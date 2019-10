Hermès otwiera pierwszy butik w Polsce. Gdzie?

Z informacji portalu wynika, że pierwszy w Polsce butik Hermès otwarty zostanie 28 listopada 2019 roku na parterze hotelu Raffles Europejski w Warszawie. Polska będzie 50. krajem, w którym otwarty będzie butik marki. Będzie to 311. sklep marki na świecie.

Przedsiębiorstwo powstało w 1837 roku, kiedy to Thierry Hermès otworzył w Paryżu swój pierwszy sklep z akcesoriami jeździeckimi. Założyciel i jego produkty szybko zyskały uznanie. Stałymi klientami już w 1867 roku był m.in. rosyjski car Aleksander II, który nabywał najczęściej siodła.

W 1880 roku po śmierci Thierry'ego Hermèsa na czele przedsiębiorstwa staną jego jedyny syn Charles-Emile. Przeniósł sklep na Rue du Faubourg Saint-Honoré, gdzie do dziś znajduje się najbardziej znany butik marki. Wówczas poszerzona także została oferta butiku. W latach 20. ubiegłego stulecia wprowadzono pierwszą w historii marki kolekcję ubrań, a w 1935 powstała pierwsza słynna damska skórzana torebka, nazwana później „Kelly Bag” od nazwiska Grace Kelly, księżnej Monako. Dwa lata później powstał pierwszy jedwabny szal marki. Do tej pory niemalże wszystkie produkty marki są w całości wykonywane we Francji. Zazwyczaj także daną rzecz wykonuje od początku do końca jedna osoba.

