Złoty triumfuje w tym tygodniu. Wszystkie główne waluty lecą w dół
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Złoty triumfuje w tym tygodniu. Wszystkie główne waluty lecą w dół

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Analiza rynku walut w mijającym tygodniu
Analiza rynku walut w mijającym tygodniu Źródło: Shutterstock / Sebaguir
To był dobry tydzień dla złotego. Zdecydowanie się umocnił. Oto jak wyglądał tydzień na rynku walut według danych Narodowego Banku Polskiego.

Początek września przyniósł umocnienie polskiej waluty. Złoty zyskał wobec wszystkich czterech analizowanych walut, choć przebieg notowań w ciągu tygodnia nie był jednolity. Dolar, euro i funt najpierw podrożały, by w drugiej części tygodnia wyraźnie potanieć. Frank szwajcarski również zanotował wahania, ale ostatecznie zakończył tydzień niżej niż go rozpoczął.

Największym przegranym tygodnia okazał się funt szterling, który potaniał wobec złotego o 2,60 gr. Frank szwajcarski stracił 2,09 gr, dolar 1,69 gr, a euro 0,85 gr.

Analiza tygodnia na rynku głównych walut (31 sierpnia–4 września 2026)

Dolar amerykański (USD) – amerykański rollercoaster

Dolar rozpoczął tydzień na poziomie 3,7314 zł, a zakończył go na 3,7145 zł. Oznacza to spadek o 1,69 gr. Amerykańska waluta zakończyła tydzień niżej niż go rozpoczęła, choć w pierwszej części tygodnia jej kurs wyraźnie rósł. We wtorek dolar podrożał do 3,7371 zł, a w środę osiągnął 3,7423 zł – najwyższy poziom w całym analizowanym okresie. W kolejnych dniach nastąpiło jednak mocne odwrócenie tego ruchu. W czwartek kurs spadł do 3,7224 zł, a w piątek obniżył się jeszcze do 3,7145 zł.

Euro (EUR) – niewielka strata w ujęciu tygodniowym

Euro w poniedziałek kosztowało 4,3264 zł, a w piątek 4,3179 zł. W ujęciu tygodniowym oznacza to spadek o 0,85 gr. Wspólna waluta rozpoczęła tydzień od wzrostów. We wtorek jej kurs wyniósł 4,3328 zł, a w środę utrzymał się na wysokim poziomie 4,3311 zł. Druga część tygodnia przyniosła jednak stopniowe osłabienie euro. W czwartek kurs spadł do 4,3211 zł, a w piątek osiągnął najniższy poziom tygodnia – 4,3179 zł.

Frank szwajcarski (CHF) – mocne tąpnięcie na koniec tygodnia

Frank rozpoczął tydzień na poziomie 4,6134 zł, a zakończył go na 4,5925 zł. Oznacza to spadek o 2,09 gr. Szwajcarska waluta przez większą część tygodnia utrzymywała się powyżej poziomu z piątku. We wtorek frank kosztował 4,6130 zł, a w środę jego kurs spadł do 4,5929 zł. W czwartek nastąpiło odbicie do 4,6013 zł, jednak piątek przyniósł ponowny spadek. Ostatecznie frank zakończył tydzień niewiele poniżej środowego poziomu i był drugą walutą, która straciła najwięcej w analizowanym okresie.

Funt szterling (GBP) – największy spadek tygodnia

Funt rozpoczął tydzień na poziomie 5,0524 zł, a zakończył go na 5,0264 zł. Oznacza to spadek o 2,60 gr. Brytyjska waluta zanotowała tym samym największą stratę spośród czterech analizowanych walut. We wtorek funt podrożał do 5,0605 zł, osiągając najwyższy poziom tygodnia. W środę kurs spadł do 5,0523 zł, a w czwartek nastąpiło wyraźniejsze osłabienie do 5,0248 zł. W piątek funt lekko odbił, rosnąc o 0,16 gr względem poprzedniego dnia, do 5,0264 zł. Mimo tego zakończył tydzień 2,60 gr niżej niż w poniedziałek.

Podsumowanie tygodnia na rynku głównych walut (31 sierpnia–4 września 2026)

  • USD: -1,69 gr (z 3,7314 zł do 3,7145 zł)
  • EUR: -0,85 gr (z 4,3264 zł do 4,3179 zł)
  • CHF: -2,09 gr (z 4,6134 zł do 4,5925 zł)
  • GBP: -2,60 gr (z 5,0524 zł do 5,0264 zł)

Notowania dzień po dniu

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 31 sierpnia do 4 września 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 4 września

  • dolar – 3,7145 zł
  • euro – 4,3179 zł
  • frank szwajcarski – 4,5925 zł
  • funt szterling – 5,0264 zł

Kursy walut – czwartek, 3 września

  • dolar – 3,7224 zł
  • euro – 4,3211 zł
  • frank szwajcarski – 4,6013 zł
  • funt szterling – 5,0248 zł

Kursy walut – środa, 2 września

  • dolar – 3,7423 zł
  • euro – 4,3311 zł
  • frank szwajcarski – 4,5929 zł
  • funt szterling – 5,0523 zł

Kursy walut – wtorek, 1 września

  • dolar – 3,7371 zł
  • euro – 4,3328 zł
  • frank szwajcarski – 4,6130 zł
  • funt szterling – 5,0605 zł

Kursy walut – poniedziałek, 31 sierpnia

  • dolar – 3,7314 zł
  • euro – 4,3264 zł
  • frank szwajcarski – 4,6134 zł
  • funt szterling – 5,0524 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

  • Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.
  • Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).
  • Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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Źródło: Narodowy Bank Polski / WPROST.pl