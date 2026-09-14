Złoty traci. Dolar i funt mocno w górę. Nowe kursy walut

To nie jest dobry początek tygodnia dla złotego. Poniedziałkowe notowania przynoszą bowiem wyraźne wzrosty na rynku czterech analizowanych walut. Podrożały dolar amerykański, euro, frank szwajcarski oraz funt szterling.

Najmocniej w górę poszedł funt szterling, którego kurs wzrósł o 3,73 gr. Niewiele mniejszą zmianę zanotował dolar. Najmniej podrożał frank szwajcarski, choć również jego kurs znalazł się powyżej poziomu z poprzedniego notowania.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,7607 zł wobec 3,7267 zł w poprzednim notowaniu. Oznacza to wzrost o 0,0340 zł, czyli 3,40 gr. Amerykańska waluta wyraźnie podrożała, a jej kurs zbliżył się do poziomu 3,80 zł. Czy grozi nam 4 zł za 1 dolara? Czas pokaże.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,3391 zł, podczas gdy wcześniej było to 4,3228 zł. Oznacza to wzrost o 0,0163 zł, czyli 1,63 gr. Wspólna waluta podrożała, choć skala jej wzrostu była mniejsza niż w przypadku dolara i funta.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,5926 zł wobec 4,5768 zł w poprzednim notowaniu. To wzrost o 0,0158 zł, czyli 1,58 gr. Szwajcarska waluta zanotowała najmniejszą zmianę spośród czterech analizowanych walut.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 5,0705 zł, podczas gdy wcześniej było to 5,0332 zł. Oznacza to wzrost o 0,0373 zł, czyli 3,73 gr. Brytyjska waluta zanotowała największy wzrost spośród czterech analizowanych walut i po raz kolejny pozostaje wyraźnie powyżej poziomu 5 zł za 1 funta.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: +3,40 gr (z 3,7267 zł do 3,7607 zł)

EUR: +1,63 gr (z 4,3228 zł do 4,3391 zł)

CHF: +1,58 gr (z 4,5768 zł do 4,5926 zł)

GBP: +3,73 gr (z 5,0332 zł do 5,0705 zł)

Kursy głównych walut z 14 września 2026 r.

Kursy walut – poniedziałek, 14 września

dolar – 3,7607 zł

euro – 4,3391 zł

frank szwajcarski – 4,5926 zł

funt szterling – 5,0705 zł

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – piątek, 11 września

dolar – 3,7267 zł

euro – 4,3228 zł

frank szwajcarski – 4,5768 zł

funt szterling – 5,0332 zł

Kursy walut – czwartek, 10 września

dolar – 3,7103 zł euro – 4,3180 zł frank szwajcarski – 4,5792 zł funt szterling – 5,0300 zł

Kursy walut – środa, 9 września

dolar – 3,7111 zł

euro – 4,3171 zł

frank szwajcarski – 4,5839 zł

funt szterling – 5,0260 zł

Kursy walut – wtorek, 8 września

dolar – 3,7167 zł

euro – 4,3155 zł

frank szwajcarski – 4,5788 zł

funt szterling – 5,0271 zł

Kursy walut – poniedziałek, 7 września

dolar – 3,7085 zł

euro – 4,3100 zł

frank szwajcarski – 4,5819 zł

funt szterling – 5,0201 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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