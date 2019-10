Ponad 60 proc. Polaków płaci zbliżeniowo. Firmy muszą zmienić podejście do klienta

Przedsiębiorstwa sprzedające towary i świadczące usługi w Polsce, muszą coraz poważniej brać pod uwagę udostępnienie możliwości płatności zbliżeniowych. Z badania Santander Bank Polska wynika bowiem, że już 62 proc. rodaków deklaruje, że korzysta z tego typu rozwiązań. Eksperci banku uważają, że ignorowanie tego trendu może prowadzić do utraty ponad połowy klientów.

Ponad 850 tys. terminali

„Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że w czerwcu br. na polskim rynku funkcjonowało ponad 850 tys. terminali płatniczych, o niecałe 150 tys. więcej niż w czerwcu 2018 roku. Oznacza to niewielki spadek dynamiki przyrostu nowych urządzeń” – czytamy w raporcie Santandera.

– Polacy nawet w małych punktach usługowych chcą płacić kartą. Coraz częściej nie noszą ze sobą gotówki. Rośnie grono płacących nie tylko plastikowymi kartami, ale także telefonem, który każdy z nas ma przy sobie. Brak terminala to ryzyko utraty klienta. Firmy nie powinny zwlekać z przystąpieniem do Programu Polska Bezgotówkowa, zwłaszcza że na rynku pojawiają się nowe rozwiązania, które pozwalają dopasować typ urządzenia do prowadzonej działalności. W Santander Bank Polska wprowadziliśmy m.in. mobilny terminal mPOS czy nowoczesne modele terminali stacjonarnych i przenośnych – mówi Piotr Termena, zarządzający biznesem acquiringowym w Santander Bank Polska.