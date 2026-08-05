Gorąco także na rynku walut. Złoty triumfuje

Po wtorkowym osłabieniu polskiej waluty środowa sesja na rynku walut przyniosła powrót do mocniejszego złotego. Wszystkie cztery najważniejsze waluty potaniały wobec polskiej waluty.

Największy spadek zanotował frank szwajcarski. Dolar i funt potaniały w bardzo podobnej skali, natomiast najmniejszy spadek odnotowało euro, które straciło prawie 0,70 gr.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,7320 zł wobec 3,7468 zł we wtorek. Oznacza to spadek o 0,0148 zł, czyli 1,48 gr. Amerykańska waluta osłabiła się wobec złotego i pozostaje poniżej poziomu 3,75 zł.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,3050 zł, podczas gdy we wtorek było to 4,3118 zł. Oznacza to spadek o 0,0068 zł, czyli 0,68 gr. Wspólna waluta nieznacznie straciła na wartości.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6080 zł wobec 4,6244 zł we wtorek. To spadek o 0,0164 zł, czyli 1,64 gr. Spośród analizowanych walut frank osłabił się najmocniej, wyraźnie tracąc wobec złotego.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 5,0219 zł, podczas gdy we wtorek było to 5,0363 zł. Oznacza to spadek o 0,0144 zł, czyli 1,44 gr. Brytyjska waluta również potaniała, a jej cena utrzymała się nieznacznie powyżej poziomu 5 zł.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: -1,48 gr (z 3,7468 zł do 3,7320 zł)

EUR: -0,68 gr (z 4,3118 zł do 4,3050 zł)

CHF: -1,64 gr (z 4,6244 zł do 4,6080 zł)

GBP: -1,44 gr (z 5,0363 zł do 5,0219 zł)

Kursy głównych walut z 5 sierpnia 2026 r.

Kursy walut – środa, 5 sierpnia

dolar – 3,7320 zł

euro – 4,3050 zł

frank szwajcarski – 4,6080 zł

funt szterling – 5,0219 zł

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – wtorek, 4 sierpnia

dolar – 3,7468 zł

euro – 4,3118 zł

frank szwajcarski – 4,6244 zł

funt szterling – 5,0363 zł

Kursy walut – poniedziałek, 3 sierpnia

dolar – 3,7330 zł

euro – 4,3013 zł

frank szwajcarski – 4,6141 zł

funt szterling – 5,0222 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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