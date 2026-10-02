Złoty obrywa. Cena franka eksplodowała, dolar i funt też mocno w górę

To nie jest dobry piątek dla złotego. Dzisiejsze notowania przynoszą wyraźne osłabienie polskiej waluty. Podrożały dolar amerykański, frank szwajcarski oraz funt szterling. Tylko euro nieznacznie potaniało.

Zdecydowanym królem zwyżek jest frank szwajcarski, którego cena wprost wystrzeliła. Jego kurs wzrósł aż o 5,34 gr.

Po drugiej stronie znalazło się wspomniane już euro, które jako jedyne z czterech analizowanych walut potaniało. Trzeba jednak zaznaczyć, że jego spadek wyniósł zaledwie 0,25 gr.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,8881 zł wobec 3,8762 zł w poprzednim notowaniu. Oznacza to wzrost o 0,0119 zł, czyli 1,19 gr. Amerykańska waluta wyraźnie podrożała.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,3745 zł, podczas gdy wcześniej było to 4,3770 zł. Oznacza to spadek o 0,0025 zł, czyli 0,25 gr. Wspólna waluta jako jedyna dziś potaniała, choć zmiana jej kursu jest niewielka.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6942 zł wobec 4,6408 zł w poprzednim notowaniu. To wzrost o 0,0534 zł, czyli aż 5,34 gr. Szwajcarska waluta zanotowała zdecydowanie największy wzrost spośród czterech analizowanych walut.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 5,1353 zł, podczas gdy wcześniej było to 5,1214 zł. Oznacza to wzrost o 0,0139 zł, czyli 1,39 gr. Brytyjska waluta wyraźnie podrożała, utrzymując silną pozycję powyżej 5 zł za 1 funta.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: +1,19 gr (z 3,8762 zł do 3,8881 zł)

EUR: −0,25 gr (z 4,3770 zł do 4,3745 zł)

CHF: +5,34 gr (z 4,6408 zł do 4,6942 zł)

GBP: +1,39 gr (z 5,1214 zł do 5,1353 zł)

Kursy głównych walut z 2 października 2026 r.

Kursy walut – piątek, 2 października

dolar – 3,8881 zł

euro – 4,3745 zł

frank szwajcarski – 4,6942 zł

funt szterling – 5,1353 zł

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – czwartek, 1 października

dolar – 3,8762 zł

euro – 4,3770 zł

frank szwajcarski – 4,6408 zł

funt szterling – 5,1214 zł

Kursy walut – środa, 30 września

dolar – 3,8449 zł

euro – 4,3672 zł

frank szwajcarski – 4,6182 zł

funt szterling – 5,1040 zł

Kursy walut – wtorek, 29 września

dolar – 3,8537 zł

euro – 4,3728 zł

frank szwajcarski – 4,6202 zł

funt szterling – 5,1010 zł

Kursy walut – poniedziałek, 28 września

dolar – 3,8478 zł

euro – 4,3769 zł

frank szwajcarski – 4,6297 zł

funt szterling – 5,1054 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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