Ślub za darmo? KFC przygotowało specjalną ofertę dla narzeczonych

KFC wprowadziło „usługę weselną”. Aby z niej skorzystać wystarczy jedynie wejść na stronę internetową firmy i złożyć wniosek oraz w kreatyny sposób uzasadnić, dlaczego ślub w KFC to wasze marzenie. Niestety, jak podaje news.com.au, z usługi początkowo skorzysta jedynie sześć par w Australii. Wesela szczęśliwców odbędą się w okresie od października do maja przyszłego roku. Podczas uroczystości KFC zadba o muzykę, stoisko fotograficzne, nie zabraknie również kubełków ze skrzydełkami z kurczaka. Jak podaje Daily Mail, szacowany koszt organizacji tego typu wydarzenia wyniesie KFC około 35 tys. dolarów (blisko 140 tys. złotych).

Wielki dzień

Dyrektor zarządzający KFC Australia przekazał, że w przeszłości wielokrotnie małżonkowie organizowali swoje sesje ślubne przed restauracjami. Dodał, że firmie pochlebiało to, że wiele osób chciało, aby KFC „było częścią ich wielkiego dnia”, dlatego też zdecydowano się na wprowadzenie nowej usługi. Podkreślił, że ważne jest to, by „wielu fanów miało szansę zorganizować wesele w KFC”. Skorzystalibyście z takiej okazji?

