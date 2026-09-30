Złoty odrabia straty. Dolar, euro i frank lecą w dół

Ostatnie wrześniowe notowania przynoszą poprawę kondycji polskiej waluty. Złoty odrabia straty. Tanieją dolar amerykański, euro oraz frank szwajcarski. Funt szterling lekko drożeje.

Największy spadek zanotował dziś dolar. Jego kurs obniżył się o 0,88 gr. Po drugiej stronie znalazł się funt, który jako jedyna z czterech analizowanych walut podrożał, choć jego wzrost wyniósł zaledwie 0,30 gr.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,8449 zł wobec 3,8537 zł w poprzednim notowaniu. Oznacza to spadek o 0,0088 zł, czyli 0,88 gr. Amerykańska waluta potaniała dziś najbardziej spośród czterech analizowanych walut.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,3672 zł, podczas gdy wcześniej było to 4,3728 zł. Oznacza to spadek o 0,0056 zł, czyli 0,56 gr. Wspólna waluta nieco straciła, a jej kurs niebezpiecznie zbliża się do ceny 4,50 zł.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6182 zł wobec 4,6202 zł w poprzednim notowaniu. To spadek o 0,0020 zł, czyli 0,20 gr. Szwajcarska waluta również potaniała, choć skala zmiany była niewielka.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 5,1040 zł, podczas gdy wcześniej było to 5,1010 zł. Oznacza to wzrost o 0,0030 zł, czyli 0,30 gr. Brytyjska waluta jako jedyna spośród czterech analizowanych podrożała i nadal pozostaje powyżej poziomu 5,10 zł. Na razie jej kurs pozostaje więc wyraźnie powyżej poziomu 5 zł.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: −0,88 gr (z 3,8537 zł do 3,8449 zł)

EUR: −0,56 gr (z 4,3728 zł do 4,3672 zł)

CHF: −0,20 gr (z 4,6202 zł do 4,6182 zł)

GBP: +0,30 gr (z 5,1010 zł do 5,1040 zł)

Kursy głównych walut z 30 września 2026 r.

Kursy walut – środa, 30 września

dolar – 3,8449 zł

euro – 4,3672 zł

frank szwajcarski – 4,6182 zł

funt szterling – 5,1040 zł

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – wtorek, 29 września

dolar – 3,8537 zł

euro – 4,3728 zł

frank szwajcarski – 4,6202 zł

funt szterling – 5,1010 zł

Kursy walut – poniedziałek, 28 września

dolar – 3,8478 zł

euro – 4,3769 zł

frank szwajcarski – 4,6297 zł

funt szterling – 5,1054 zł

Zeszłotygodniowe kursy

Kursy walut – piątek, 25 września

dolar – 3,8404 zł

euro – 4,3750 zł

frank szwajcarski – 4,6345 zł

funt szterling – 5,0822 zł

Kursy walut – czwartek, 24 września

dolar – 3,8570 zł

euro – 4,3900 zł

frank szwajcarski – 4,6593 zł

funt szterling – 5,1061 zł

Kursy walut – środa, 23 września

dolar – 3,8175 zł

euro – 4,3588 zł

frank szwajcarski – 4,6417 zł

funt szterling – 5,0778 zł

Kursy walut – wtorek, 22 września

dolar – 3,7934 zł

euro – 4,3463 zł

frank szwajcarski – 4,6218 zł

funt szterling – 5,0671 zł

Kursy walut – poniedziałek, 21 września

dolar – 3,7931 zł

euro – 4,3545 zł

frank szwajcarski – 4,6070 zł

funt szterling – 5,0761 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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