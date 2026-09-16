Złoty odrabia straty. Frank i funt wyraźnie w dół

To dobra środa dla polskiej waluty. Dzisiejsze notowania przynoszą wyraźną poprawę kondycję złotego. W porównaniu z wtorkowymi notowaniami potaniały wszystkie cztery analizowane waluty.
Najmocniej w dół poszedł frank szwajcarski, którego kurs spadł o 1,01 gr. Na drugim miejscu znalazł się funt, który potaniał o 0,53 gr. Najmniejszą zmianę zanotowało euro – jego kurs obniżył się zaledwie o 0,10 gr.
Analiza dnia na rynku walut
Dolar amerykański (USD)
Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,7639 zł wobec 3,7667 zł w poprzednim notowaniu. Oznacza to spadek o 0,0028 zł, czyli 0,28 gr. Amerykańska waluta lekko potaniała.
Euro (EUR)
Euro kosztuje dziś 4,3435 zł, podczas gdy wcześniej było to 4,3445 zł. Oznacza to spadek o 0,0010 zł, czyli 0,10 gr. Wspólna waluta potaniała symbolicznie i zanotowała najmniejszą zmianę spośród czterech analizowanych walut.
Frank szwajcarski (CHF)
Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,5968 zł wobec 4,6069 zł w poprzednim notowaniu. To spadek o 0,0101 zł, czyli 1,01 gr. Szwajcarska waluta zanotowała największy spadek spośród czterech analizowanych walut i ponownie znalazła się poniżej poziomu 4,60 zł.
Funt szterling (GBP)
Funt kosztuje dziś 5,0703 zł, podczas gdy wcześniej było to 5,0756 zł. Oznacza to spadek o 0,0053 zł, czyli 0,53 gr. Brytyjska waluta potaniała wyraźniej niż dolar i euro, ale jej kurs nadal pozostaje powyżej poziomu 5 zł za 1 funta.
Podsumowanie dnia na rynku walut
- USD: −0,28 gr (z 3,7667 zł do 3,7639 zł)
- EUR: −0,10 gr (z 4,3445 zł do 4,3435 zł)
- CHF: −1,01 gr (z 4,6069 zł do 4,5968 zł)
- GBP: −0,53 gr (z 5,0756 zł do 5,0703 zł)
Kursy głównych walut z 16 września 2026 r.
Kursy walut – środa, 16 września
- dolar – 3,7639 zł
- euro – 4,3435 zł
- frank szwajcarski – 4,5968 zł
- funt szterling – 5,0703 zł
Notowania w tym tygodniu
Kursy walut – wtorek, 15 września
- dolar – 3,7667 zł
- euro – 4,3445 zł
- frank szwajcarski – 4,6069 zł
- funt szterling – 5,0756 zł
Kursy walut – poniedziałek, 14 września
- dolar – 3,7607 zł
- euro – 4,3391 zł
- frank szwajcarski – 4,5926 zł
- funt szterling – 5,0705 zł
Kursy w zeszłym tygodniu
Kursy walut – piątek, 11 września
- dolar – 3,7267 zł
- euro – 4,3228 zł
- frank szwajcarski – 4,5768 zł
- funt szterling – 5,0332 zł
Kursy walut – czwartek, 10 września
- dolar – 3,7103 zł
- euro – 4,3180 zł
- frank szwajcarski – 4,5792 zł
- funt szterling – 5,0300 zł
Kursy walut – środa, 9 września
- dolar – 3,7111 zł
- euro – 4,3171 zł
- frank szwajcarski – 4,5839 zł
- funt szterling – 5,0260 zł
Kursy walut – wtorek, 8 września
- dolar – 3,7167 zł
- euro – 4,3155 zł
- frank szwajcarski – 4,5788 zł
- funt szterling – 5,0271 zł
Kursy walut – poniedziałek, 7 września
- dolar – 3,7085 zł
- euro – 4,3100 zł
- frank szwajcarski – 4,5819 zł
- funt szterling – 5,0201 zł
FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.
Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?
NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:
- Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.
- Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).
- Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.
Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?
Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.
Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?
Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.
Czytaj też:
Złoty pod presją. Dolar, funt i euro w górę, frank traci Czytaj też:
Afera Zondacrypto zniechęciła Polaków do kryptowalut? Liczby nie kłamią