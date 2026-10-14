Złoty łapie wiatr w żagle. Wszystkie główne waluty tanieją

Złoty kontynuuje dobrą passę. Po lekkich wtorkowych spadkach środa przynosi zdecydowane tąpnięcie i spadki cen czterech głównych walut.
Tanieją dolar amerykański, euro, frank szwajcarski i funt brytyjski. Królem spadków został tym razem frank szwajcarski, który wyraźnie potaniał na tle pozostałych walut.
Mocno w dół poleciał również dolar amerykański, a euro i funt szterling także odnotowały zauważalne obniżki.
Analiza dnia na rynku walut
Dolar amerykański (USD)
Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,9042 zł wobec 3,9177 zł w poprzednim notowaniu. Oznacza to spadek o 0,0135 zł, czyli 1,35 gr. Amerykańska waluta wyraźnie potaniała i oddaliła się od granicy 4 zł.
Euro (EUR)
Euro kosztuje dziś 4,3706 zł, podczas gdy wcześniej było to 4,3806 zł. Oznacza to spadek o 0,0100 zł, czyli 1,00 gr. Wspólna waluta kontynuuje spadki i kolejny dzień oddaje część swojej wartości względem złotego.
Frank szwajcarski (CHF)
Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6835 zł wobec 4,7032 zł w poprzednim notowaniu. To spadek o 0,0197 zł, czyli 1,97 gr. Szwajcarska waluta zanotowała największą obniżkę spośród czterech analizowanych walut i ponownie zeszła poniżej poziomu 4,70 zł.
Funt szterling (GBP)
Funt kosztuje dziś 5,1775 zł, podczas gdy wcześniej było to 5,1857 zł. Oznacza to spadek o 0,0082 zł, czyli 0,82 gr. Brytyjska waluta również tanieje, choć skala obniżki jest mniejsza niż w przypadku dolara, euro i franka. Funt nadal utrzymuje się powyżej 5,17 zł, a do zejścia poniżej granicy 5 zł wciąż daleko.
Podsumowanie dnia na rynku walut
- USD: −1,35 gr (z 3,9177 zł do 3,9042 zł)
- EUR: −1,00 gr (z 4,3806 zł do 4,3706 zł)
- CHF: −1,97 gr (z 4,7032 zł do 4,6835 zł)
- GBP: −0,82 gr (z 5,1857 zł do 5,1775 zł)
Kursy głównych walut z 14 października 2026 r.
Kursy walut – środa, 14 października
- dolar – 3,9042 zł
- euro – 4,3706 zł
- frank szwajcarski – 4,6835 zł
- funt szterling – 5,1775 zł
Notowania w tym tygodniu
Kursy walut – wtorek, 13 października
- dolar – 3,9177 zł
- euro – 4,3806 zł
- frank szwajcarski – 4,7032 zł
- funt szterling – 5,1857 zł
Kursy walut – poniedziałek, 12 października
- dolar – 3,9211 zł
- euro – 4,3889 zł
- frank szwajcarski – 4,7111 zł
- funt szterling – 5,1906 zł
Zeszłotygodniowe kursy walut
Kursy walut – piątek, 9 października
- dolar – 3,9022 zł
- euro – 4,3775 zł
- frank szwajcarski – 4,6946 zł
- funt szterling – 5,1655 zł
Kursy walut – czwartek, 8 października
- dolar – 3,9132 zł
- euro – 4,3789 zł
- frank szwajcarski – 4,6926 zł
- funt szterling – 5,1635 zł
Kursy walut – środa, 7 października
- dolar – 3,9111 zł
- euro – 4,3797 zł
- frank szwajcarski – 4,6942 zł
- funt szterling – 5,1785 zł
Kursy walut – wtorek, 6 października
- dolar – 3,8868 zł
- euro – 4,3699 zł
- frank szwajcarski – 4,6722 zł
- funt szterling – 5,1468 zł
Kursy walut – poniedziałek, 5 października
- dolar – 3,9116 zł
- euro – 4,3855 zł
- frank szwajcarski – 4,7166 zł
- funt szterling – 5,1759 zł
FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.
Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?
NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:
- Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.
- Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).
- Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.
Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?
Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.
Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?
Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.
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