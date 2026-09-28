Złoty traci formę. Funt wystrzelił, dolar i euro też drożeją

Poniedziałkowy rynek walut zaskoczył dynamiką. W porównaniu z piątkowymi notowaniami podrożały dolar amerykański, euro oraz funt szterling. Z kolei potaniał frank szwajcarski.

Królem wzrostów jest dziś zdecydowanie funt. Jego kurs wzrósł aż o 2,32 gr, wyraźnie ugruntowując swoją pozycję powyżej poziomu 5 zł. Po drugiej stronie znalazł się frank szwajcarski, który potaniał o 0,48 gr.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,8478 zł wobec 3,8404 zł w poprzednim notowaniu. Oznacza to wzrost o 0,0074 zł, czyli 0,74 gr. Amerykańska waluta znów podrożała. Czy będzie to początek serii zwyżek w tym tygodniu? Czas pokaże.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,3769 zł, podczas gdy wcześniej było to 4,3750 zł. Oznacza to wzrost o 0,0019 zł, czyli 0,19 gr. Choć wspólna waluta podrożała, zmiana nie jest duża i euro utrzymuje stabilny kurs.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6297 zł wobec 4,6345 zł w poprzednim notowaniu. To spadek o 0,0048 zł, czyli 0,48 gr. Szwajcarska waluta jako jedyna dziś potaniała.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 5,1054 zł, podczas gdy wcześniej było to 5,0822 zł. Oznacza to wzrost o 0,0232 zł, czyli 2,32 gr. Brytyjska waluta zanotowała największy wzrost spośród czterech analizowanych walut i przekroczyła poziom 5,10 zł.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: +0,74 gr (z 3,8404 zł do 3,8478 zł)

EUR: +0,19 gr (z 4,3750 zł do 4,3769 zł)

CHF: −0,48 gr (z 4,6345 zł do 4,6297 zł)

GBP: +2,32 gr (z 5,0822 zł do 5,1054 zł)

Kursy głównych walut z 28 września 2026 r.

Kursy walut – poniedziałek, 28 września

dolar – 3,8478 zł

euro – 4,3769 zł

frank szwajcarski – 4,6297 zł

funt szterling – 5,1054 zł

Notowania w zeszłym tygodniu

Kursy walut – piątek, 25 września

dolar – 3,8404 zł

euro – 4,3750 zł

frank szwajcarski – 4,6345 zł

funt szterling – 5,0822 zł

Kursy walut – czwartek, 24 września

dolar – 3,8570 zł

euro – 4,3900 zł

frank szwajcarski – 4,6593 zł

funt szterling – 5,1061 zł

Kursy walut – środa, 23 września

dolar – 3,8175 zł

euro – 4,3588 zł

frank szwajcarski – 4,6417 zł

funt szterling – 5,0778 zł

Kursy walut – wtorek, 22 września

dolar – 3,7934 zł

euro – 4,3463 zł

frank szwajcarski – 4,6218 zł

funt szterling – 5,0671 zł

Kursy walut – poniedziałek, 21 września

dolar – 3,7931 zł

euro – 4,3545 zł

frank szwajcarski – 4,6070 zł

funt szterling – 5,0761 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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