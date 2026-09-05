Złoty triumfuje w tym tygodniu. Wszystkie główne waluty lecą w dół

Początek września przyniósł umocnienie polskiej waluty. Złoty zyskał wobec wszystkich czterech analizowanych walut, choć przebieg notowań w ciągu tygodnia nie był jednolity. Dolar, euro i funt najpierw podrożały, by w drugiej części tygodnia wyraźnie potanieć. Frank szwajcarski również zanotował wahania, ale ostatecznie zakończył tydzień niżej niż go rozpoczął.
Największym przegranym tygodnia okazał się funt szterling, który potaniał wobec złotego o 2,60 gr. Frank szwajcarski stracił 2,09 gr, dolar 1,69 gr, a euro 0,85 gr.
Analiza tygodnia na rynku głównych walut (31 sierpnia–4 września 2026)
Dolar amerykański (USD) – amerykański rollercoaster
Dolar rozpoczął tydzień na poziomie 3,7314 zł, a zakończył go na 3,7145 zł. Oznacza to spadek o 1,69 gr. Amerykańska waluta zakończyła tydzień niżej niż go rozpoczęła, choć w pierwszej części tygodnia jej kurs wyraźnie rósł. We wtorek dolar podrożał do 3,7371 zł, a w środę osiągnął 3,7423 zł – najwyższy poziom w całym analizowanym okresie. W kolejnych dniach nastąpiło jednak mocne odwrócenie tego ruchu. W czwartek kurs spadł do 3,7224 zł, a w piątek obniżył się jeszcze do 3,7145 zł.
Euro (EUR) – niewielka strata w ujęciu tygodniowym
Euro w poniedziałek kosztowało 4,3264 zł, a w piątek 4,3179 zł. W ujęciu tygodniowym oznacza to spadek o 0,85 gr. Wspólna waluta rozpoczęła tydzień od wzrostów. We wtorek jej kurs wyniósł 4,3328 zł, a w środę utrzymał się na wysokim poziomie 4,3311 zł. Druga część tygodnia przyniosła jednak stopniowe osłabienie euro. W czwartek kurs spadł do 4,3211 zł, a w piątek osiągnął najniższy poziom tygodnia – 4,3179 zł.
Frank szwajcarski (CHF) – mocne tąpnięcie na koniec tygodnia
Frank rozpoczął tydzień na poziomie 4,6134 zł, a zakończył go na 4,5925 zł. Oznacza to spadek o 2,09 gr. Szwajcarska waluta przez większą część tygodnia utrzymywała się powyżej poziomu z piątku. We wtorek frank kosztował 4,6130 zł, a w środę jego kurs spadł do 4,5929 zł. W czwartek nastąpiło odbicie do 4,6013 zł, jednak piątek przyniósł ponowny spadek. Ostatecznie frank zakończył tydzień niewiele poniżej środowego poziomu i był drugą walutą, która straciła najwięcej w analizowanym okresie.
Funt szterling (GBP) – największy spadek tygodnia
Funt rozpoczął tydzień na poziomie 5,0524 zł, a zakończył go na 5,0264 zł. Oznacza to spadek o 2,60 gr. Brytyjska waluta zanotowała tym samym największą stratę spośród czterech analizowanych walut. We wtorek funt podrożał do 5,0605 zł, osiągając najwyższy poziom tygodnia. W środę kurs spadł do 5,0523 zł, a w czwartek nastąpiło wyraźniejsze osłabienie do 5,0248 zł. W piątek funt lekko odbił, rosnąc o 0,16 gr względem poprzedniego dnia, do 5,0264 zł. Mimo tego zakończył tydzień 2,60 gr niżej niż w poniedziałek.
Podsumowanie tygodnia na rynku głównych walut (31 sierpnia–4 września 2026)
- USD: -1,69 gr (z 3,7314 zł do 3,7145 zł)
- EUR: -0,85 gr (z 4,3264 zł do 4,3179 zł)
- CHF: -2,09 gr (z 4,6134 zł do 4,5925 zł)
- GBP: -2,60 gr (z 5,0524 zł do 5,0264 zł)
Notowania dzień po dniu
Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 31 sierpnia do 4 września 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):
Kursy walut – piątek, 4 września
- dolar – 3,7145 zł
- euro – 4,3179 zł
- frank szwajcarski – 4,5925 zł
- funt szterling – 5,0264 zł
Kursy walut – czwartek, 3 września
- dolar – 3,7224 zł
- euro – 4,3211 zł
- frank szwajcarski – 4,6013 zł
- funt szterling – 5,0248 zł
Kursy walut – środa, 2 września
- dolar – 3,7423 zł
- euro – 4,3311 zł
- frank szwajcarski – 4,5929 zł
- funt szterling – 5,0523 zł
Kursy walut – wtorek, 1 września
- dolar – 3,7371 zł
- euro – 4,3328 zł
- frank szwajcarski – 4,6130 zł
- funt szterling – 5,0605 zł
Kursy walut – poniedziałek, 31 sierpnia
- dolar – 3,7314 zł
- euro – 4,3264 zł
- frank szwajcarski – 4,6134 zł
- funt szterling – 5,0524 zł
FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.
Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?
NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:
- Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.
- Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).
- Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.
Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?
Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.
Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?
Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.
Czytaj też:
Miliony znikają w gąszczu spółek i faktur. Tak przestępczy kapitał zyskuje legalną twarz w Polsce Czytaj też:
Złoty traci na wszystkich frontach. Dolar niebezpiecznie zbliża się do 4 zł