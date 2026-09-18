Złoty odrabia straty. Funt mocno w dół, dolar też spada

Piątkowe notowania przynoszą umocnienie polskiej waluty. W porównaniu z czwartkowymi notowaniami potaniały dolar amerykański oraz funt szterling. Z kolei minimalnie podrożały euro i frank szwajcarski.

Królem spadków jest dziś funt. Jego kurs spadł o 1,38 gr. Dolar również potaniał i znalazł się poniżej poziomu 3,80 zł. Po drugiej stronie znalazły się frank i euro, ale ich wzrosty były symboliczne.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,7998 zł wobec 3,8030 zł w poprzednim notowaniu. Oznacza to spadek o 0,0032 zł, czyli 0,32 gr. Amerykańska waluta potaniała i po raz kolejny znalazła się poniżej poziomu 3,80 zł.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,3633 zł, podczas gdy wcześniej było to 4,3632 zł. Oznacza to wzrost o 0,0001 zł, czyli 0,01 gr. Wspólna waluta podrożała symbolicznie i praktycznie utrzymała poziom z poprzedniego notowania.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6085 zł wobec 4,6076 zł w poprzednim notowaniu. To wzrost o 0,0009 zł, czyli 0,09 gr. Szwajcarska waluta lekko poszła w górę, ale zmiana jej kursu pozostaje niewielka.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 5,0804 zł, podczas gdy wcześniej było to 5,0942 zł. Oznacza to spadek o 0,0138 zł, czyli 1,38 gr. Brytyjska waluta zanotowała największy spadek spośród czterech analizowanych walut, choć jej kurs nadal pozostaje wyraźnie powyżej poziomu 5 zł za 1 funta.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: −0,32 gr (z 3,8030 zł do 3,7998 zł)

EUR: +0,01 gr (z 4,3632 zł do 4,3633 zł)

CHF: +0,09 gr (z 4,6076 zł do 4,6085 zł)

GBP: −1,38 gr (z 5,0942 zł do 5,0804 zł)

Kursy głównych walut z 18 września 2026 r.

Kursy walut – piątek, 18 września

dolar – 3,7998 zł

euro – 4,3633 zł

frank szwajcarski – 4,6085 zł

funt szterling – 5,0804 zł

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – czwartek, 17 września

dolar – 3,8030 zł

euro – 4,3632 zł

frank szwajcarski – 4,6076 zł

funt szterling – 5,0942 zł

Kursy walut – środa, 16 września

dolar – 3,7639 zł

euro – 4,3435 zł

frank szwajcarski – 4,5968 zł

funt szterling – 5,0703 zł

Kursy walut – wtorek, 15 września

dolar – 3,7667 zł

euro – 4,3445 zł

frank szwajcarski – 4,6069 zł

funt szterling – 5,0756 zł

Kursy walut – poniedziałek, 14 września

dolar – 3,7607 zł

euro – 4,3391 zł

frank szwajcarski – 4,5926 zł

funt szterling – 5,0705 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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