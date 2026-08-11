Złoty walczy o swoje. Frank mocno w dół

Po poniedziałkowym osłabieniu dolar odrabia dziś straty. W górę poszła także brytyjska waluta. Złoty umocnił się za to wobec euro i franka szwajcarskiego.

Największą zmianę zanotował frank, który potaniał o ponad 1 grosz i to właśnie szwajcarska waluta zabiera dziś tytuł króla spadków.

Z kolei największy wzrost zanotował funt. Brytyjska waluta umacnia swoją pozycję i kosztuje ciągle powyżej 5 zł za funta.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,7270 zł wobec 3,7226 zł w poniedziałek. Oznacza to wzrost o 0,0044 zł, czyli 0,44 gr. Amerykańska waluta nieznacznie umocniła się wobec złotego i powróciła powyżej poziomu 3,72 zł.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,2996 zł, podczas gdy w poniedziałek było to 4,3037 zł. Oznacza to spadek o 0,0041 zł, czyli 0,41 gr. Wspólna waluta nieznacznie potaniała i ponownie znalazła się poniżej poziomu 4,30 zł.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,5956 zł wobec 4,6063 zł w poniedziałek. To spadek o 0,0107 zł, czyli 1,07 gr. Spośród analizowanych walut frank osłabił się dziś najmocniej. Jego kurs spadł również poniżej poziomu 4,60 zł.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 5,0332 zł, podczas gdy w poniedziałek było to 5,0268 zł. Oznacza to wzrost o 0,0064 zł, czyli 0,64 gr. Brytyjska waluta umocniła się wobec złotego i ponownie oddaliła się od poziomu 5 zł.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: +0,44 gr (z 3,7226 zł do 3,7270 zł)

EUR: -0,41 gr (z 4,3037 zł do 4,2996 zł)

CHF: -1,07 gr (z 4,6063 zł do 4,5956 zł)

GBP: +0,64 gr (z 5,0268 zł do 5,0332 zł)

Kursy głównych walut z 11 sierpnia 2026 r.

Kursy walut – wtorek, 11 sierpnia

dolar – 3,7270 zł

euro – 4,2996 zł

frank szwajcarski – 4,5956 zł

funt szterling – 5,0332 zł

Waluty w tym tygodniu

Kursy walut – poniedziałek, 10 sierpnia

dolar – 3,7226 zł

euro – 4,3037 zł

frank szwajcarski – 4,6063 zł

funt szterling – 5,0268 zł

Notowania w zeszłym tygodniu

Kursy walut – piątek, 7 sierpnia

dolar – 3,7324 zł

euro – 4,3010 zł

frank szwajcarski – 4,6005 zł

funt szterling – 5,0172 zł

Kursy walut – czwartek, 6 sierpnia

dolar – 3,7236 zł

euro – 4,2982 zł

frank szwajcarski – 4,6049 zł

funt szterling – 5,0134 zł

Kursy walut – środa, 5 sierpnia

dolar – 3,7320 zł

euro – 4,3050 zł

frank szwajcarski – 4,6080 zł

funt szterling – 5,0219 zł

Kursy walut – wtorek, 4 sierpnia

dolar – 3,7468 zł

euro – 4,3118 zł

frank szwajcarski – 4,6244 zł

funt szterling – 5,0363 zł

Kursy walut – poniedziałek, 3 sierpnia

dolar – 3,7330 zł

euro – 4,3013 zł

frank szwajcarski – 4,6141 zł

funt szterling – 5,0222 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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