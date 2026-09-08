Złoty traci impet. Dolar i funt wystrzeliły, euro też w górę

Po mocnym poniedziałku wtorek przynosi pogorszenie kondycji złotego. Drożeją dolar amerykański, euro oraz funt szterling. Jedyną walutą, która zanotowała spadek, jest frank szwajcarski.
Najmocniej w górę wystrzelił dolar i to on jest dzisiejszym królem zwyżek. Wyraźnie podrożał także funt, natomiast wzrost kursu euro był nieco mniejszy.
Analiza dnia na rynku walut
Dolar amerykański (USD)
Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,7167 zł wobec 3,7085 zł w poprzednim notowaniu. Oznacza to wzrost o 0,0082 zł, czyli 0,82 gr. Amerykańska waluta zanotowała największy wzrost cenowy spośród czterech analizowanych walut.
Euro (EUR)
Euro kosztuje dziś 4,3155 zł, podczas gdy wcześniej było to 4,3100 zł. Oznacza to wzrost o 0,0055 zł, czyli 0,55 gr. Wspólna waluta również zyskała na wartości, choć jej wzrost jest mniejszy niż w przypadku dolara i funta.
Frank szwajcarski (CHF)
Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,5788 zł wobec 4,5819 zł w poprzednim notowaniu. To spadek o 0,0031 zł, czyli 0,31 gr. Szwajcarska waluta jako jedyna spośród czterech analizowanych walut zanotowała spadek.
Funt szterling (GBP)
Funt kosztuje dziś 5,0271 zł, podczas gdy wcześniej było to 5,0201 zł. Oznacza to wzrost o 0,0070 zł, czyli 0,70 gr. Brytyjska waluta zanotowała spory wzrost i konsekwentnie utrzymuje poziom powyżej 5 zł za 1 funta.
Podsumowanie dnia na rynku walut
- USD: +0,82 gr (z 3,7085 zł do 3,7167 zł)
- EUR: +0,55 gr (z 4,3100 zł do 4,3155 zł)
- CHF: -0,31 gr (z 4,5819 zł do 4,5788 zł)
- GBP: +0,70 gr (z 5,0201 zł do 5,0271 zł)
Kursy głównych walut z 8 września 2026 r.
Kursy walut – wtorek, 8 września
dolar – 3,7167 zł
euro – 4,3155 zł
frank szwajcarski – 4,5788 zł
funt szterling – 5,0271 zł
Notowania w tym tygodniu
Kursy walut – poniedziałek, 7 września
- dolar – 3,7085 zł
- euro – 4,3100 zł
- frank szwajcarski – 4,5819 zł
- funt szterling – 5,0201 zł
Waluty w zeszłym tygodniu
Kursy walut – piątek, 4 września
- dolar – 3,7145 zł
- euro – 4,3179 zł
- frank szwajcarski – 4,5925 zł
- funt szterling – 5,0264 zł
Kursy walut – czwartek, 3 września
- dolar – 3,7224 zł
- euro – 4,3211 zł
- frank szwajcarski – 4,6013 zł
- funt szterling – 5,0248 zł
Kursy walut – środa, 2 września
- dolar – 3,7423 zł
- euro – 4,3311 zł
- frank szwajcarski – 4,5929 zł
- funt szterling – 5,0523 zł
Kursy walut – wtorek, 1 września
- dolar – 3,7371 zł
- euro – 4,3328 zł
- frank szwajcarski – 4,6130 zł
- funt szterling – 5,0605 zł
Kursy walut – poniedziałek, 31 sierpnia
- dolar – 3,7314 zł
- euro – 4,3264 zł
- frank szwajcarski – 4,6134 zł
- funt szterling – 5,0524 zł
FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.
Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?
NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:
- Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.
- Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).
- Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.
Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?
Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.
Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?
Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.
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