Złoty triumfuje w tym tygodniu. Wszystkie główne waluty lecą w dół

Początek września przyniósł umocnienie polskiej waluty. Złoty zyskał wobec wszystkich czterech analizowanych walut, choć przebieg notowań w ciągu tygodnia nie był jednolity. Dolar, euro i funt najpierw podrożały, by w drugiej części tygodnia wyraźnie potanieć. Frank szwajcarski również zanotował wahania, ale ostatecznie zakończył tydzień niżej niż go rozpoczął.

Największym przegranym tygodnia okazał się funt szterling, który potaniał wobec złotego o 2,60 gr. Frank szwajcarski stracił 2,09 gr, dolar 1,69 gr, a euro 0,85 gr.

Analiza tygodnia na rynku głównych walut (31 sierpnia–4 września 2026)

Dolar amerykański (USD) – amerykański rollercoaster

Dolar rozpoczął tydzień na poziomie 3,7314 zł, a zakończył go na 3,7145 zł. Oznacza to spadek o 1,69 gr. Amerykańska waluta zakończyła tydzień niżej niż go rozpoczęła, choć w pierwszej części tygodnia jej kurs wyraźnie rósł. We wtorek dolar podrożał do 3,7371 zł, a w środę osiągnął 3,7423 zł – najwyższy poziom w całym analizowanym okresie. W kolejnych dniach nastąpiło jednak mocne odwrócenie tego ruchu. W czwartek kurs spadł do 3,7224 zł, a w piątek obniżył się jeszcze do 3,7145 zł.

Euro (EUR) – niewielka strata w ujęciu tygodniowym

Euro w poniedziałek kosztowało 4,3264 zł, a w piątek 4,3179 zł. W ujęciu tygodniowym oznacza to spadek o 0,85 gr. Wspólna waluta rozpoczęła tydzień od wzrostów. We wtorek jej kurs wyniósł 4,3328 zł, a w środę utrzymał się na wysokim poziomie 4,3311 zł. Druga część tygodnia przyniosła jednak stopniowe osłabienie euro. W czwartek kurs spadł do 4,3211 zł, a w piątek osiągnął najniższy poziom tygodnia – 4,3179 zł.

Frank szwajcarski (CHF) – mocne tąpnięcie na koniec tygodnia

Frank rozpoczął tydzień na poziomie 4,6134 zł, a zakończył go na 4,5925 zł. Oznacza to spadek o 2,09 gr. Szwajcarska waluta przez większą część tygodnia utrzymywała się powyżej poziomu z piątku. We wtorek frank kosztował 4,6130 zł, a w środę jego kurs spadł do 4,5929 zł. W czwartek nastąpiło odbicie do 4,6013 zł, jednak piątek przyniósł ponowny spadek. Ostatecznie frank zakończył tydzień niewiele poniżej środowego poziomu i był drugą walutą, która straciła najwięcej w analizowanym okresie.

Funt szterling (GBP) – największy spadek tygodnia

Funt rozpoczął tydzień na poziomie 5,0524 zł, a zakończył go na 5,0264 zł. Oznacza to spadek o 2,60 gr. Brytyjska waluta zanotowała tym samym największą stratę spośród czterech analizowanych walut. We wtorek funt podrożał do 5,0605 zł, osiągając najwyższy poziom tygodnia. W środę kurs spadł do 5,0523 zł, a w czwartek nastąpiło wyraźniejsze osłabienie do 5,0248 zł. W piątek funt lekko odbił, rosnąc o 0,16 gr względem poprzedniego dnia, do 5,0264 zł. Mimo tego zakończył tydzień 2,60 gr niżej niż w poniedziałek.

Podsumowanie tygodnia na rynku głównych walut (31 sierpnia–4 września 2026)

USD: -1,69 gr (z 3,7314 zł do 3,7145 zł)

EUR: -0,85 gr (z 4,3264 zł do 4,3179 zł)

CHF: -2,09 gr (z 4,6134 zł do 4,5925 zł)

GBP: -2,60 gr (z 5,0524 zł do 5,0264 zł)

Notowania dzień po dniu

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 31 sierpnia do 4 września 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 4 września

dolar – 3,7145 zł

euro – 4,3179 zł

frank szwajcarski – 4,5925 zł

funt szterling – 5,0264 zł

Kursy walut – czwartek, 3 września

dolar – 3,7224 zł

euro – 4,3211 zł

frank szwajcarski – 4,6013 zł

funt szterling – 5,0248 zł

Kursy walut – środa, 2 września

dolar – 3,7423 zł

euro – 4,3311 zł

frank szwajcarski – 4,5929 zł

funt szterling – 5,0523 zł

Kursy walut – wtorek, 1 września

dolar – 3,7371 zł

euro – 4,3328 zł

frank szwajcarski – 4,6130 zł

funt szterling – 5,0605 zł

Kursy walut – poniedziałek, 31 sierpnia

dolar – 3,7314 zł

euro – 4,3264 zł

frank szwajcarski – 4,6134 zł

funt szterling – 5,0524 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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