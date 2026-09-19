Złoty w potrzasku. Ceny dolara i euro wystrzeliły
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Złoty w potrzasku. Ceny dolara i euro wystrzeliły

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Analiza rynku walut w mijającym tygodniu
Analiza rynku walut w mijającym tygodniu Źródło: Shutterstock / Sebaguir
Polska waluta straciła wobec wszystkich czterech głównych walut. Oto jak wyglądał tydzień na rynku walut według danych Narodowego Banku Polskiego.

Złoty jest po tym tygodniu mocno obolały. Choć piątek nieco poprawił jego kondycję, to w ujęciu całościowym trzeci tydzień września nie należał do najlepszych dla polskiej waluty. Podrożały dolar, euro, frank szwajcarski i funt szterling.

Największy wzrost zanotował dolar amerykański, którego kurs po prostu wystrzelił. Cena dolara wzrosła o 3,91 gr. Euro podrożało o 2,42 gr, a frank szwajcarski o 1,59 gr. Najmniejszą zmianę odnotował funt szterling, który zyskał 0,99 gr.

Analiza tygodnia na rynku głównych walut (14–18 września 2026)

Dolar amerykański (USD) – największy skok cenowy

Dolar rozpoczął tydzień na poziomie 3,7607 zł, a zakończył go na 3,7998 zł. Oznacza to wzrost o 3,91 gr. Amerykańska waluta zanotowała tym samym największą zmianę spośród czterech analizowanych walut.

Początek tygodnia przyniósł niewielkie umocnienie dolara. We wtorek jego kurs wzrósł do 3,7667 zł, a w środę obniżył się do 3,7639 zł. W czwartek nastąpiło jednak wyraźne odbicie, a dolar podrożał do 3,8030 zł, osiągając najwyższy poziom tygodnia. W piątek kurs nieznacznie się obniżył, do 3,7998 zł, ale amerykańska waluta i tak zakończyła tydzień 3,91 gr wyżej niż w poniedziałek.

Euro (EUR) – wyraźnie w górę

Euro rozpoczęło tydzień na poziomie 4,3391 zł, a w piątek kosztowało 4,3633 zł. W ujęciu tygodniowym oznacza to wzrost o 2,42 gr. Wspólna waluta zakończyła tydzień na najwyższym poziomie w analizowanym okresie.

We wtorek kurs euro wzrósł do 4,3445 zł. W środę nastąpiło niewielkie cofnięcie do 4,3435 zł. Kolejnego dnia wspólna waluta ponownie zyskała i osiągnęła 4,3632 zł. W piątek euro podrożało jeszcze symbolicznie do 4,3633 zł, ustanawiając najwyższy poziom całego tygodnia.

Frank szwajcarski (CHF) – tydzień zdecydowanie na plusie

Frank rozpoczął tydzień na poziomie 4,5926 zł, a zakończył go na 4,6085 zł. Oznacza to wzrost o 1,59 gr. Szwajcarska waluta przez cały tydzień pozostawała powyżej poniedziałkowego poziomu zamknięcia.

We wtorek frank podrożał do 4,6069 zł, by w środę lekko się obniżyć do 4,5968 zł. W czwartek jego kurs ponownie wzrósł, tym razem do 4,6076 zł. Piątek przyniósł dalsze umocnienie franka do 4,6085 zł. Był to jednocześnie najwyższy poziom szwajcarskiej waluty w analizowanym tygodniu.

Funt szterling (GBP) – najmniejszy wzrost

Funt rozpoczął tydzień na poziomie 5,0705 zł, a zakończył go na 5,0804 zł. Oznacza to wzrost o 0,99 gr. Brytyjska waluta zanotowała tym samym najmniejszy wzrost spośród czterech analizowanych walut.

We wtorek kurs funta wzrósł do 5,0756 zł, a w środę obniżył się do 5,0703 zł, czyli niemal dokładnie do poziomu z początku tygodnia. W czwartek nastąpiło wyraźniejsze odbicie do 5,0942 zł, co było najwyższym poziomem funta w analizowanym okresie. W piątek kurs spadł do 5,0804 zł, ale brytyjska waluta zakończyła tydzień 0,99 gr wyżej niż w poniedziałek.

Podsumowanie tygodnia na rynku głównych walut (14–18 września 2026)

  • USD: +3,91 gr (z 3,7607 zł do 3,7998 zł)
  • EUR: +2,42 gr (z 4,3391 zł do 4,3633 zł)
  • CHF: +1,59 gr (z 4,5926 zł do 4,6085 zł)
  • GBP: +0,99 gr (z 5,0705 zł do 5,0804 zł)

Notowania dzień po dniu

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 14 do 18 września 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 18 września

  • dolar – 3,7998 zł
  • euro – 4,3633 zł
  • frank szwajcarski – 4,6085 zł
  • funt szterling – 5,0804 zł

Kursy walut – czwartek, 17 września

  • dolar – 3,8030 zł
  • euro – 4,3632 zł
  • frank szwajcarski – 4,6076 zł
  • funt szterling – 5,0942 zł

Kursy walut – środa, 16 września

  • dolar – 3,7639 zł
  • euro – 4,3435 zł
  • frank szwajcarski – 4,5968 zł
  • funt szterling – 5,0703 zł

Kursy walut – wtorek, 15 września

  • dolar – 3,7667 zł
  • euro – 4,3445 zł
  • frank szwajcarski – 4,6069 zł
  • funt szterling – 5,0756 zł

Kursy walut – poniedziałek, 14 września

  • dolar – 3,7607 zł
  • euro – 4,3391 zł
  • frank szwajcarski – 4,5926 zł
  • funt szterling – 5,0705 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

  • Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.
  • Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).
  • Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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Źródło: Narodowy Bank Polski / WPROST.pl