Złoty pod presją. Dolar, funt i euro w górę, frank traci
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Złoty pod presją. Dolar, funt i euro w górę, frank traci

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Analiza rynku walut w mijającym tygodniu
Analiza rynku walut w mijającym tygodniu Źródło: Shutterstock / Dilok Klaisataporn
Polska waluta straciła wobec dolara, euro i funta, ale umocniła się względem franka. Oto jak wyglądał tydzień na rynku walut według danych Narodowego Banku Polskiego.

Drugi tydzień września nie był najlepszy dla polskiej waluty. Złoty zakończył tydzień słabiej wobec trzech z czterech analizowanych walut. Dolar, euro i funt podrożały, natomiast frank szwajcarski jako jedyny potaniał.

Największym wygranym tygodnia okazał się dolar amerykański, którego kurs wzrósł wobec złotego o 1,82 gr. Jedyną walutą, która zakończyła tydzień niżej, był frank szwajcarski, który potaniał o 0,51 gr.

Analiza tygodnia na rynku głównych walut (7–11 września 2026)

Dolar amerykański (USD) – największy wzrost tygodnia

Dolar rozpoczął tydzień na poziomie 3,7085 zł, a zakończył go na 3,7267 zł. Oznacza to wzrost o 1,82 gr. Amerykańska waluta zanotowała tym samym największy wzrost spośród czterech analizowanych walut.

Początek tygodnia był dla dolara stosunkowo spokojny. We wtorek jego kurs wzrósł do 3,7167 zł, po czym w środę i czwartek lekko się obniżył, odpowiednio do 3,7111 zł i 3,7103 zł. W piątek nastąpiło jednak wyraźne odbicie. Kurs dolara wzrósł do 3,7267 zł, osiągając najwyższy poziom w całym analizowanym tygodniu.

Euro (EUR) – tydzień zakończony na plusie

Euro w poniedziałek kosztowało 4,3100 zł, a w piątek 4,3228 zł. W ujęciu tygodniowym oznacza to wzrost o 1,28 gr. Wspólna waluta przez cały tydzień utrzymywała się powyżej poziomu otwarcia, choć jej kurs zmieniał się stosunkowo nieznacznie.

We wtorek euro podrożało do 4,3155 zł, a w środę jego kurs wzrósł do 4,3171 zł. W czwartek nastąpiło kolejne niewielkie umocnienie wspólnej waluty do 4,3180 zł. Największy wzrost przyniósł jednak piątek, gdy euro podrożało do 4,3228 zł, kończąc tydzień na najwyższym poziomie.

Frank szwajcarski (CHF) – jedyna waluta na minusie

Frank rozpoczął tydzień na poziomie 4,5819 zł, a zakończył go na 4,5768 zł. Oznacza to spadek o 0,51 gr. Szwajcarska waluta była tym samym jedyną spośród czterech analizowanych walut, która zakończyła tydzień niżej niż go rozpoczęła.

We wtorek frank spadł do 4,5788 zł, by w środę odbić do 4,5839 zł, osiągając najwyższy poziom tygodnia. W czwartek jego kurs ponownie się obniżył do 4,5792 zł. Piątek przyniósł dalszy spadek, tym razem do 4,5768 zł. Ostatecznie frank zakończył tydzień o 0,51 gr niżej niż w poniedziałek.

Funt szterling (GBP) – mocny koniec tygodnia

Funt rozpoczął tydzień na poziomie 5,0201 zł, a zakończył go na 5,0332 zł. Oznacza to wzrost o 1,31 gr. Brytyjska waluta zanotowała drugi największy wzrost spośród czterech analizowanych walut.

We wtorek funt podrożał do 5,0271 zł, a w środę lekko potaniał do 5,0260 zł. W czwartek jego kurs ponownie wzrósł, do 5,0300 zł. Najmocniejszy ruch nastąpił jednak w piątek, gdy funt podrożał do 5,0332 zł i zakończył tydzień na najwyższym poziomie.

Podsumowanie tygodnia na rynku głównych walut (7–11 września 2026)

  • USD: +1,82 gr (z 3,7085 zł do 3,7267 zł)
  • EUR: +1,28 gr (z 4,3100 zł do 4,3228 zł)
  • CHF: -0,51 gr (z 4,5819 zł do 4,5768 zł)
  • GBP: +1,31 gr (z 5,0201 zł do 5,0332 zł)

Notowania dzień po dniu

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 7 do 11 września 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 11 września

  • dolar – 3,7267 zł
  • euro – 4,3228 zł
  • frank szwajcarski – 4,5768 zł
  • funt szterling – 5,0332 zł

Kursy walut – czwartek, 10 września

  • dolar – 3,7103 zł
  • euro – 4,3180 zł
  • frank szwajcarski – 4,5792 zł
  • funt szterling – 5,0300 zł

Kursy walut – środa, 9 września

  • dolar – 3,7111 zł
  • euro – 4,3171 zł
  • frank szwajcarski – 4,5839 zł
  • funt szterling – 5,0260 zł

Kursy walut – wtorek, 8 września

  • dolar – 3,7167 zł
  • euro – 4,3155 zł
  • frank szwajcarski – 4,5788 zł
  • funt szterling – 5,0271 zł

Kursy walut – poniedziałek, 7 września

  • dolar – 3,7085 zł
  • euro – 4,3100 zł
  • frank szwajcarski – 4,5819 zł
  • funt szterling – 5,0201 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

  • Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.
  • Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).
  • Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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Źródło: Narodowy Bank Polski / WPROST.pl