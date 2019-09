Chcą skopiować w banku Twój dowód osobisty? W takiej sytuacji to zgodne z prawem

Od lipca zeszłego roku obowiązują przepisy Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przepisy mają doprecyzować obowiązki poszczególnych instytucji w tym zakresie. Ustawa dotyczy 25 grup podmiotów, przede wszystkim banków oraz innych instytucji finansowych, jak również pośredników nieruchomości, biur rachunkowych, operatorów pocztowych.

Transakcje w gotówce na co najmniej 10 tys. euro

Nowa ustawa obejmuje również każdego przedsiębiorcę, który przyjmuje płatności w gotówce o równowartości co najmniej 10 tys. euro, nawet jeśli taka transakcja jest podzielona na kilka płatności. Przedsiębiorcy ci są więc zobowiązani do wdrożenia mechanizmów, które miałyby zapobiec praniu brudnych pieniędzy. Jednym ze sposobów zapobiegania jest dokładna weryfikacja klientów. W tym celu konieczne może się okazać np. zeskanowanie dowodu osobistego – możliwość taka przysługuje bankom. Takie działanie jest wówczas zgodne z prawem.

Faktyczny użytkownik konta

– Dodatkowo banki muszą ustalać tzw. beneficjentów rzeczywistych, czyli osoby, które mają decydujący wpływ na to, co się dzieje na rachunku” – mówi w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl Przemysław Przybylski, rzecznik prasowy w Credit Agricole. Takim beneficjentem nie będzie więc księgowy, który wykonuje przelew na polecenie prezesa, ale właśnie prezes, który zlecił wykonanie płatności. W związku z tym banki od pewnego czasu proszą swoich klientów o aktualizację informacji o właścicielach rachunków. Wszystko po to, by móc zidentyfikować beneficjentów rzeczywistych. Wymiana wiedzy i doświadczenia ma ograniczyć ryzyko wykorzystania uczciwych przedsiębiorców w procederze prania brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, natomiast działania podjęte przez banki służą zabezpieczaniu i stabilizacji całego systemu bankowego.

Czytaj także:

Zamówił piwo w hotelu. Na rachunku naliczono ponad 260 tys. złotych