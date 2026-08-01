Złoty pokazał siłę. Dolar największym przegranym tygodnia

Miniony tydzień przyniósł wyraźną poprawę notowań złotego, szczególnie wobec amerykańskiej waluty. Dolar przez większość tygodnia pozostawał pod presją i zakończył okres wyraźnie niżej niż w poniedziałek.
Pozostałe główne waluty zachowywały się znacznie spokojniej. Funt szterling zakończył tydzień niewielkim spadkiem, euro pozostało praktycznie bez zmian, natomiast frank szwajcarski zakończył tydzień niemal dokładnie na poziomie z początku tygodnia.
Największym przegranym tygodnia został dolar amerykański, który stracił wobec złotego 4,10 grosza. Funt potaniał o 0,84 grosza, natomiast zmiany kursów euro i franka były symboliczne.
Analiza tygodnia na rynku głównych walut (27–31 lipca 2026)
Dolar amerykański (USD) – największy spadek tygodnia
Dolar rozpoczął tydzień na poziomie 3,7835 zł, a zakończył na 3,7425 zł. Oznacza to spadek o 4,10 gr. Amerykańska waluta była zdecydowanie najsłabszą spośród analizowanych walut i zakończyła tydzień na sporym spadku.
Euro (EUR) – stabilny tydzień
Euro w poniedziałek kosztowało 4,3139 zł, a w piątek 4,3128 zł. W ujęciu tygodniowym oznacza to spadek o 0,11 gr. Wspólna waluta przez cały tydzień pozostawała stabilna, a końcowa zmiana była praktycznie niezauważalna.
Frank szwajcarski (CHF) – niemal bez zmian
Frank rozpoczął tydzień na poziomie 4,6426 zł, a zakończył na 4,6429 zł. Oznacza to wzrost o 0,03 gr. Szwajcarska waluta utrzymała swoją wartość wobec złotego, mimo większych wahań w trakcie tygodnia.
Funt szterling (GBP) – lekki spadek
Funt rozpoczął tydzień na poziomie 5,0464 zł, a zakończył na 5,0380 zł. Oznacza to spadek o 0,84 gr. Brytyjska waluta potaniała w ujęciu tygodniowym, ale utrzymała się powyżej granicy 5 zł.
Podsumowanie tygodnia na rynku głównych walut (27–31 lipca 2026)
- USD: -4,10 gr (z 3,7835 zł do 3,7425 zł)
- EUR: -0,11 gr (z 4,3139 zł do 4,3128 zł)
- CHF: +0,03 gr (z 4,6426 zł do 4,6429 zł)
- GBP: -0,84 gr (z 5,0464 zł do 5,0380 zł)
Notowania dzień po dniu
Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 27 do 31 lipca 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):
Kursy walut – piątek, 31 lipca
- dolar – 3,7425 zł
- euro – 4,3128 zł
- frank szwajcarski – 4,6429 zł
- funt szterling – 5,0380 zł
Kursy walut – czwartek, 30 lipca
- dolar – 3,7644 zł
- euro – 4,3097 zł
- frank szwajcarski – 4,6120 zł
- funt szterling – 5,0268 zł
Kursy walut – środa, 29 lipca
- dolar – 3,7962 zł
- euro – 4,3263 zł
- frank szwajcarski – 4,6347 zł
- funt szterling – 5,0511 zł
Kursy walut – wtorek, 28 lipca
- dolar – 3,8023 zł
- euro – 4,3242 zł
- frank szwajcarski – 4,6409 zł
- funt szterling – 5,0581 zł
Kursy walut – poniedziałek, 27 lipca
- dolar – 3,7835 zł
- euro – 4,3139 zł
- frank szwajcarski – 4,6426 zł
- funt szterling – 5,0464 zł
FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.
Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?
NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:
- Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.
- Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).
- Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.
Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?
Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.
Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?
Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.
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