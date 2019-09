90 proc. Polaków deklaruje, że segreguje śmieci, jednak prawie połowa nie wie, gdzie wrzucać plastik

Jak wynika z badania przeprowadzonego w ramach akcji #dożółtegokosza zainicjowanej przez producenta wody Żywiec Zdrój, aż 90 proc. Polaków deklaruje, że segreguje odpady. Jednak po zadaniu bardziej szczegółowych pytań, widać, że ta deklaracja może być mocno zafałszowana. 40 proc. z osób deklarujących segregację nie wie, jakiego koloru są pojemniki, do których należy wyrzucać plastik. 37 proc. ankietowanych nadal wierzy w mit, że segregacja nie ma sensu, gdyż odpady i tak odbierane są przez jedną śmieciarkę.

Nieświadomy konsument

„Aż 90 proc. badanych uważa, że plastikowe odpady są surowcem wtórnym, który można przetworzyć i ponownie wykorzystać, podczas gdy 37 proc. z nich podczas wyboru produktów w opakowaniach plastikowych nie zwraca uwagi na to, czy nadają się one do recyklingu” – czytamy w komunikacie.

Tymczasem świadomy wybór plastikowych opakowań, jeśli w ogóle musimy się na nie decydować, jest podstawą do prawidłowej segregacji i recyklingu. Odpowiednie przetwarzanie odpadów plastikowych jest szansą na ograniczenie obecności tworzyw sztucznych w środowisku naturalnym.

Z akcją mającą na celu uświadomienie konsumentów ruszył producent wody Żywiec Zdrój. Do akcji #dożółtegokosza dołączyli youtuber Krzysztof Gonciarz, a także Joanna Krupa, Michał Piróg, Reni Jusis czy Ania Dereszowska. „W przygotowanym we współpracy z Żywiec Zdrój filmie, youtuber zabiera widzów w nietypową podróż śmieciarką i obala funkcjonujące w społeczeństwie mity dotyczące recyklingu. Gonciarz w przystępny i prosty sposób pokazuje, że różne frakcje odpadów nie mieszają się wewnątrz śmieciarki, jak błędnie uważa aż 37 proc. społeczeństwa” – czytamy w komunikacie.

