Złoty pokazał siłę. Dolar największym przegranym tygodnia
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Złoty pokazał siłę. Dolar największym przegranym tygodnia

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Analiza rynku walut w mijającym tygodniu
Analiza rynku walut w mijającym tygodniu Źródło: Shutterstock / Dilok Klaisataporn
Złoty kończy lipiec umocnieniem wobec dolara. Oto jak wyglądał tydzień na rynku walut według danych Narodowego Banku Polskiego.

Miniony tydzień przyniósł wyraźną poprawę notowań złotego, szczególnie wobec amerykańskiej waluty. Dolar przez większość tygodnia pozostawał pod presją i zakończył okres wyraźnie niżej niż w poniedziałek.

Pozostałe główne waluty zachowywały się znacznie spokojniej. Funt szterling zakończył tydzień niewielkim spadkiem, euro pozostało praktycznie bez zmian, natomiast frank szwajcarski zakończył tydzień niemal dokładnie na poziomie z początku tygodnia.

Największym przegranym tygodnia został dolar amerykański, który stracił wobec złotego 4,10 grosza. Funt potaniał o 0,84 grosza, natomiast zmiany kursów euro i franka były symboliczne.

Analiza tygodnia na rynku głównych walut (27–31 lipca 2026)

Dolar amerykański (USD) – największy spadek tygodnia

Dolar rozpoczął tydzień na poziomie 3,7835 zł, a zakończył na 3,7425 zł. Oznacza to spadek o 4,10 gr. Amerykańska waluta była zdecydowanie najsłabszą spośród analizowanych walut i zakończyła tydzień na sporym spadku.

Euro (EUR) – stabilny tydzień

Euro w poniedziałek kosztowało 4,3139 zł, a w piątek 4,3128 zł. W ujęciu tygodniowym oznacza to spadek o 0,11 gr. Wspólna waluta przez cały tydzień pozostawała stabilna, a końcowa zmiana była praktycznie niezauważalna.

Frank szwajcarski (CHF) – niemal bez zmian

Frank rozpoczął tydzień na poziomie 4,6426 zł, a zakończył na 4,6429 zł. Oznacza to wzrost o 0,03 gr. Szwajcarska waluta utrzymała swoją wartość wobec złotego, mimo większych wahań w trakcie tygodnia.

Funt szterling (GBP) – lekki spadek

Funt rozpoczął tydzień na poziomie 5,0464 zł, a zakończył na 5,0380 zł. Oznacza to spadek o 0,84 gr. Brytyjska waluta potaniała w ujęciu tygodniowym, ale utrzymała się powyżej granicy 5 zł.

Podsumowanie tygodnia na rynku głównych walut (27–31 lipca 2026)

  • USD: -4,10 gr (z 3,7835 zł do 3,7425 zł)
  • EUR: -0,11 gr (z 4,3139 zł do 4,3128 zł)
  • CHF: +0,03 gr (z 4,6426 zł do 4,6429 zł)
  • GBP: -0,84 gr (z 5,0464 zł do 5,0380 zł)

Notowania dzień po dniu

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 27 do 31 lipca 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 31 lipca

  • dolar – 3,7425 zł
  • euro – 4,3128 zł
  • frank szwajcarski – 4,6429 zł
  • funt szterling – 5,0380 zł

Kursy walut – czwartek, 30 lipca

  • dolar – 3,7644 zł
  • euro – 4,3097 zł
  • frank szwajcarski – 4,6120 zł
  • funt szterling – 5,0268 zł

Kursy walut – środa, 29 lipca

  • dolar – 3,7962 zł
  • euro – 4,3263 zł
  • frank szwajcarski – 4,6347 zł
  • funt szterling – 5,0511 zł

Kursy walut – wtorek, 28 lipca

  • dolar – 3,8023 zł
  • euro – 4,3242 zł
  • frank szwajcarski – 4,6409 zł
  • funt szterling – 5,0581 zł

Kursy walut – poniedziałek, 27 lipca

  • dolar – 3,7835 zł
  • euro – 4,3139 zł
  • frank szwajcarski – 4,6426 zł
  • funt szterling – 5,0464 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

  • Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.
  • Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).
  • Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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Źródło: Narodowy Bank Polski / WPROST.pl