Złoty traci wobec większości walut. Frank najmocniej w dół

Środowe notowania nie są korzystne dla polskiej waluty. Złoty stracił wobec większości najważniejszych walut. W górę poszły kursy dolara, euro i funta szterlinga.

Wyjątkiem jest frank szwajcarski, który kontynuuje swój wtorkowy spadek i jako jedyny potaniał. Co prawda nie jest on tak spektakularny jak wczorajszy, niemniej jednak szwajcarska waluta odnotowała dziś największą zmianę, tracąc 0,64 gr na jednym franku.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,7300 zł wobec 3,7270 zł we wtorek. Oznacza to wzrost o 0,0030 zł, czyli 0,30 gr. Amerykańska waluta nieznacznie umocniła się wobec złotego i powróciła w okolice poziomu 3,73 zł.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,3033 zł, podczas gdy we wtorek było to 4,2996 zł. Oznacza to wzrost o 0,0037 zł, czyli 0,37 gr. Wspólna waluta odrobiła część wcześniejszego spadku.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,5892 zł wobec 4,5956 zł we wtorek. To spadek o 0,0064 zł, czyli 0,64 gr. Spośród analizowanych walut frank osłabił się dziś najmocniej.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 5,0393 zł, podczas gdy we wtorek było to 5,0332 zł. Oznacza to wzrost o 0,0061 zł, czyli 0,61 gr. Brytyjska waluta umocniła się wobec złotego i zbliżyła się do poziomu 5,04 zł, umacniając tym samym swój status powyżej 5 zł.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: +0,30 gr (z 3,7270 zł do 3,7300 zł)

EUR: +0,37 gr (z 4,2996 zł do 4,3033 zł)

CHF: -0,64 gr (z 4,5956 zł do 4,5892 zł)

GBP: +0,61 gr (z 5,0332 zł do 5,0393 zł)

Kursy głównych walut z 12 sierpnia 2026 r.

Kursy walut – środa, 12 sierpnia

dolar – 3,7300 zł

euro – 4,3033 zł

frank szwajcarski – 4,5892 zł

funt szterling – 5,0393 zł

Waluty w tym tygodniu

Kursy walut – wtorek, 11 sierpnia

dolar – 3,7270 zł

euro – 4,2996 zł

frank szwajcarski – 4,5956 zł

funt szterling – 5,0332 zł

Kursy walut – poniedziałek, 10 sierpnia

dolar – 3,7226 zł

euro – 4,3037 zł

frank szwajcarski – 4,6063 zł

funt szterling – 5,0268 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

Czytaj też:

Złoty na plusie. Frank największym przegranym tygodnia