Złoty ma kiepski poniedziałek. Funt i frank drożeją, dolar i euro też w górę

To nie jest wymarzony poniedziałek dla polskiej waluty. Złoty rozpoczyna nowy tydzień od strat. Dolar amerykański, euro, frank szwajcarski i funt szterling drożeją. Ich kursy wzrosły w stosunku do piątkowych notowań.

Królem zwyżek jest dziś funt, którego kurs wzrósł o 2 gr. Tuż za nim znalazł się frank szwajcarski, droższy o 1,75 gr.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,8974 zł wobec 3,8827 zł w poprzednim notowaniu z piątku. Oznacza to wzrost o 0,0147 zł, czyli 1,47 gr. Amerykańska waluta rozpoczęła tydzień od umocnienia względem złotego. Jej kurs ponownie zbliża się do granicy 4 zł.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,3702 zł, podczas gdy w piątek było to 4,3661 zł. Oznacza to wzrost o 0,0041 zł, czyli 0,41 gr. Wspólna waluta również zyskuje na wartości, jednak jej wzrost jest najmniejszy spośród czterech analizowanych walut.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,7274 zł wobec 4,7099 zł w piątek. To wzrost o 0,0175 zł, czyli 1,75 gr. Szwajcarska waluta zanotowała drugą największą podwyżkę w analizowanym zestawieniu. Jej kurs ponownie oddala się od poziomu 4,70 zł.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 5,1946 zł, podczas gdy w piątek jego kurs wynosił 5,1746 zł. Oznacza to wzrost o 0,0200 zł, czyli 2,00 gr. Brytyjska waluta zanotowała największą podwyżkę spośród wszystkich czterech analizowanych walut i jest liderem wzrostów na początku tygodnia. Funt utrzymuje się powyżej 5,19 zł.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: +1,47 gr (z 3,8827 zł do 3,8974 zł)

EUR: +0,41 gr (z 4,3661 zł do 4,3702 zł)

CHF: +1,75 gr (z 4,7099 zł do 4,7274 zł)

GBP: +2,00 gr (z 5,1746 zł do 5,1946 zł)

Kursy głównych walut z 19 października 2026 r.

Kursy walut – poniedziałek, 19 października

dolar – 3,8974 zł

euro – 4,3702 zł

frank szwajcarski – 4,7274 zł

funt szterling – 5,1946 zł

Notowania w zeszłym tygodniu

Kursy walut – piątek, 16 października

dolar – 3,8827 zł

euro – 4,3661 zł

frank szwajcarski – 4,7099 zł

funt szterling – 5,1746 zł

Kursy walut – czwartek, 15 października

dolar – 3,8952 zł

euro – 4,3691 zł

frank szwajcarski – 4,6949 zł

funt szterling – 5,1647 zł

Kursy walut – środa, 14 października

dolar – 3,9042 zł

euro – 4,3706 zł

frank szwajcarski – 4,6835 zł

funt szterling – 5,1775 zł

Kursy walut – wtorek, 13 października

dolar – 3,9177 zł

euro – 4,3806 zł

frank szwajcarski – 4,7032 zł

funt szterling – 5,1857 zł

Kursy walut – poniedziałek, 12 października

dolar – 3,9211 zł

euro – 4,3889 zł

frank szwajcarski – 4,7111 zł

funt szterling – 5,1906 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

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