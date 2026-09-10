Złoty odrabia straty. Dolar i frank tanieją

Czwartkowe notowania przynoszą niewielkie zmiany na rynku walut. W porównaniu ze środowymi notowaniami potaniały dolar amerykański oraz frank szwajcarski. Jednocześnie podrożały euro i funt szterling.

Najmocniej w dół poszedł frank szwajcarski, którego kurs spadł o 0,47 gr. Po drugiej stronie znalazł się funt, który zanotował największy wzrost spośród analizowanych walut.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,7103 zł wobec 3,7111 zł w poprzednim notowaniu. Oznacza to spadek o 0,0008 zł, czyli 0,08 gr. Amerykańska waluta lekko potaniała, co oznacza niewielkie umocnienie złotego względem dolara.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,3180 zł, podczas gdy wcześniej było to 4,3171 zł. Oznacza to wzrost o 0,0009 zł, czyli 0,09 gr. Wspólna waluta nieznacznie podrożała, a zmiana jej kursu była najmniejsza spośród wszystkich analizowanych walut.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,5792 zł wobec 4,5839 zł w poprzednim notowaniu. To spadek o 0,0047 zł, czyli 0,47 gr. Szwajcarska waluta zanotowała największy spadek spośród czterech analizowanych walut.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 5,0300 zł, podczas gdy wcześniej było to 5,0260 zł. Oznacza to wzrost o 0,0040 zł, czyli 0,40 gr. Brytyjska waluta zanotowała największy wzrost spośród czterech analizowanych walut i pozostaje powyżej poziomu 5 zł za 1 funta.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: -0,08 gr (z 3,7111 zł do 3,7103 zł)

EUR: +0,09 gr (z 4,3171 zł do 4,3180 zł)

CHF: -0,47 gr (z 4,5839 zł do 4,5792 zł)

GBP: +0,40 gr (z 5,0260 zł do 5,0300 zł)

Kursy głównych walut z 10 września 2026 r.

Kursy walut – czwartek, 10 września

dolar – 3,7103 zł

euro – 4,3180 zł

frank szwajcarski – 4,5792 zł

funt szterling – 5,0300 zł

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – środa, 9 września

dolar – 3,7111 zł

euro – 4,3171 zł

frank szwajcarski – 4,5839 zł

funt szterling – 5,0260 zł

Kursy walut – wtorek, 8 września

dolar – 3,7167 zł

euro – 4,3155 zł

frank szwajcarski – 4,5788 zł

funt szterling – 5,0271 zł

Kursy walut – poniedziałek, 7 września

dolar – 3,7085 zł

euro – 4,3100 zł

frank szwajcarski – 4,5819 zł

funt szterling – 5,0201 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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