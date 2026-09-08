Złoty traci impet. Dolar i funt wystrzeliły, euro też w górę

Po mocnym poniedziałku wtorek przynosi pogorszenie kondycji złotego. Drożeją dolar amerykański, euro oraz funt szterling. Jedyną walutą, która zanotowała spadek, jest frank szwajcarski.

Najmocniej w górę wystrzelił dolar i to on jest dzisiejszym królem zwyżek. Wyraźnie podrożał także funt, natomiast wzrost kursu euro był nieco mniejszy.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,7167 zł wobec 3,7085 zł w poprzednim notowaniu. Oznacza to wzrost o 0,0082 zł, czyli 0,82 gr. Amerykańska waluta zanotowała największy wzrost cenowy spośród czterech analizowanych walut.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,3155 zł, podczas gdy wcześniej było to 4,3100 zł. Oznacza to wzrost o 0,0055 zł, czyli 0,55 gr. Wspólna waluta również zyskała na wartości, choć jej wzrost jest mniejszy niż w przypadku dolara i funta.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,5788 zł wobec 4,5819 zł w poprzednim notowaniu. To spadek o 0,0031 zł, czyli 0,31 gr. Szwajcarska waluta jako jedyna spośród czterech analizowanych walut zanotowała spadek.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 5,0271 zł, podczas gdy wcześniej było to 5,0201 zł. Oznacza to wzrost o 0,0070 zł, czyli 0,70 gr. Brytyjska waluta zanotowała spory wzrost i konsekwentnie utrzymuje poziom powyżej 5 zł za 1 funta.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: +0,82 gr (z 3,7085 zł do 3,7167 zł)

EUR: +0,55 gr (z 4,3100 zł do 4,3155 zł)

CHF: -0,31 gr (z 4,5819 zł do 4,5788 zł)

GBP: +0,70 gr (z 5,0201 zł do 5,0271 zł)

Kursy głównych walut z 8 września 2026 r.

Kursy walut – wtorek, 8 września

dolar – 3,7167 zł

euro – 4,3155 zł

frank szwajcarski – 4,5788 zł

funt szterling – 5,0271 zł

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – poniedziałek, 7 września

dolar – 3,7085 zł

euro – 4,3100 zł

frank szwajcarski – 4,5819 zł

funt szterling – 5,0201 zł

Waluty w zeszłym tygodniu

Kursy walut – piątek, 4 września

dolar – 3,7145 zł

euro – 4,3179 zł

frank szwajcarski – 4,5925 zł

funt szterling – 5,0264 zł

Kursy walut – czwartek, 3 września

dolar – 3,7224 zł

euro – 4,3211 zł

frank szwajcarski – 4,6013 zł

funt szterling – 5,0248 zł

Kursy walut – środa, 2 września

dolar – 3,7423 zł

euro – 4,3311 zł

frank szwajcarski – 4,5929 zł

funt szterling – 5,0523 zł

Kursy walut – wtorek, 1 września

dolar – 3,7371 zł

euro – 4,3328 zł

frank szwajcarski – 4,6130 zł

funt szterling – 5,0605 zł

Kursy walut – poniedziałek, 31 sierpnia

dolar – 3,7314 zł

euro – 4,3264 zł

frank szwajcarski – 4,6134 zł

funt szterling – 5,0524 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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