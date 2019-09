Odszkodowanie za Boeingi 737 Max? Od tego zależy wynik roczny LOT-u

Podczas Kongresu Rynku Lotniczego prezes PLL LOT Rafał Milczarski przyznał, że toczą się rozmowy z Boeingiem, które dotyczą wypłaty odszkodowania za uziemione samoloty 737 Max, które znajdują się we flocie polskiego przewoźnika. Prezes przyznał, że od wyniku rozmów zależeć może roczny wynik finansowy LOT-u.

– Uziemienie MAX-ów spowodowało bardzo duże problemy eksploatacyjne i poniosło za sobą duże koszty – powiedział Milczarski. Brak możliwości skorzystania ze znajdujących się we flocie samolotów wymógł na przewoźniku konieczność leasingowania innych maszyn. Było to spowodowane koniecznością wywiązania się z zaplanowanej listy połączeń, na które sprzedano już bilety. – To był nasz wybór, sprzedając bilety, zawarliśmy umowę z pasażerami i chcieliśmy się z nich wywiązać – podkreślił Milczarski.

– Za te działania zapłacimy - w sensie gotówkowym - sporo pieniędzy, które będziemy chcieli odzyskać od podmiotów odpowiedzialnych za spowodowanie problemów – dodał Milczarski.

Rozmowy z konkurencją

Prezes LOT przyznał także, że przewoźnik jest otwarty na oferty składane przez największego konkurenta Boeinga, firmę Airbus. Obecnie we flocie polskich linii lotniczych nie ma maszyn europejskiego koncernu. Lot korzysta z Boeingów, Embraerów, oraz przejętych po upadku Eurolotu Bombardierów. Prezes LOT zaznaczył, że nie firma nie ma uprzedzeń do samolotów Airbusa i ma zamiar rozpatrzyć oferty i wybrać najlepszą z nich.

