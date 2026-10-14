Złoty łapie wiatr w żagle. Wszystkie główne waluty tanieją

Złoty kontynuuje dobrą passę. Po lekkich wtorkowych spadkach środa przynosi zdecydowane tąpnięcie i spadki cen czterech głównych walut.

Tanieją dolar amerykański, euro, frank szwajcarski i funt brytyjski. Królem spadków został tym razem frank szwajcarski, który wyraźnie potaniał na tle pozostałych walut.

Mocno w dół poleciał również dolar amerykański, a euro i funt szterling także odnotowały zauważalne obniżki.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,9042 zł wobec 3,9177 zł w poprzednim notowaniu. Oznacza to spadek o 0,0135 zł, czyli 1,35 gr. Amerykańska waluta wyraźnie potaniała i oddaliła się od granicy 4 zł.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,3706 zł, podczas gdy wcześniej było to 4,3806 zł. Oznacza to spadek o 0,0100 zł, czyli 1,00 gr. Wspólna waluta kontynuuje spadki i kolejny dzień oddaje część swojej wartości względem złotego.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6835 zł wobec 4,7032 zł w poprzednim notowaniu. To spadek o 0,0197 zł, czyli 1,97 gr. Szwajcarska waluta zanotowała największą obniżkę spośród czterech analizowanych walut i ponownie zeszła poniżej poziomu 4,70 zł.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 5,1775 zł, podczas gdy wcześniej było to 5,1857 zł. Oznacza to spadek o 0,0082 zł, czyli 0,82 gr. Brytyjska waluta również tanieje, choć skala obniżki jest mniejsza niż w przypadku dolara, euro i franka. Funt nadal utrzymuje się powyżej 5,17 zł, a do zejścia poniżej granicy 5 zł wciąż daleko.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: −1,35 gr (z 3,9177 zł do 3,9042 zł)

EUR: −1,00 gr (z 4,3806 zł do 4,3706 zł)

CHF: −1,97 gr (z 4,7032 zł do 4,6835 zł)

GBP: −0,82 gr (z 5,1857 zł do 5,1775 zł)

Kursy głównych walut z 14 października 2026 r.

Kursy walut – środa, 14 października

dolar – 3,9042 zł

euro – 4,3706 zł

frank szwajcarski – 4,6835 zł

funt szterling – 5,1775 zł

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – wtorek, 13 października

dolar – 3,9177 zł

euro – 4,3806 zł

frank szwajcarski – 4,7032 zł

funt szterling – 5,1857 zł

Kursy walut – poniedziałek, 12 października

dolar – 3,9211 zł

euro – 4,3889 zł

frank szwajcarski – 4,7111 zł

funt szterling – 5,1906 zł

Zeszłotygodniowe kursy walut

Kursy walut – piątek, 9 października

dolar – 3,9022 zł

euro – 4,3775 zł

frank szwajcarski – 4,6946 zł

funt szterling – 5,1655 zł

Kursy walut – czwartek, 8 października

dolar – 3,9132 zł

euro – 4,3789 zł

frank szwajcarski – 4,6926 zł

funt szterling – 5,1635 zł

Kursy walut – środa, 7 października

dolar – 3,9111 zł

euro – 4,3797 zł

frank szwajcarski – 4,6942 zł

funt szterling – 5,1785 zł

Kursy walut – wtorek, 6 października

dolar – 3,8868 zł

euro – 4,3699 zł

frank szwajcarski – 4,6722 zł

funt szterling – 5,1468 zł

Kursy walut – poniedziałek, 5 października

dolar – 3,9116 zł

euro – 4,3855 zł

frank szwajcarski – 4,7166 zł

funt szterling – 5,1759 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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