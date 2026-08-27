Złoty w opałach. Kursy dolara i euro wystrzeliły

To nie jest dobry dzień dla polskiej waluty. W czwartek złoty traci wobec głównych walut. Tym razem polska waluta osłabiła się na wszystkich frontach. Drożeją dolar, euro, frank szwajcarski i funt szterling – i to w widoczny sposób.

Najmocniej wystrzelił dolar, a najmniejszy wzrost zanotował funt szterling. Co ciekawe, mocno odbiło zazwyczaj stabilne euro.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,7151 zł wobec 3,6852 zł w poprzednim notowaniu. Oznacza to wzrost o 0,0299 zł, czyli 2,99 gr. Amerykańska waluta umocniła się wobec złotego i zanotowała dziś największy wzrost spośród analizowanych walut.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,3274 zł, podczas gdy wcześniej było to 4,3014 zł. Oznacza to wzrost o 0,0260 zł, czyli 2,60 gr. Wspólna waluta podrożała, a ten skok jest wyższy niż zazwyczaj.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6105 zł wobec 4,5862 zł w poprzednim notowaniu. To wzrost o 0,0243 zł, czyli 2,43 gr. Szwajcarska waluta również jest na sporym plusie.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 5,0451 zł, podczas gdy wcześniej było to 5,0229 zł. Oznacza to wzrost o 0,0222 zł, czyli 2,22 gr. Choć brytyjska waluta podrożała najmniej spośród czterech analizowanych walut, skok jest także w jej przypadku dość widoczny.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: +2,99 gr (z 3,6852 zł do 3,7151 zł)

EUR: +2,60 gr (z 4,3014 zł do 4,3274 zł)

CHF: +2,43 gr (z 4,5862 zł do 4,6105 zł)

GBP: +2,22 gr (z 5,0229 zł do 5,0451 zł)

Kursy głównych walut z 27 sierpnia 2026 r.

Kursy walut – czwartek, 27 sierpnia

dolar – 3,7151 zł

euro – 4,3274 zł

frank szwajcarski – 4,6105 zł

funt szterling – 5,0451 zł

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – środa, 26 sierpnia

dolar – 3,6852 zł

euro – 4,3014 zł

frank szwajcarski – 4,5862 zł

funt szterling – 5,0229 zł

Kursy walut – wtorek, 25 sierpnia

dolar – 3,6894 zł

euro – 4,3046 zł

frank szwajcarski – 4,5960 zł

funt szterling – 5,0329 zł

Kursy walut – poniedziałek, 24 sierpnia

dolar – 3,6973 zł

euro – 4,3124 zł

frank szwajcarski – 4,6092 zł

funt szterling – 5,0367 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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