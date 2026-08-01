Złoty pokazał siłę. Dolar największym przegranym tygodnia

Miniony tydzień przyniósł wyraźną poprawę notowań złotego, szczególnie wobec amerykańskiej waluty. Dolar przez większość tygodnia pozostawał pod presją i zakończył okres wyraźnie niżej niż w poniedziałek.

Pozostałe główne waluty zachowywały się znacznie spokojniej. Funt szterling zakończył tydzień niewielkim spadkiem, euro pozostało praktycznie bez zmian, natomiast frank szwajcarski zakończył tydzień niemal dokładnie na poziomie z początku tygodnia.

Największym przegranym tygodnia został dolar amerykański, który stracił wobec złotego 4,10 grosza. Funt potaniał o 0,84 grosza, natomiast zmiany kursów euro i franka były symboliczne.

Analiza tygodnia na rynku głównych walut (27–31 lipca 2026)

Dolar amerykański (USD) – największy spadek tygodnia

Dolar rozpoczął tydzień na poziomie 3,7835 zł, a zakończył na 3,7425 zł. Oznacza to spadek o 4,10 gr. Amerykańska waluta była zdecydowanie najsłabszą spośród analizowanych walut i zakończyła tydzień na sporym spadku.

Euro (EUR) – stabilny tydzień

Euro w poniedziałek kosztowało 4,3139 zł, a w piątek 4,3128 zł. W ujęciu tygodniowym oznacza to spadek o 0,11 gr. Wspólna waluta przez cały tydzień pozostawała stabilna, a końcowa zmiana była praktycznie niezauważalna.

Frank szwajcarski (CHF) – niemal bez zmian

Frank rozpoczął tydzień na poziomie 4,6426 zł, a zakończył na 4,6429 zł. Oznacza to wzrost o 0,03 gr. Szwajcarska waluta utrzymała swoją wartość wobec złotego, mimo większych wahań w trakcie tygodnia.

Funt szterling (GBP) – lekki spadek

Funt rozpoczął tydzień na poziomie 5,0464 zł, a zakończył na 5,0380 zł. Oznacza to spadek o 0,84 gr. Brytyjska waluta potaniała w ujęciu tygodniowym, ale utrzymała się powyżej granicy 5 zł.

Podsumowanie tygodnia na rynku głównych walut (27–31 lipca 2026)

USD: -4,10 gr (z 3,7835 zł do 3,7425 zł)

EUR: -0,11 gr (z 4,3139 zł do 4,3128 zł)

CHF: +0,03 gr (z 4,6426 zł do 4,6429 zł)

GBP: -0,84 gr (z 5,0464 zł do 5,0380 zł)

Notowania dzień po dniu

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 27 do 31 lipca 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 31 lipca

dolar – 3,7425 zł

euro – 4,3128 zł

frank szwajcarski – 4,6429 zł

funt szterling – 5,0380 zł

Kursy walut – czwartek, 30 lipca

dolar – 3,7644 zł

euro – 4,3097 zł

frank szwajcarski – 4,6120 zł

funt szterling – 5,0268 zł

Kursy walut – środa, 29 lipca

dolar – 3,7962 zł

euro – 4,3263 zł

frank szwajcarski – 4,6347 zł

funt szterling – 5,0511 zł

Kursy walut – wtorek, 28 lipca

dolar – 3,8023 zł

euro – 4,3242 zł

frank szwajcarski – 4,6409 zł

funt szterling – 5,0581 zł

Kursy walut – poniedziałek, 27 lipca

dolar – 3,7835 zł

euro – 4,3139 zł

frank szwajcarski – 4,6426 zł

funt szterling – 5,0464 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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