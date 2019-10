Trochę spóźnione, ale zaliczamy. PKP Energetyka bawi się w Tetris Challenge

Jak piszą w swoim komunikacie pracownicy PKP Energetyka, „teraz każdy może zajrzeć do pociągu sieciowego i obejrzeć sprzęt używany przez pracowników dbających o prawidłowe funkcjonowanie sieci trakcyjnej”. Jak wyjaśniono dalej, „to dzięki nim prąd płynie nieprzerwanie i podróżujący koleją na czas docierają do celu”.

– Tetris Challenge to fajna zabawa. Kiedy nasi pracownicy dowiedzieli się o tej akcji – pierwsze skojarzenie, jakie się nam nasunęło, to Kaizen i program Krok po kroku. Kaizen to sposób myślenia, według którego właściwe rzeczy zawsze znajdują się na właściwym miejscu, to tak, jak w gierce Tetris. Dzięki takiemu podejściu pracuje nam się łatwiej, efektywniej – mówi Grzegorz Kaliński, zastępca kierownika sekcji PKP Energetyka.

Galeria:

Tetris challenge. Służby rozkładają się na części pierwsze

Filozofia Kaizen

Jak wyjaśniają pracownicy PKP, „Kaizen to japońska filozofia zarządzania, która przyczynia się m.in. do poprawy jakości, eliminacji nieefektywności, właściwej organizacji stanowiska pracy oraz optymalizacji procesów. W tym podejściu dużą zmianę osiąga się dzięki wielu, często niewielkim ulepszeniom (dlatego Kaizen często określa się jako metodę małych kroków)”.

„Doskonalenie zaczyna się od pojedynczego pracownika, a proces jest ciągły – jedna zmiana pociąga za sobą kolejne. Co ważne, w program zaangażowana jest cała firma, na wszystkich jej poziomach. PKP Energetyka rozpoczęła wdrażanie Kaizen w 2017 r. w ramach dedykowanego programu Krok po kroku. Efektem wprowadzonych zmian są: wzrost jakości pracy, bezpieczeństwa i zaangażowania, ponad 360 000 zaoszczędzonych rocznie roboczogodzin, które przeznaczono m.in na rozwój kompetencji pracowników” – czytamy dalej. Ciekawe? Na deser mamy jeszcze specjalny film przygotowany przez PKP Energetyka. Zapraszamy do oglądania.

Galeria:

Tetris challenge po przejęciu przez internautów