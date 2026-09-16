Złoty odrabia straty. Frank i funt wyraźnie w dół

To dobra środa dla polskiej waluty. Dzisiejsze notowania przynoszą wyraźną poprawę kondycję złotego. W porównaniu z wtorkowymi notowaniami potaniały wszystkie cztery analizowane waluty.

Najmocniej w dół poszedł frank szwajcarski, którego kurs spadł o 1,01 gr. Na drugim miejscu znalazł się funt, który potaniał o 0,53 gr. Najmniejszą zmianę zanotowało euro – jego kurs obniżył się zaledwie o 0,10 gr.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,7639 zł wobec 3,7667 zł w poprzednim notowaniu. Oznacza to spadek o 0,0028 zł, czyli 0,28 gr. Amerykańska waluta lekko potaniała.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,3435 zł, podczas gdy wcześniej było to 4,3445 zł. Oznacza to spadek o 0,0010 zł, czyli 0,10 gr. Wspólna waluta potaniała symbolicznie i zanotowała najmniejszą zmianę spośród czterech analizowanych walut.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,5968 zł wobec 4,6069 zł w poprzednim notowaniu. To spadek o 0,0101 zł, czyli 1,01 gr. Szwajcarska waluta zanotowała największy spadek spośród czterech analizowanych walut i ponownie znalazła się poniżej poziomu 4,60 zł.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 5,0703 zł, podczas gdy wcześniej było to 5,0756 zł. Oznacza to spadek o 0,0053 zł, czyli 0,53 gr. Brytyjska waluta potaniała wyraźniej niż dolar i euro, ale jej kurs nadal pozostaje powyżej poziomu 5 zł za 1 funta.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: −0,28 gr (z 3,7667 zł do 3,7639 zł)

EUR: −0,10 gr (z 4,3445 zł do 4,3435 zł)

CHF: −1,01 gr (z 4,6069 zł do 4,5968 zł)

GBP: −0,53 gr (z 5,0756 zł do 5,0703 zł)

Kursy głównych walut z 16 września 2026 r.

Kursy walut – środa, 16 września

dolar – 3,7639 zł

euro – 4,3435 zł

frank szwajcarski – 4,5968 zł

funt szterling – 5,0703 zł

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – wtorek, 15 września

dolar – 3,7667 zł

euro – 4,3445 zł

frank szwajcarski – 4,6069 zł

funt szterling – 5,0756 zł

Kursy walut – poniedziałek, 14 września

dolar – 3,7607 zł

euro – 4,3391 zł

frank szwajcarski – 4,5926 zł

funt szterling – 5,0705 zł

Kursy w zeszłym tygodniu

Kursy walut – piątek, 11 września

dolar – 3,7267 zł

euro – 4,3228 zł

frank szwajcarski – 4,5768 zł

funt szterling – 5,0332 zł

Kursy walut – czwartek, 10 września

dolar – 3,7103 zł

euro – 4,3180 zł

frank szwajcarski – 4,5792 zł

funt szterling – 5,0300 zł

Kursy walut – środa, 9 września

dolar – 3,7111 zł

euro – 4,3171 zł

frank szwajcarski – 4,5839 zł

funt szterling – 5,0260 zł

Kursy walut – wtorek, 8 września

dolar – 3,7167 zł

euro – 4,3155 zł

frank szwajcarski – 4,5788 zł

funt szterling – 5,0271 zł

Kursy walut – poniedziałek, 7 września

dolar – 3,7085 zł

euro – 4,3100 zł

frank szwajcarski – 4,5819 zł

funt szterling – 5,0201 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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