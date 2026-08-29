Złoty traci na wszystkich frontach. Dolar niebezpiecznie zbliża się do 4 zł

Ostatni tydzień sierpnia zdecydowanie nie był najlepszy dla złotego. Przyniósł bowiem wyraźne osłabienie polskiej waluty. Złoty stracił wobec wszystkich czterech analizowanych walut, które wyraźnie odbiły w drugiej części tygodnia. To właśnie przesądziło o słabszym wyniku złotego.

Największym wygranym tygodnia okazał się dolar, który podrożał wobec złotego aż o 2,36 gr. Euro zyskało 2,04 gr, funt szterling 1,88 gr, a frank szwajcarski 1,79 gr.

Analiza tygodnia na rynku głównych walut (24–28 sierpnia 2026)

Dolar amerykański (USD) – największy wzrost tygodnia

Dolar rozpoczął tydzień na poziomie 3,6973 zł, a zakończył go na 3,7209 zł. Oznacza to wzrost o 2,36 gr. Amerykańska waluta zanotowała największy wzrost spośród analizowanych walut. We wtorek dolar nieznacznie potaniał do 3,6894 zł, a w środę spadł jeszcze do 3,6852 zł, co było najniższym poziomem w całym tygodniu. W kolejnych dniach kurs wyraźnie odbił i w piątek znalazł się na najwyższym poziomie tygodnia.

Euro (EUR) – wyraźnie drożej na koniec tygodnia

Euro w poniedziałek kosztowało 4,3124 zł, a w piątek 4,3328 zł. W ujęciu tygodniowym oznacza to wzrost o 2,04 gr. Wspólna waluta najpierw nieznacznie osłabiła się, spadając we wtorek do 4,3046 zł, a następnie w środę do 4,3014 zł. Druga połowa tygodnia przyniosła jednak wyraźne odbicie.

Frank szwajcarski (CHF) – najniższy wzrost, ale mocne odbicie

Frank rozpoczął tydzień na poziomie 4,6092 zł, a zakończył go na 4,6271 zł. Oznacza to wzrost o 1,79 gr. Szwajcarska waluta zanotowała najmniejszy tygodniowy wzrost spośród czterech analizowanych walut, ale jej notowania również wyraźnie odbiły w drugiej części tygodnia. Po spadku do 4,5862 zł w środę frank zaczął ponownie drożeć i w piątek osiągnął najwyższy poziom w całym tygodniu.

Funt szterling (GBP) – wyraźnie wyżej niż na początku tygodnia

Funt rozpoczął tydzień na poziomie 5,0367 zł, a zakończył go na 5,0555 zł. Oznacza to wzrost o 1,88 gr. Brytyjska waluta we wtorek i środę wyraźnie potaniała, osiągając najniższy poziom tygodnia – 5,0229 zł. W kolejnych dniach funt zaczął jednak odrabiać straty.

Podsumowanie tygodnia na rynku głównych walut (24–28 sierpnia 2026)

USD: +2,36 gr (z 3,6973 zł do 3,7209 zł)

EUR: +2,04 gr (z 4,3124 zł do 4,3328 zł)

CHF: +1,79 gr (z 4,6092 zł do 4,6271 zł)

GBP: +1,88 gr (z 5,0367 zł do 5,0555 zł)

Notowania dzień po dniu

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 24 do 28 sierpnia 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 28 sierpnia

dolar – 3,7209 zł

euro – 4,3328 zł

frank szwajcarski – 4,6271 zł

funt szterling – 5,0555 zł

Kursy walut – czwartek, 27 sierpnia

dolar – 3,7151 zł

euro – 4,3274 zł

frank szwajcarski – 4,6105 zł

funt szterling – 5,0451 zł

Kursy walut – środa, 26 sierpnia

dolar – 3,6852 zł

euro – 4,3014 zł

frank szwajcarski – 4,5862 zł

funt szterling – 5,0229 zł

Kursy walut – wtorek, 25 sierpnia

dolar – 3,6894 zł

euro – 4,3046 zł

frank szwajcarski – 4,5960 zł

funt szterling – 5,0329 zł

Kursy walut – poniedziałek, 24 sierpnia

dolar – 3,6973 zł

euro – 4,3124 zł

frank szwajcarski – 4,6092 zł

funt szterling – 5,0367 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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