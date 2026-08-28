Czarny piątek dla złotego. Wszystkie główne waluty drożeją

To kolejny z rzędu słabszy dzień dla polskiej waluty. W piątek złoty traci wobec wszystkich czterech analizowanych głównych walut. W porównaniu z czwartkowymi notowaniami drożeją dolar, euro, frank szwajcarski i funt szterling.

Tym razem zdecydowanie najmocniej w górę poszedł frank szwajcarski. Wyraźnie podrożał także funt, natomiast wzrosty dolara i euro są mniejsze, choć również oznaczają osłabienie polskiej waluty.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,7209 zł wobec 3,7151 zł w poprzednim notowaniu. Oznacza to wzrost o 0,0058 zł, czyli 0,58 gr. Amerykańska waluta ponownie umocniła się wobec złotego, choć jej wzrost jest dziś zdecydowanie niższy niż wczoraj.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,3328 zł, podczas gdy wcześniej było to 4,3274 zł. Oznacza to wzrost o 0,0054 zł, czyli 0,54 gr. Wspólna waluta również podrożała, a jej zmiana jest najmniejsza spośród czterech analizowanych walut.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6271 zł wobec 4,6105 zł w poprzednim notowaniu. To wzrost o 0,0166 zł, czyli 1,66 gr. Szwajcarska waluta zanotowała zdecydowanie największy wzrost i najmocniej umocniła się wobec złotego.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 5,0555 zł, podczas gdy wcześniej było to 5,0451 zł. Oznacza to wzrost o 0,0104 zł, czyli 1,04 gr. Brytyjska waluta wyraźnie podrożała, notując drugi największy wzrost spośród czterech analizowanych walut.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: +0,58 gr (z 3,7151 zł do 3,7209 zł)

EUR: +0,54 gr (z 4,3274 zł do 4,3328 zł)

CHF: +1,66 gr (z 4,6105 zł do 4,6271 zł)

GBP: +1,04 gr (z 5,0451 zł do 5,0555 zł)

Kursy głównych walut z 28 sierpnia 2026 r.

Kursy walut – piątek, 28 sierpnia

dolar – 3,7209 zł

euro – 4,3328 zł

frank szwajcarski – 4,6271 zł

funt szterling – 5,0555 zł

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – czwartek, 27 sierpnia

dolar – 3,7151 zł

euro – 4,3274 zł

frank szwajcarski – 4,6105 zł

funt szterling – 5,0451 zł

Kursy walut – środa, 26 sierpnia

dolar – 3,6852 zł

euro – 4,3014 zł

frank szwajcarski – 4,5862 zł

funt szterling – 5,0229 zł

Kursy walut – wtorek, 25 sierpnia

dolar – 3,6894 zł

euro – 4,3046 zł

frank szwajcarski – 4,5960 zł

funt szterling – 5,0329 zł

Kursy walut – poniedziałek, 24 sierpnia

dolar – 3,6973 zł

euro – 4,3124 zł

frank szwajcarski – 4,6092 zł

funt szterling – 5,0367 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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