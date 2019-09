Słoweńskie linie lotnicze zawieszają loty. Ofiarami m.in. polscy siatkarze

Słoweńskie linie lotnicze Adria Airways wstrzymały wykonywanie wszystkich lotów. Tyczy się to połączeń wykonywanych z Lublany, Prisztiny i Tirany. Przewoźnik informuje, że jest to zabieg czasowy, a loty powinny zostać wznowione już w czwartek 26 września. „Decyzja o czasowym wstrzymaniu lotów podyktowana jest brakiem dostępu do środków finansowych niezbędnych do obsługi połączeń. Firma szuka obecnie sposobów na pozyskanie potencjalnych inwestorów. Celem wszystkich w firmie jest sprawienie, aby samoloty Adria Airways znów wzbiły się w powietrze” – czytamy w komunikacie spółki. Firma przeprosiła swoich klientów i partnerów biznesowych.

Chude lata

Linie lotnicze Adria Airways zakończyły zeszły rok ze stratą sięgającą 15 mln euro. Był to drugi rok z rzędu, który przewoźnik zakończył na minusie. Łączny dług przedsiębiorstwa wynosi już ponad 60 mln euro, a od września rachunki bankowe firmy są zablokowane.

W całej sprawie pojawił się także wątek polski. Ofiarami zawieszenia lotów padła polska reprezentacja w siatkówce. Siatkarze, którzy biorą udział w Mistrzostwach Europy, mieli podróżować samolotem Adria Airways z Amsterdamu do Lublany.