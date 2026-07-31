Dolar tanieje przed weekendem. Ceny euro, franka i funta w górę

Ostatni dzień lipca przynosi zwrot na rynku walut. Piątkowe notowania wskazują, że umocnienie złotego wobec amerykańskiej waluty trwa. Dolar ponownie mocno potaniał i znalazł się wyraźnie poniżej poziomu 3,75 zł.

Pozostałe główne waluty zakończyły dzień wzrostami. Najmocniej odbił frank szwajcarski, który podrożał o ponad 3 grosze względem czwartkowego kursu. W górę poszedł również funt szterling, natomiast euro zanotowało jedynie niewielką zmianę.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,7425 zł wobec 3,7644 zł w czwartek. Oznacza to spadek o 0,0219 zł, czyli 2,19 gr. Amerykańska waluta ponownie wyraźnie straciła wobec złotego i to jedyny piątkowy spadkowicz.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,3128 zł, podczas gdy w czwartek było to 4,3097 zł. Oznacza to wzrost o 0,0031 zł, czyli 0,31 gr. Wspólna waluta lekko odbiła po wcześniejszych spadkach, ale skala ruchu pozostała niewielka.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6429 zł wobec 4,6120 zł w czwartek. To wzrost o 0,0309 zł, czyli 3,09 gr. Szwajcarska waluta zanotowała największy wzrost spośród analizowanych walut i odrobiła część wcześniejszych strat.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 5,0380 zł, podczas gdy w czwartek było to 5,0268 zł. Oznacza to wzrost o 0,0112 zł, czyli 1,12 gr. Brytyjska waluta również odbiła po wcześniejszych spadkach i ponownie znalazła się powyżej poziomu 5 zł.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: -2,19 gr (z 3,7644 zł do 3,7425 zł)

EUR: +0,31 gr (z 4,3097 zł do 4,3128 zł)

CHF: +3,09 gr (z 4,6120 zł do 4,6429 zł)

GBP: +1,12 gr (z 5,0268 zł do 5,0380 zł)

Kursy głównych walut z 31 lipca 2026 r.

Kursy walut – piątek, 31 lipca

dolar – 3,7425 zł

euro – 4,3128 zł

frank szwajcarski – 4,6429 zł

funt szterling – 5,0380 zł

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – czwartek, 30 lipca

dolar – 3,7644 zł

euro – 4,3097 zł

frank szwajcarski – 4,6120 zł

funt szterling – 5,0268 zł

Kursy walut – środa, 29 lipca

dolar – 3,7962 zł

euro – 4,3263 zł

frank szwajcarski – 4,6347 zł

funt szterling – 5,0511 zł

Kursy walut – wtorek, 28 lipca

dolar – 3,8023 zł

euro – 4,3242 zł

frank szwajcarski – 4,6409 zł

funt szterling – 5,0581 zł

Kursy walut – poniedziałek, 27 lipca

dolar – 3,7835 zł

euro – 4,3139 zł

frank szwajcarski – 4,6426 zł

funt szterling – 5,0464 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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