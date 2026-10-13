Złoty zyskuje na całej linii. Dolar, euro, frank i funt lecą w dół

Jeśli chcesz kupić jedną z czerech głównych waluty, to dobry moment, aby zajrzeć do kantoru. Po ciężkim poniedziałku złoty łapie dziś oddech. Wtorkowe notowania przynoszą spadki wszystkich czterech głównych walut. W dół lecą kursy dolara amerykańskiego, euro, franka szwajcarskiego i funta szterlinga.

Najmocniej potaniały dziś euro i frank, ale to właśnie wspólna waluta przejmuje dziś tytuł królowej spadków.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,9177 zł wobec 3,9211 zł w poprzednim notowaniu. Oznacza to spadek o 0,0034 zł, czyli 0,34 gr. Amerykańska waluta co prawda tanieje, ale jej cena pozostaje ciągle blisko granicy 4 zł.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,3806 zł, podczas gdy wcześniej było to 4,3889 zł. Oznacza to spadek o 0,0083 zł, czyli 0,83 gr. Wspólna waluta zanotowała największy spadek spośród czterech analizowanych walut.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,7032 zł wobec 4,7111 zł w poprzednim notowaniu. To spadek o 0,0079 zł, czyli 0,79 gr. Szwajcarska waluta nieco potaniała, jednak jej kurs pozostaje powyżej 4,70 zł.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 5,1857 zł, podczas gdy wcześniej było to 5,1906 zł. Oznacza to spadek o 0,0049 zł, czyli 0,49 gr. Brytyjska waluta również znalazła się pod kreską. Mimo kolejnego spadku jej kurs pozostaje powyżej 5,18 zł, a do zejścia poniżej granicy 5 zł wciąż daleko.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: −0,34 gr (z 3,9211 zł do 3,9177 zł)

EUR: −0,83 gr (z 4,3889 zł do 4,3806 zł)

CHF: −0,79 gr (z 4,7111 zł do 4,7032 zł)

GBP: −0,49 gr (z 5,1906 zł do 5,1857 zł)

Kursy głównych walut z 13 października 2026 r.

Kursy walut – wtorek, 13 października

dolar – 3,9177 zł

euro – 4,3806 zł

frank szwajcarski – 4,7032 zł

funt szterling – 5,1857 zł

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – poniedziałek, 12 października

dolar – 3,9211 zł

euro – 4,3889 zł

frank szwajcarski – 4,7111 zł

funt szterling – 5,1906 zł

Zeszłotygodniowe kursy walut

Kursy walut – piątek, 9 października

dolar – 3,9022 zł

euro – 4,3775 zł

frank szwajcarski – 4,6946 zł

funt szterling – 5,1655 zł

Kursy walut – czwartek, 8 października

dolar – 3,9132 zł

euro – 4,3789 zł

frank szwajcarski – 4,6926 zł

funt szterling – 5,1635 zł

Kursy walut – środa, 7 października

dolar – 3,9111 zł

euro – 4,3797 zł

frank szwajcarski – 4,6942 zł

funt szterling – 5,1785 zł

Kursy walut – wtorek, 6 października

dolar – 3,8868 zł

euro – 4,3699 zł

frank szwajcarski – 4,6722 zł

funt szterling – 5,1468 zł

Kursy walut – poniedziałek, 5 października

dolar – 3,9116 zł

euro – 4,3855 zł

frank szwajcarski – 4,7166 zł

funt szterling – 5,1759 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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