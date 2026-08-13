Złoty traci impet. Dolar i frank odrabiają straty

Czwartkowe notowania przynoszą umocnienie dolara i franka. Złoty stracił wobec większości głównych walut.
Największą zmianę zanotował frank szwajcarski, który podrożał o 0,71 gr.
Królem spadków został z kolei funt szterling, który jako jedyny potaniał. Nie oznacza to jednak, że brytyjska waluta straciła impet – nadal mocno trzyma się powyżej poziomu 5 zł.
Analiza dnia na rynku walut
Dolar amerykański (USD)
Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,7362 zł wobec 3,7300 zł w środę. Oznacza to wzrost o 0,0062 zł, czyli 0,62 gr. Amerykańska waluta znów umocniła się wobec złotego.
Euro (EUR)
Euro kosztuje dziś 4,3058 zł, podczas gdy w środę było to 4,3033 zł. Oznacza to wzrost o 0,0025 zł, czyli 0,25 gr. Wspólna waluta nieznacznie podrożała i utrzymała się powyżej poziomu 4,30 zł.
Frank szwajcarski (CHF)
Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,5963 zł wobec 4,5892 zł w środę. To wzrost o 0,0071 zł, czyli 0,71 gr. Spośród analizowanych walut frank podrożał dziś najmocniej, odrabiając część środowych strat.
Funt szterling (GBP)
Funt kosztuje dziś 5,0363 zł, podczas gdy w środę było to 5,0393 zł. Oznacza to spadek o 0,0030 zł, czyli 0,30 gr. Brytyjska waluta jako jedyna osłabiła się wobec złotego. Mimo spadku jej kurs nadal pozostaje powyżej poziomu 5 zł.
Podsumowanie dnia na rynku walut
- USD: +0,62 gr (z 3,7300 zł do 3,7362 zł)
- EUR: +0,25 gr (z 4,3033 zł do 4,3058 zł)
- CHF: +0,71 gr (z 4,5892 zł do 4,5963 zł)
- GBP: -0,30 gr (z 5,0393 zł do 5,0363 zł)
Kursy głównych walut z 13 sierpnia 2026 r.
Kursy walut – czwartek, 13 sierpnia
- dolar – 3,7362 zł
- euro – 4,3058 zł
- frank szwajcarski – 4,5963 zł
- funt szterling – 5,0363 zł
Waluty w tym tygodniu
Kursy walut – środa, 12 sierpnia
- dolar – 3,7300 zł
- euro – 4,3033 zł
- frank szwajcarski – 4,5892 zł
- funt szterling – 5,0393 zł
Kursy walut – wtorek, 11 sierpnia
- dolar – 3,7270 zł
- euro – 4,2996 zł
- frank szwajcarski – 4,5956 zł
- funt szterling – 5,0332 zł
Kursy walut – poniedziałek, 10 sierpnia
- dolar – 3,7226 zł
- euro – 4,3037 zł
- frank szwajcarski – 4,6063 zł
- funt szterling – 5,0268 zł
FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.
Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?
NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:
- Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.
- Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).
- Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.
Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?
Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.
Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?
Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.
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