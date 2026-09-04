Złoty odrabia straty. Dolar, euro i frank lecą w dół

W piątek złoty umocnił się wobec większości analizowanych głównych walut. W porównaniu z czwartkowymi notowaniami potaniały dolar amerykański, euro oraz frank szwajcarski. Jedyną walutą, która zanotowała wzrost, jest funt szterling.

Najmocniej w dół poszedł frank szwajcarski. Wyraźnie potaniał także dolar, natomiast spadek kursu euro był mniejszy. Funt lekko podrożał, jako jedyny z czterech analizowanych walut osłabiając pozycję złotego.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,7145 zł wobec 3,7224 zł w poprzednim notowaniu. Oznacza to spadek o 0,0079 zł, czyli 0,79 gr. Amerykańska waluta wyraźnie potaniała wobec złotego.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,3179 zł, podczas gdy wcześniej było to 4,3211 zł. Oznacza to spadek o 0,0032 zł, czyli 0,32 gr. Wspólna waluta również potaniała, choć jej spadek jest mniejszy niż w przypadku dolara i franka.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,5925 zł wobec 4,6013 zł w poprzednim notowaniu. To spadek o 0,0088 zł, czyli 0,88 gr. Szwajcarska waluta zanotowała największy spadek spośród czterech analizowanych walut.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 5,0264 zł, podczas gdy wcześniej było to 5,0248 zł. Oznacza to wzrost o 0,0016 zł, czyli 0,16 gr. Brytyjska waluta jako jedyna podrożała, choć jej wzrost jest niewielki w porównaniu ze zmianami pozostałych walut.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: -0,79 gr (z 3,7224 zł do 3,7145 zł)

EUR: -0,32 gr (z 4,3211 zł do 4,3179 zł)

CHF: -0,88 gr (z 4,6013 zł do 4,5925 zł)

GBP: +0,16 gr (z 5,0248 zł do 5,0264 zł)

Kursy głównych walut z 4 września 2026 r.

Kursy walut – piątek, 4 września

dolar – 3,7145 zł

euro – 4,3179 zł

frank szwajcarski – 4,5925 zł

funt szterling – 5,0264 zł

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – czwartek, 3 września

dolar – 3,7224 zł

euro – 4,3211 zł

frank szwajcarski – 4,6013 zł

funt szterling – 5,0248 zł

Kursy walut – środa, 2 września

dolar – 3,7423 zł

euro – 4,3311 zł

frank szwajcarski – 4,5929 zł

funt szterling – 5,0523 zł

Kursy walut – wtorek, 1 września

dolar – 3,7371 zł

euro – 4,3328 zł

frank szwajcarski – 4,6130 zł

funt szterling – 5,0605 zł

Kursy walut – poniedziałek, 31 sierpnia

dolar – 3,7314 zł

euro – 4,3264 zł

frank szwajcarski – 4,6134 zł

funt szterling – 5,0524 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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