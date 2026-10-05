Złoty obrywa po całości. Cena funta eksplodowała, frank i dolar też mocno w górę

To nie jest dobry początek tygodnia dla złotego. Dzisiejsze notowania przynoszą osłabienie polskiej waluty wobec wszystkich czterech analizowanych walut. Podrożały dolar amerykański, euro, frank szwajcarski oraz funt szterling.

Zdecydowanym królem zwyżek jest funt szterling, którego kurs wzrósł aż o 4,06 gr. Dolar też sporo podrożał – o 2,35 gr. Tuż za nim jest frank szwajcarski, którego cena skoczyła o 2,24 gr. Najmniejszy wzrost zanotowało euro – jego kurs zwiększył się o 1,10 gr.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,9116 zł wobec 3,8881 zł w poprzednim notowaniu. Oznacza to wzrost o 0,0235 zł, czyli 2,35 gr. Amerykańska waluta wyraźnie się umacnia wobec złotego.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,3855 zł, podczas gdy wcześniej było to 4,3745 zł. Oznacza to wzrost o 0,0110 zł, czyli 1,10 gr. Wspólna waluta również podrożała, choć jej wzrost był najmniejszy spośród czterech analizowanych walut.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,7166 zł wobec 4,6942 zł w poprzednim notowaniu. To wzrost o 0,0224 zł, czyli 2,24 gr. Szwajcarska waluta mocno podrożała i pozostaje powyżej poziomu 4,70 zł.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 5,1759 zł, podczas gdy wcześniej było to 5,1353 zł. Oznacza to wzrost o 0,0406 zł, czyli aż 4,06 gr. Brytyjska waluta zanotowała zdecydowanie największy wzrost spośród czterech analizowanych walut i umocniła swoją pozycję powyżej 5 zł.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: +2,35 gr (z 3,8881 zł do 3,9116 zł)

EUR: +1,10 gr (z 4,3745 zł do 4,3855 zł)

CHF: +2,24 gr (z 4,6942 zł do 4,7166 zł)

GBP: +4,06 gr (z 5,1353 zł do 5,1759 zł)

Kursy głównych walut z 5 października 2026 r.

Kursy walut – poniedziałek, 5 października

dolar – 3,9116 zł

euro – 4,3855 zł

frank szwajcarski – 4,7166 zł

funt szterling – 5,1759 zł

Notowania w zeszłym tygodniu

Kursy walut – piątek, 2 października

dolar – 3,8881 zł

euro – 4,3745 zł

frank szwajcarski – 4,6942 zł

funt szterling – 5,1353 zł

Kursy walut – czwartek, 1 października

dolar – 3,8762 zł

euro – 4,3770 zł

frank szwajcarski – 4,6408 zł

funt szterling – 5,1214 zł

Kursy walut – środa, 30 września

dolar – 3,8449 zł

euro – 4,3672 zł

frank szwajcarski – 4,6182 zł

funt szterling – 5,1040 zł

Kursy walut – wtorek, 29 września

dolar – 3,8537 zł

euro – 4,3728 zł

frank szwajcarski – 4,6202 zł

funt szterling – 5,1010 zł

Kursy walut – poniedziałek, 28 września

dolar – 3,8478 zł

euro – 4,3769 zł

frank szwajcarski – 4,6297 zł

funt szterling – 5,1054 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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