,18 grosza względem środowego kursu. Wyraźnie spadły również ceny funta szterlinga oraz franka szwajcarskiego, które obniżyły swoją wartość o ponad 2 grosze. Euro także zakończyło dzień na minusie, tracąc 1,66 grosza.

Złoty ma za sobą kolejny bardzo udany dzień na rynku walutowym.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,7644 zł wobec 3,7962 zł w środę. Oznacza to spadek o 0,0318 zł, czyli 3,18 gr. Amerykańska waluta osłabiła się wobec złotego i odnotowała największy spadek spośród analizowanych walut.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,3097 zł, podczas gdy w środę było to 4,3263 zł. Oznacza to spadek o 0,0166 zł, czyli 1,66 gr. Wspólna waluta oddała środowy wzrost i ponownie wyraźnie potaniała.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6120 zł wobec 4,6347 zł w środę. To spadek o 0,0227 zł, czyli 2,27 gr. Szwajcarska waluta straciła całkiem sporo na wartości.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 5,0268 zł, podczas gdy w środę było to 5,0511 zł. Oznacza to spadek o 0,0243 zł, czyli 2,43 gr. Brytyjska waluta zanotowała drugi największy spadek dnia spośród analizowanych walut i ponownie zbliżyła się do granicy 5 zł.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: -3,18 gr (z 3,7962 zł do 3,7644 zł)

EUR: -1,66 gr (z 4,3263 zł do 4,3097 zł)

CHF: -2,27 gr (z 4,6347 zł do 4,6120 zł)

GBP: -2,43 gr (z 5,0511 zł do 5,0268 zł)

Kursy głównych walut z 30 lipca 2026 r.

Kursy walut – czwartek, 30 lipca

dolar – 3,7644 zł

euro – 4,3097 zł

frank szwajcarski – 4,6120 zł

funt szterling – 5,0268 zł

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – środa, 29 lipca

dolar – 3,7962 zł

euro – 4,3263 zł

frank szwajcarski – 4,6347 zł

funt szterling – 5,0511 zł

Kursy walut – wtorek, 28 lipca

dolar – 3,8023 zł

euro – 4,3242 zł

frank szwajcarski – 4,6409 zł

funt szterling – 5,0581 zł

Kursy walut – poniedziałek, 27 lipca

dolar – 3,7835 zł

euro – 4,3139 zł

frank szwajcarski – 4,6426 zł

funt szterling – 5,0464 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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