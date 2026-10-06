Złoty triumfuje. Frank leci w dół, ceny dolara i funta też spadają

Po katastrofalnym poniedziałku przychodzi czas na zdecydowanie lepszy dla złotego wtorek. Dzisiejsze notowania przynoszą umocnienie polskiej waluty wobec wszystkich czterech analizowanych walut. Potaniały dolar amerykański, euro, frank szwajcarski oraz funt szterling.

Zdecydowanym liderem spadków jest dziś frank szwajcarski, którego kurs obniżył się aż o 4,44 gr.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,8868 zł wobec 3,9116 zł w poprzednim notowaniu. Oznacza to spadek o 0,0248 zł, czyli 2,48 gr. Amerykańska waluta wyraźnie potaniała i ryzyko osiągnięcia pułapu 4 zł za dolara nieco się oddaliło.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,3699 zł, podczas gdy wcześniej było to 4,3855 zł. Oznacza to spadek o 0,0156 zł, czyli 1,56 gr. Wspólna waluta również wyraźnie potaniała, choć jej spadek był najmniejszy spośród czterech analizowanych walut.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6722 zł wobec 4,7166 zł w poprzednim notowaniu. To spadek o 0,0444 zł, czyli aż 4,44 gr. Szwajcarska waluta zanotowała zdecydowanie największy spadek spośród czterech analizowanych walut.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 5,1468 zł, podczas gdy wcześniej było to 5,1759 zł. Oznacza to spadek o 0,0291 zł, czyli 2,91 gr. Brytyjska waluta wyraźnie potaniała, choć nadal utrzymuje się powyżej poziomu 5 zł.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: −2,48 gr (z 3,9116 zł do 3,8868 zł)

EUR: −1,56 gr (z 4,3855 zł do 4,3699 zł)

CHF: −4,44 gr (z 4,7166 zł do 4,6722 zł)

GBP: −2,91 gr (z 5,1759 zł do 5,1468 zł)

Kursy głównych walut z 6 października 2026 r.

Kursy walut – wtorek, 6 października

dolar – 3,8868 zł

euro – 4,3699 zł

frank szwajcarski – 4,6722 zł

funt szterling – 5,1468 zł

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – poniedziałek, 5 października

dolar – 3,9116 zł

euro – 4,3855 zł

frank szwajcarski – 4,7166 zł

funt szterling – 5,1759 zł

Zeszłotygodniowe kursy

Kursy walut – piątek, 2 października

dolar – 3,8881 zł

euro – 4,3745 zł

frank szwajcarski – 4,6942 zł

funt szterling – 5,1353 zł

Kursy walut – czwartek, 1 października

dolar – 3,8762 zł

euro – 4,3770 zł

frank szwajcarski – 4,6408 zł

funt szterling – 5,1214 zł

Kursy walut – środa, 30 września

dolar – 3,8449 zł

euro – 4,3672 zł

frank szwajcarski – 4,6182 zł

funt szterling – 5,1040 zł

Kursy walut – wtorek, 29 września

dolar – 3,8537 zł

euro – 4,3728 zł

frank szwajcarski – 4,6202 zł

funt szterling – 5,1010 zł

Kursy walut – poniedziałek, 28 września

dolar – 3,8478 zł

euro – 4,3769 zł

frank szwajcarski – 4,6297 zł

funt szterling – 5,1054 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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