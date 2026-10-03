Złoty pod presją. Frank przebija kolejny sufit, funt ciągle powyżej 5 zł

Złoty nie może zaliczyć tego tygodnia do udanych. Przełom września i października przyniósł podwyżki dolara amerykańskiego, franka szwajcarskiego oraz funta szterlinga. Jedynie euro zakończyło tydzień nieznacznie niżej, niż go rozpoczęło, ale podkreślmy, że był to niemal kosmetyczny spadek.

Frank i dolar to liderzy zwyżek. Największy wzrost zanotował jednak z tego duetu frank szwajcarski, którego kurs wzrósł aż o 6,45 gr. Dolar również mocno podrożał – w ujęciu tygodniowym o 4,03 gr.

Analiza tygodnia na rynku głównych walut (28 września–2 października 2026)

Dolar amerykański (USD) – wyraźnie w górę

Dolar rozpoczął tydzień na poziomie 3,8478 zł, a zakończył go na 3,8881 zł. Oznacza to wzrost o 4,03 gr. Amerykańska waluta zanotowała tym samym drugi największy wzrost spośród czterech analizowanych walut.

Początek tygodnia przyniósł niewielki spadek kursu dolara. We wtorek jego kurs wzrósł do 3,8537 zł, ale w środę obniżył się do 3,8449 zł. W czwartek nastąpiło wyraźne odbicie do 3,8762 zł. Piątek przyniósł dalszy wzrost, a dolar zakończył tydzień na poziomie 3,8881 zł, czyli 4,03 gr wyżej niż w poniedziałek.

Euro (EUR) – minimalny spadek ceny

Euro rozpoczęło tydzień na poziomie 4,3769 zł, a w piątek kosztowało 4,3745 zł. W ujęciu tygodniowym oznacza to spadek o 0,24 gr. Wspólna waluta jako jedyna z czterech analizowanych walut zakończyła tydzień poniżej poziomu z poniedziałku.

We wtorek kurs euro obniżył się do 4,3728 zł. W środę nastąpiło odbicie do 4,3672 zł, czyli najniższego poziomu wspólnej waluty w analizowanym tygodniu. W czwartek euro wyraźnie zyskało i osiągnęło 4,3770 zł. W piątek kurs nieznacznie spadł do 4,3745 zł. Ostatecznie euro zakończyło tydzień 0,24 gr niżej niż w poniedziałek.

Frank szwajcarski (CHF) – lider wzrostów

Frank rozpoczął tydzień na poziomie 4,6297 zł, a zakończył go na 4,6942 zł. Oznacza to wzrost aż o 6,45 gr. Szwajcarska waluta zanotowała tym samym zdecydowanie największy wzrost spośród czterech analizowanych walut.

We wtorek kurs franka obniżył się do 4,6202 zł, a w środę ponownie spadł, tym razem do 4,6182 zł. Był to najniższy poziom szwajcarskiej waluty w analizowanym tygodniu. W czwartek nastąpiło mocne odbicie do 4,6408 zł. Piątek przyniósł natomiast kolejny bardzo wyraźny wzrost, do 4,6942 zł. Frank zakończył tydzień 6,45 gr wyżej niż w poniedziałek.

Funt szterling (GBP) – prawie 3 grosze więcej

Funt rozpoczął tydzień na poziomie 5,1054 zł, a zakończył go na 5,1353 zł. Oznacza to wzrost o 2,99 gr. Brytyjska waluta zanotowała tym samym trzeci największy wzrost spośród czterech analizowanych walut i twardo trzyma się powyżej poziomu 5 zł za jednego funta.

We wtorek kurs funta obniżył się do 5,1010 zł. W środę nastąpiło niewielkie odbicie do 5,1040 zł. W czwartek brytyjska waluta wyraźnie podrożała i osiągnęła 5,1214 zł. W piątek kurs ponownie wzrósł, tym razem do 5,1353 zł, ustanawiając najwyższy poziom funta w analizowanym tygodniu. Ostatecznie brytyjska waluta zakończyła tydzień 2,99 gr wyżej niż w poniedziałek.

Podsumowanie tygodnia na rynku głównych walut (28 września–2 października 2026)

USD: +4,03 gr (z 3,8478 zł do 3,8881 zł)

EUR: −0,24 gr (z 4,3769 zł do 4,3745 zł)

CHF: +6,45 gr (z 4,6297 zł do 4,6942 zł)

GBP: +2,99 gr (z 5,1054 zł do 5,1353 zł)

Notowania dzień po dniu

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 28 września do 2 października 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 2 października

dolar – 3,8881 zł

euro – 4,3745 zł

frank szwajcarski – 4,6942 zł

funt szterling – 5,1353 zł

Kursy walut – czwartek, 1 października

dolar – 3,8762 zł

euro – 4,3770 zł

frank szwajcarski – 4,6408 zł

funt szterling – 5,1214 zł

Kursy walut – środa, 30 września

dolar – 3,8449 zł

euro – 4,3672 zł

frank szwajcarski – 4,6182 zł

funt szterling – 5,1040 zł

Kursy walut – wtorek, 29 września

dolar – 3,8537 zł

euro – 4,3728 zł

frank szwajcarski – 4,6202 zł

funt szterling – 5,1010 zł

Kursy walut – poniedziałek, 28 września

dolar – 3,8478 zł

euro – 4,3769 zł

frank szwajcarski – 4,6297 zł

funt szterling – 5,1054 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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