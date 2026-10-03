Złoty pod presją. Frank przebija kolejny sufit, funt ciągle powyżej 5 zł

Złoty nie może zaliczyć tego tygodnia do udanych. Przełom września i października przyniósł podwyżki dolara amerykańskiego, franka szwajcarskiego oraz funta szterlinga. Jedynie euro zakończyło tydzień nieznacznie niżej, niż go rozpoczęło, ale podkreślmy, że był to niemal kosmetyczny spadek.
Frank i dolar to liderzy zwyżek. Największy wzrost zanotował jednak z tego duetu frank szwajcarski, którego kurs wzrósł aż o 6,45 gr. Dolar również mocno podrożał – w ujęciu tygodniowym o 4,03 gr.
Analiza tygodnia na rynku głównych walut (28 września–2 października 2026)
Dolar amerykański (USD) – wyraźnie w górę
Dolar rozpoczął tydzień na poziomie 3,8478 zł, a zakończył go na 3,8881 zł. Oznacza to wzrost o 4,03 gr. Amerykańska waluta zanotowała tym samym drugi największy wzrost spośród czterech analizowanych walut.
Początek tygodnia przyniósł niewielki spadek kursu dolara. We wtorek jego kurs wzrósł do 3,8537 zł, ale w środę obniżył się do 3,8449 zł. W czwartek nastąpiło wyraźne odbicie do 3,8762 zł. Piątek przyniósł dalszy wzrost, a dolar zakończył tydzień na poziomie 3,8881 zł, czyli 4,03 gr wyżej niż w poniedziałek.
Euro (EUR) – minimalny spadek ceny
Euro rozpoczęło tydzień na poziomie 4,3769 zł, a w piątek kosztowało 4,3745 zł. W ujęciu tygodniowym oznacza to spadek o 0,24 gr. Wspólna waluta jako jedyna z czterech analizowanych walut zakończyła tydzień poniżej poziomu z poniedziałku.
We wtorek kurs euro obniżył się do 4,3728 zł. W środę nastąpiło odbicie do 4,3672 zł, czyli najniższego poziomu wspólnej waluty w analizowanym tygodniu. W czwartek euro wyraźnie zyskało i osiągnęło 4,3770 zł. W piątek kurs nieznacznie spadł do 4,3745 zł. Ostatecznie euro zakończyło tydzień 0,24 gr niżej niż w poniedziałek.
Frank szwajcarski (CHF) – lider wzrostów
Frank rozpoczął tydzień na poziomie 4,6297 zł, a zakończył go na 4,6942 zł. Oznacza to wzrost aż o 6,45 gr. Szwajcarska waluta zanotowała tym samym zdecydowanie największy wzrost spośród czterech analizowanych walut.
We wtorek kurs franka obniżył się do 4,6202 zł, a w środę ponownie spadł, tym razem do 4,6182 zł. Był to najniższy poziom szwajcarskiej waluty w analizowanym tygodniu. W czwartek nastąpiło mocne odbicie do 4,6408 zł. Piątek przyniósł natomiast kolejny bardzo wyraźny wzrost, do 4,6942 zł. Frank zakończył tydzień 6,45 gr wyżej niż w poniedziałek.
Funt szterling (GBP) – prawie 3 grosze więcej
Funt rozpoczął tydzień na poziomie 5,1054 zł, a zakończył go na 5,1353 zł. Oznacza to wzrost o 2,99 gr. Brytyjska waluta zanotowała tym samym trzeci największy wzrost spośród czterech analizowanych walut i twardo trzyma się powyżej poziomu 5 zł za jednego funta.
We wtorek kurs funta obniżył się do 5,1010 zł. W środę nastąpiło niewielkie odbicie do 5,1040 zł. W czwartek brytyjska waluta wyraźnie podrożała i osiągnęła 5,1214 zł. W piątek kurs ponownie wzrósł, tym razem do 5,1353 zł, ustanawiając najwyższy poziom funta w analizowanym tygodniu. Ostatecznie brytyjska waluta zakończyła tydzień 2,99 gr wyżej niż w poniedziałek.
Podsumowanie tygodnia na rynku głównych walut (28 września–2 października 2026)
- USD: +4,03 gr (z 3,8478 zł do 3,8881 zł)
- EUR: −0,24 gr (z 4,3769 zł do 4,3745 zł)
- CHF: +6,45 gr (z 4,6297 zł do 4,6942 zł)
- GBP: +2,99 gr (z 5,1054 zł do 5,1353 zł)
Notowania dzień po dniu
Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 28 września do 2 października 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):
Kursy walut – piątek, 2 października
- dolar – 3,8881 zł
- euro – 4,3745 zł
- frank szwajcarski – 4,6942 zł
- funt szterling – 5,1353 zł
Kursy walut – czwartek, 1 października
- dolar – 3,8762 zł
- euro – 4,3770 zł
- frank szwajcarski – 4,6408 zł
- funt szterling – 5,1214 zł
Kursy walut – środa, 30 września
- dolar – 3,8449 zł
- euro – 4,3672 zł
- frank szwajcarski – 4,6182 zł
- funt szterling – 5,1040 zł
Kursy walut – wtorek, 29 września
- dolar – 3,8537 zł
- euro – 4,3728 zł
- frank szwajcarski – 4,6202 zł
- funt szterling – 5,1010 zł
Kursy walut – poniedziałek, 28 września
- dolar – 3,8478 zł
- euro – 4,3769 zł
- frank szwajcarski – 4,6297 zł
- funt szterling – 5,1054 zł
FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.
Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?
NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:
- Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.
- Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).
- Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.
Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?
Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.
Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?
Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.
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