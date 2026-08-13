Złoty traci impet. Dolar i frank odrabiają straty

Czwartkowe notowania przynoszą umocnienie dolara i franka. Złoty stracił wobec większości głównych walut.

Największą zmianę zanotował frank szwajcarski, który podrożał o 0,71 gr.

Królem spadków został z kolei funt szterling, który jako jedyny potaniał. Nie oznacza to jednak, że brytyjska waluta straciła impet – nadal mocno trzyma się powyżej poziomu 5 zł.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,7362 zł wobec 3,7300 zł w środę. Oznacza to wzrost o 0,0062 zł, czyli 0,62 gr. Amerykańska waluta znów umocniła się wobec złotego.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,3058 zł, podczas gdy w środę było to 4,3033 zł. Oznacza to wzrost o 0,0025 zł, czyli 0,25 gr. Wspólna waluta nieznacznie podrożała i utrzymała się powyżej poziomu 4,30 zł.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,5963 zł wobec 4,5892 zł w środę. To wzrost o 0,0071 zł, czyli 0,71 gr. Spośród analizowanych walut frank podrożał dziś najmocniej, odrabiając część środowych strat.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 5,0363 zł, podczas gdy w środę było to 5,0393 zł. Oznacza to spadek o 0,0030 zł, czyli 0,30 gr. Brytyjska waluta jako jedyna osłabiła się wobec złotego. Mimo spadku jej kurs nadal pozostaje powyżej poziomu 5 zł.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: +0,62 gr (z 3,7300 zł do 3,7362 zł)

EUR: +0,25 gr (z 4,3033 zł do 4,3058 zł)

CHF: +0,71 gr (z 4,5892 zł do 4,5963 zł)

GBP: -0,30 gr (z 5,0393 zł do 5,0363 zł)

Kursy głównych walut z 13 sierpnia 2026 r.

Kursy walut – czwartek, 13 sierpnia

dolar – 3,7362 zł

euro – 4,3058 zł

frank szwajcarski – 4,5963 zł

funt szterling – 5,0363 zł

Waluty w tym tygodniu

Kursy walut – środa, 12 sierpnia

dolar – 3,7300 zł

euro – 4,3033 zł

frank szwajcarski – 4,5892 zł

funt szterling – 5,0393 zł

Kursy walut – wtorek, 11 sierpnia

dolar – 3,7270 zł

euro – 4,2996 zł

frank szwajcarski – 4,5956 zł

funt szterling – 5,0332 zł

Kursy walut – poniedziałek, 10 sierpnia

dolar – 3,7226 zł

euro – 4,3037 zł

frank szwajcarski – 4,6063 zł

funt szterling – 5,0268 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

Czytaj też:

Złoty na plusie. Frank największym przegranym tygodnia