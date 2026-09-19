Złoty w potrzasku. Ceny dolara i euro wystrzeliły

Złoty jest po tym tygodniu mocno obolały. Choć piątek nieco poprawił jego kondycję, to w ujęciu całościowym trzeci tydzień września nie należał do najlepszych dla polskiej waluty. Podrożały dolar, euro, frank szwajcarski i funt szterling.

Największy wzrost zanotował dolar amerykański, którego kurs po prostu wystrzelił. Cena dolara wzrosła o 3,91 gr. Euro podrożało o 2,42 gr, a frank szwajcarski o 1,59 gr. Najmniejszą zmianę odnotował funt szterling, który zyskał 0,99 gr.

Analiza tygodnia na rynku głównych walut (14–18 września 2026)

Dolar amerykański (USD) – największy skok cenowy

Dolar rozpoczął tydzień na poziomie 3,7607 zł, a zakończył go na 3,7998 zł. Oznacza to wzrost o 3,91 gr. Amerykańska waluta zanotowała tym samym największą zmianę spośród czterech analizowanych walut.

Początek tygodnia przyniósł niewielkie umocnienie dolara. We wtorek jego kurs wzrósł do 3,7667 zł, a w środę obniżył się do 3,7639 zł. W czwartek nastąpiło jednak wyraźne odbicie, a dolar podrożał do 3,8030 zł, osiągając najwyższy poziom tygodnia. W piątek kurs nieznacznie się obniżył, do 3,7998 zł, ale amerykańska waluta i tak zakończyła tydzień 3,91 gr wyżej niż w poniedziałek.

Euro (EUR) – wyraźnie w górę

Euro rozpoczęło tydzień na poziomie 4,3391 zł, a w piątek kosztowało 4,3633 zł. W ujęciu tygodniowym oznacza to wzrost o 2,42 gr. Wspólna waluta zakończyła tydzień na najwyższym poziomie w analizowanym okresie.

We wtorek kurs euro wzrósł do 4,3445 zł. W środę nastąpiło niewielkie cofnięcie do 4,3435 zł. Kolejnego dnia wspólna waluta ponownie zyskała i osiągnęła 4,3632 zł. W piątek euro podrożało jeszcze symbolicznie do 4,3633 zł, ustanawiając najwyższy poziom całego tygodnia.

Frank szwajcarski (CHF) – tydzień zdecydowanie na plusie

Frank rozpoczął tydzień na poziomie 4,5926 zł, a zakończył go na 4,6085 zł. Oznacza to wzrost o 1,59 gr. Szwajcarska waluta przez cały tydzień pozostawała powyżej poniedziałkowego poziomu zamknięcia.

We wtorek frank podrożał do 4,6069 zł, by w środę lekko się obniżyć do 4,5968 zł. W czwartek jego kurs ponownie wzrósł, tym razem do 4,6076 zł. Piątek przyniósł dalsze umocnienie franka do 4,6085 zł. Był to jednocześnie najwyższy poziom szwajcarskiej waluty w analizowanym tygodniu.

Funt szterling (GBP) – najmniejszy wzrost

Funt rozpoczął tydzień na poziomie 5,0705 zł, a zakończył go na 5,0804 zł. Oznacza to wzrost o 0,99 gr. Brytyjska waluta zanotowała tym samym najmniejszy wzrost spośród czterech analizowanych walut.

We wtorek kurs funta wzrósł do 5,0756 zł, a w środę obniżył się do 5,0703 zł, czyli niemal dokładnie do poziomu z początku tygodnia. W czwartek nastąpiło wyraźniejsze odbicie do 5,0942 zł, co było najwyższym poziomem funta w analizowanym okresie. W piątek kurs spadł do 5,0804 zł, ale brytyjska waluta zakończyła tydzień 0,99 gr wyżej niż w poniedziałek.

Podsumowanie tygodnia na rynku głównych walut (14–18 września 2026)

USD: +3,91 gr (z 3,7607 zł do 3,7998 zł)

EUR: +2,42 gr (z 4,3391 zł do 4,3633 zł)

CHF: +1,59 gr (z 4,5926 zł do 4,6085 zł)

GBP: +0,99 gr (z 5,0705 zł do 5,0804 zł)

Notowania dzień po dniu

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 14 do 18 września 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 18 września

dolar – 3,7998 zł

euro – 4,3633 zł

frank szwajcarski – 4,6085 zł

funt szterling – 5,0804 zł

Kursy walut – czwartek, 17 września

dolar – 3,8030 zł

euro – 4,3632 zł

frank szwajcarski – 4,6076 zł

funt szterling – 5,0942 zł

Kursy walut – środa, 16 września

dolar – 3,7639 zł

euro – 4,3435 zł

frank szwajcarski – 4,5968 zł

funt szterling – 5,0703 zł

Kursy walut – wtorek, 15 września

dolar – 3,7667 zł

euro – 4,3445 zł

frank szwajcarski – 4,6069 zł

funt szterling – 5,0756 zł

Kursy walut – poniedziałek, 14 września

dolar – 3,7607 zł

euro – 4,3391 zł

frank szwajcarski – 4,5926 zł

funt szterling – 5,0705 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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