Twierdzi, że iPhone zrobił z niego geja. Domaga się od Apple miliona rubli

Choć może brzmieć to kuriozalnie, rosyjskie media o niezwykłym pozwie informują całkiem na poważnie. Przytaczają zarzuty wysuwane przez pana Razumiłowa pod adresem amerykańskiej korporacji. Jak opowiada mężczyzna, w 2017 roku na swojego iPhone'a pobrał aplikację, która powitała go prezentem w postaci kryptowaluty. Otrzymał – a jakże – 69 GayCoins. Do podarku dołączona była wiadomość: „nie oceniaj, dopóki nie spróbujesz”.

„Pomyślałem: w rzeczy samej, jak mogę oceniać coś bez spróbowania? I zdecydowałem się na danie szansy związkowi z osobą tej samej płci” – rozumował Razumiłow w oskarżeniu przytaczanym przez radio Govorit Moskva. „Po upływie dwóch miesięcy mogłem powiedzieć, że dałem się wciągnąć w intymną relację z przedstawicielem mojej własnej płci i nie umiem się z niej wyplątać” – narzekał dalej.

„Mam stałego chłopaka i nie wiem jak wyjaśnić to moim rodzicom. Po otrzymaniu wspomnianej wiadomości moje życie zmieniło się na gorsze i nigdy nie będzie już normalne” – pisał dalej Rosjanin. Apple zarzuca „podstępne popchnięcie go w stronę homoseksualizmu”, które spowodowało „moralne cierpienie i szkodę na zdrowiu psychicznym”. Za swoje krzywdy domaga się miliona rubli (około 15 tys. dolarów). Jego sprawa zostanie rozpatrzona 17 października.

