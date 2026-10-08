Złoty zyskuje. Funt, frank i euro tanieją, ale dolar lekko drożeje

Na rynku walut kolejny dzień totalnej zmiany. Po środowym wzroście wszystkich czterech analizowanych walut, dziś sytuacja jest zdecydowanie bardziej korzystna dla złotego. Potaniały funt szterling, frank szwajcarski oraz euro. Jedynie dolar amerykański zanotował niewielki wzrost.

Zdecydowanym liderem spadków jest funt szterling, którego kurs obniżył się aż o 1,50 gr. Dolar podrożał natomiast o 0,21 gr.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,9132 zł wobec 3,9111 zł w poprzednim notowaniu. Oznacza to wzrost o 0,0021 zł, czyli 0,21 gr. Amerykańska waluta lekko podrożała i jako jedyna utrzymała wczorajszy wzrost.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,3789 zł, podczas gdy wcześniej było to 4,3797 zł. Oznacza to spadek o 0,0008 zł, czyli 0,08 gr. Wspólna waluta nieznacznie potaniała i praktycznie utrzymała się na poziomie z poprzedniego notowania.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6926 zł wobec 4,6942 zł w poprzednim notowaniu. To spadek o 0,0016 zł, czyli 0,16 gr. Szwajcarska waluta minimalnie leci w dół.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 5,1635 zł, podczas gdy wcześniej było to 5,1785 zł. Oznacza to spadek o 0,0150 zł, czyli 1,50 gr. Brytyjska waluta zanotowała zdecydowanie największy spadek spośród czterech analizowanych walut, choć nadal utrzymuje się wyraźnie powyżej poziomu 5 zł. I tu złudzeń już nie ma, aby w najbliższym czasie spadał poniżej tej ceny.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: +0,21 gr (z 3,9111 zł do 3,9132 zł)

EUR: −0,08 gr (z 4,3797 zł do 4,3789 zł)

CHF: −0,16 gr (z 4,6942 zł do 4,6926 zł)

GBP: −1,50 gr (z 5,1785 zł do 5,1635 zł)

Kursy głównych walut z 8 października 2026 r.

Kursy walut – czwartek, 8 października

dolar – 3,9132 zł

euro – 4,3789 zł

frank szwajcarski – 4,6926 zł

funt szterling – 5,1635 zł

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – środa, 7 października

dolar – 3,9111 zł

euro – 4,3797 zł

frank szwajcarski – 4,6942 zł

funt szterling – 5,1785 zł

Kursy walut – wtorek, 6 października

dolar – 3,8868 zł

euro – 4,3699 zł

frank szwajcarski – 4,6722 zł

funt szterling – 5,1468 zł

Kursy walut – poniedziałek, 5 października

dolar – 3,9116 zł

euro – 4,3855 zł

frank szwajcarski – 4,7166 zł

funt szterling – 5,1759 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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