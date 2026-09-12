Złoty pod presją. Dolar, funt i euro w górę, frank traci

Drugi tydzień września nie był najlepszy dla polskiej waluty. Złoty zakończył tydzień słabiej wobec trzech z czterech analizowanych walut. Dolar, euro i funt podrożały, natomiast frank szwajcarski jako jedyny potaniał.

Największym wygranym tygodnia okazał się dolar amerykański, którego kurs wzrósł wobec złotego o 1,82 gr. Jedyną walutą, która zakończyła tydzień niżej, był frank szwajcarski, który potaniał o 0,51 gr.

Analiza tygodnia na rynku głównych walut (7–11 września 2026)

Dolar amerykański (USD) – największy wzrost tygodnia

Dolar rozpoczął tydzień na poziomie 3,7085 zł, a zakończył go na 3,7267 zł. Oznacza to wzrost o 1,82 gr. Amerykańska waluta zanotowała tym samym największy wzrost spośród czterech analizowanych walut.

Początek tygodnia był dla dolara stosunkowo spokojny. We wtorek jego kurs wzrósł do 3,7167 zł, po czym w środę i czwartek lekko się obniżył, odpowiednio do 3,7111 zł i 3,7103 zł. W piątek nastąpiło jednak wyraźne odbicie. Kurs dolara wzrósł do 3,7267 zł, osiągając najwyższy poziom w całym analizowanym tygodniu.

Euro (EUR) – tydzień zakończony na plusie

Euro w poniedziałek kosztowało 4,3100 zł, a w piątek 4,3228 zł. W ujęciu tygodniowym oznacza to wzrost o 1,28 gr. Wspólna waluta przez cały tydzień utrzymywała się powyżej poziomu otwarcia, choć jej kurs zmieniał się stosunkowo nieznacznie.

We wtorek euro podrożało do 4,3155 zł, a w środę jego kurs wzrósł do 4,3171 zł. W czwartek nastąpiło kolejne niewielkie umocnienie wspólnej waluty do 4,3180 zł. Największy wzrost przyniósł jednak piątek, gdy euro podrożało do 4,3228 zł, kończąc tydzień na najwyższym poziomie.

Frank szwajcarski (CHF) – jedyna waluta na minusie

Frank rozpoczął tydzień na poziomie 4,5819 zł, a zakończył go na 4,5768 zł. Oznacza to spadek o 0,51 gr. Szwajcarska waluta była tym samym jedyną spośród czterech analizowanych walut, która zakończyła tydzień niżej niż go rozpoczęła.

We wtorek frank spadł do 4,5788 zł, by w środę odbić do 4,5839 zł, osiągając najwyższy poziom tygodnia. W czwartek jego kurs ponownie się obniżył do 4,5792 zł. Piątek przyniósł dalszy spadek, tym razem do 4,5768 zł. Ostatecznie frank zakończył tydzień o 0,51 gr niżej niż w poniedziałek.

Funt szterling (GBP) – mocny koniec tygodnia

Funt rozpoczął tydzień na poziomie 5,0201 zł, a zakończył go na 5,0332 zł. Oznacza to wzrost o 1,31 gr. Brytyjska waluta zanotowała drugi największy wzrost spośród czterech analizowanych walut.

We wtorek funt podrożał do 5,0271 zł, a w środę lekko potaniał do 5,0260 zł. W czwartek jego kurs ponownie wzrósł, do 5,0300 zł. Najmocniejszy ruch nastąpił jednak w piątek, gdy funt podrożał do 5,0332 zł i zakończył tydzień na najwyższym poziomie.

Podsumowanie tygodnia na rynku głównych walut (7–11 września 2026)

USD: +1,82 gr (z 3,7085 zł do 3,7267 zł)

EUR: +1,28 gr (z 4,3100 zł do 4,3228 zł)

CHF: -0,51 gr (z 4,5819 zł do 4,5768 zł)

GBP: +1,31 gr (z 5,0201 zł do 5,0332 zł)

Notowania dzień po dniu

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 7 do 11 września 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 11 września

dolar – 3,7267 zł

euro – 4,3228 zł

frank szwajcarski – 4,5768 zł

funt szterling – 5,0332 zł

Kursy walut – czwartek, 10 września

dolar – 3,7103 zł

euro – 4,3180 zł

frank szwajcarski – 4,5792 zł

funt szterling – 5,0300 zł

Kursy walut – środa, 9 września

dolar – 3,7111 zł

euro – 4,3171 zł

frank szwajcarski – 4,5839 zł

funt szterling – 5,0260 zł

Kursy walut – wtorek, 8 września

dolar – 3,7167 zł

euro – 4,3155 zł

frank szwajcarski – 4,5788 zł

funt szterling – 5,0271 zł

Kursy walut – poniedziałek, 7 września

dolar – 3,7085 zł

euro – 4,3100 zł

frank szwajcarski – 4,5819 zł

funt szterling – 5,0201 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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