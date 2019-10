ZM Henryk Kania dostaną 300 tys. zł miesięcznie. Znalazł się chętny na dzierżawę majątku

Rada wierzycieli Zakładów Mięsnych Henryk Kania wyraziła zgodę na podpisanie umowy dzierżawy majątku spółki na rzecz firmy Cedrob. Miesięczna wysokość dzierżawy wynosi 300 tys. złotych i obowiązywać ma przez 12 miesięcy. Decyzję rady może uchylić już wyłącznie sędzia-komisarz.

„Spółka, na zasadach określonych w umowie dzierżawy, odda Cedrob S.A. jako dzierżawcy do używania i pobierania pożytków przedsiębiorstwo spółki w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu cywilnego, obejmujące zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rozbioru, produkcji, przetwórstwa, konfekcjonowania i dystrybucji mięsa” – czytamy w komunikacie. „Tytułem zabezpieczenia roszczeń spółki wynikających z umowy dzierżawy, dzierżawcy złoży wraz z zawarciem umowy dzierżawy oświadczenia o poddaniu się egzekucji w zakresie wydania przedmiotu dzierżawy po rozwiązaniu umowy oraz w zakresie zapłaty czynszu i innych zobowiązań pieniężnych wynikających z umowy dzierżawy do kwoty 3,6 mln zł” – czytamy dalej.

Odnaleziona zguba

Kolejna dobra wiadomość to informacja o odnalezionym serwerze, którego zniknięcie zgłosił policji w połowie września zarząd ZM Henryk Kania. Prawdopodobnie chodzi o urządzenie, na którym znajdowały się ważne dla firmy dokumenty i umowy.

„Zarządca ustanowiony dla spółki w przyspieszonym postępowaniu układowym - Mirosław Mozdżeń powziął wiadomość, iż po dniu złożenia przedmiotowego zawiadomienia, organy ścigania (Centralne Biuro Śledcze Policji) odnalazły przedmiotowy serwer na terenie nieruchomości należącej do osoby trzeciej i go zabezpieczyły. Dnia 3 października 2019 r. serwer został zwrócony spółce, przy czym dopiero dnia 7 października 2019 r. możliwe było potwierdzenie, iż jest to serwer należący do spółki” – podano w komunikacie.

