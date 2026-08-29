Złoty traci na wszystkich frontach. Dolar niebezpiecznie zbliża się do 4 zł
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Złoty traci na wszystkich frontach. Dolar niebezpiecznie zbliża się do 4 zł

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Analiza rynku walut w mijającym tygodniu
Analiza rynku walut w mijającym tygodniu Źródło: Shutterstock / pryzmat
Dolar zbliża się do 4 zł, a funt cały czas utrzymuje się powyżej 5 zł. Oto jak wyglądał tydzień na rynku walut według danych Narodowego Banku Polskiego.

Ostatni tydzień sierpnia zdecydowanie nie był najlepszy dla złotego. Przyniósł bowiem wyraźne osłabienie polskiej waluty. Złoty stracił wobec wszystkich czterech analizowanych walut, które wyraźnie odbiły w drugiej części tygodnia. To właśnie przesądziło o słabszym wyniku złotego.

Największym wygranym tygodnia okazał się dolar, który podrożał wobec złotego aż o 2,36 gr. Euro zyskało 2,04 gr, funt szterling 1,88 gr, a frank szwajcarski 1,79 gr.

Analiza tygodnia na rynku głównych walut (24–28 sierpnia 2026)

Dolar amerykański (USD) – największy wzrost tygodnia

Dolar rozpoczął tydzień na poziomie 3,6973 zł, a zakończył go na 3,7209 zł. Oznacza to wzrost o 2,36 gr. Amerykańska waluta zanotowała największy wzrost spośród analizowanych walut. We wtorek dolar nieznacznie potaniał do 3,6894 zł, a w środę spadł jeszcze do 3,6852 zł, co było najniższym poziomem w całym tygodniu. W kolejnych dniach kurs wyraźnie odbił i w piątek znalazł się na najwyższym poziomie tygodnia.

Euro (EUR) – wyraźnie drożej na koniec tygodnia

Euro w poniedziałek kosztowało 4,3124 zł, a w piątek 4,3328 zł. W ujęciu tygodniowym oznacza to wzrost o 2,04 gr. Wspólna waluta najpierw nieznacznie osłabiła się, spadając we wtorek do 4,3046 zł, a następnie w środę do 4,3014 zł. Druga połowa tygodnia przyniosła jednak wyraźne odbicie.

Frank szwajcarski (CHF) – najniższy wzrost, ale mocne odbicie

Frank rozpoczął tydzień na poziomie 4,6092 zł, a zakończył go na 4,6271 zł. Oznacza to wzrost o 1,79 gr. Szwajcarska waluta zanotowała najmniejszy tygodniowy wzrost spośród czterech analizowanych walut, ale jej notowania również wyraźnie odbiły w drugiej części tygodnia. Po spadku do 4,5862 zł w środę frank zaczął ponownie drożeć i w piątek osiągnął najwyższy poziom w całym tygodniu.

Funt szterling (GBP) – wyraźnie wyżej niż na początku tygodnia

Funt rozpoczął tydzień na poziomie 5,0367 zł, a zakończył go na 5,0555 zł. Oznacza to wzrost o 1,88 gr. Brytyjska waluta we wtorek i środę wyraźnie potaniała, osiągając najniższy poziom tygodnia – 5,0229 zł. W kolejnych dniach funt zaczął jednak odrabiać straty.

Podsumowanie tygodnia na rynku głównych walut (24–28 sierpnia 2026)

  • USD: +2,36 gr (z 3,6973 zł do 3,7209 zł)
  • EUR: +2,04 gr (z 4,3124 zł do 4,3328 zł)
  • CHF: +1,79 gr (z 4,6092 zł do 4,6271 zł)
  • GBP: +1,88 gr (z 5,0367 zł do 5,0555 zł)

Notowania dzień po dniu

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 24 do 28 sierpnia 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 28 sierpnia

  • dolar – 3,7209 zł
  • euro – 4,3328 zł
  • frank szwajcarski – 4,6271 zł
  • funt szterling – 5,0555 zł

Kursy walut – czwartek, 27 sierpnia

  • dolar – 3,7151 zł
  • euro – 4,3274 zł
  • frank szwajcarski – 4,6105 zł
  • funt szterling – 5,0451 zł

Kursy walut – środa, 26 sierpnia

  • dolar – 3,6852 zł
  • euro – 4,3014 zł
  • frank szwajcarski – 4,5862 zł
  • funt szterling – 5,0229 zł

Kursy walut – wtorek, 25 sierpnia

  • dolar – 3,6894 zł
  • euro – 4,3046 zł
  • frank szwajcarski – 4,5960 zł
  • funt szterling – 5,0329 zł

Kursy walut – poniedziałek, 24 sierpnia

  • dolar – 3,6973 zł
  • euro – 4,3124 zł
  • frank szwajcarski – 4,6092 zł
  • funt szterling – 5,0367 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

  • Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.
  • Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).
  • Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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Źródło: Narodowy Bank Polski / WPROST.pl