Innowatory Wprost IX edycji wręczone! Oto laureaci

Innowatory „Wprost” to nagroda, której historia sięga 2011 roku. Wyróżnienia trafiają do najlepszych firm reprezentujących najbardziej dynamiczne sektory gospodarki. Statuetki przyznawane są na podstawie autorskiego badania INNOVATION RESEARCH. Badanie weryfikuje nakłady na badania i rozwój oraz inwestycje w innowacje i ich praktyczne zastosowanie w biznesie.

– Ta nagroda to jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień w Polsce. Wręczamy je co roku najbardziej innowacyjnym przedsiębiorcom i firmom. To nie jest przypadek, że to właśnie Tygodnik „Wprost” jest gospodarzem tej uroczystości. Już u schyłku PRL-u Tygodnik „Wprost”, jako jedyny w Polsce bardzo mocno promował biznes, mimo że jeszcze wtedy to nie było do końca modne–powiedział, otwierając galę Marcin Dzierżanowski, redaktor naczelny Tygodnika „Wprost”.

Wręczenie nagród poprzedziły prezentacje, które przybliżyły zgromadzonym trzy innowacyjne technologie transportowe. Rozwój elektromobilności w transporcie drogowym omówił Łukasz Lichewicz, który opowiedział o projekcie Grupy Elimen. Firma proponuje kompleksowe rozwiązania dla elektromobilności. Produkuje między innymi lekki pojazd elektryczny przeznaczony do transportu. O swoich rozwiązaniach opowiedział także Jacek Ławrecki z firmy Fortum. Poza siecią ładowarek elektrycznych firma przygotowała ultralekki samolot elektryczny, który w niedalekiej przyszłości może zrewolucjonizować rynek lotniczy. Trzecia prezentacja dotyczyła przyszłości transportu kolejowego. Przemysław Pączek z HyperPoland opowiedział o planie firmy na zmianę kolei w Polsce. Hyperloop przygotowany przez Polaków ma do siebie to, że da się ją wdrożyć w etapach. Po prezentacjach nastąpiło wręczenie nagród.

Nagrody Innowatora Wprost 2019 otrzymali:

w kategorii Nauka : GSK za Mepolizumab – pierwszą zarejestrowaną biologiczną terapię w ciężkiej, niekontrolowanej astmie eozynofilowej, oraz MSD Polska za letermovir, lek, który może przeciwdziałać reaktywacji uśpionego wirusa cytomegalii.

w kategorii Farmacja : Roche Polska za lek Tecetriq (atezolizumab) wykrzystywany w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca oraz Takeda zaTAKHZYRO, pierwsze przeciwciało monoklonalne, które można stosować w profilaktyce nawracających napadów dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego.







: za lek Tecetriq (atezolizumab) wykrzystywany w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca oraz zaTAKHZYRO, pierwsze przeciwciało monoklonalne, które można stosować w profilaktyce nawracających napadów dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego. w kategorii Budownictwo : HM Factory za opracowanie innowacyjnej technologii produkcji, która zapewnia mniejsze przekroje elementów ściennych, dzięki czemu budynek postawiony z prefabrykatów pozwala na uzyskanie większej powierzchni, zachowując te same parametry użytkowe.

w kategorii IT i Telekomunikacja : InPhoTech za rozwój przemysłowego Internetu Rzeczy i monitorowanie miejsc trudno dostępnych poprzez wdrożenie innowacyjnego polskiego światłowodu specjalnego oraz Tommorow Sp. z o.o. za opracowanie innowacyjnego symulatora szkoleniowego dla maszynistów SARTEM.

w kategorii Energetyka : PGE za rozwój kompleksowej infrastruktury dla elektromobilności, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, które w 100 proc. zasilają auta elektryczne korzystające ze stacji ładowania Grupy PGE oraz PGNiG S.A za „Cyfrowe złoże" – Zintegrowany System Zarządzania Złożem, oparty na komputerowych modelach symulacyjnych.

w kategorii Ekologia i środowisko : KGHM za projekty proekologiczne na rzecz czystego powietrza oraz Panek za stosowanie proekologicznych rozwiązań w segmencie carsharingu oraz wprowadzenie do flotysamochodów o napędzie elektrycznym i hybrydowym.

w kategorii Przemysł : KUHN Sp. z o.o. za wprowadzanie maszyn takich jak siewnik AUROCK 6000RC, dzięki którym polscy rolnicy stają się coraz bardziej konkurencyjni na globalnym linku oraz Protech Motors za stworzenie najbardziej innowacyjnej firmy z branży relokacji parków maszyn i przedsiębiorstw.

w kategorii Transport i Logistyka : Polski Linie Lotnicze LOT S.A. za strukturę informatyczną i nowoczesne systemy e-commerce, które pomagają w obsłudze pasażerów oraz w sprzedaży i dystrybucji biletów oraz DHL Parcel Polska za innowacyjne podejście do infrastruktury logistycznej i kompleksowej obsługi klienta oraz odpowiedzialną politykę cyfryzacji.

Nagrodę w imieniu DHL Parcel Polska odebrali Tina Sobocińska, dyrektor ds. personalnych i komunikacji oraz Bartłomiej Wnęk, dyrektor ds. operacyjnych. – Apetyt i wiara w innowacje 50 lat temu doprowadziły do tego, że powstała firma DHL. Cały czas innowacje są w naszym DNA. Inwestujemy w nasze, najnowocześniejsze w Polsce sortownie, w szalenie innowacyjne centrum obsługi klienta, aby naszym klientom było dużo wygodniej korzystać z usług firmy. Inwestujemy także w ekologiczną i bezpieczną flotę. – powiedziała dyrektor Sobocińska.



w kategorii Dobra konsumpcyjne : Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów" S.A. za stworzenie marki FreeYu, która jako pierwsza zdecydowała się na współpracę ze znanym sportowcem – Marcinem Gortatem – przy zaprojektowaniu nowego produktu, który ma zaspokajać potrzebę na przekąskę z pogranicza zdrowej żywności i słodyczy.

w kategorii Usługi dla biznesu: Wrocławski Park Technologiczny za program rozwoju biznesu Stellar Hub, traktujący ofertę Parku jako konstelację produktów i usług biznesowych: od wynajmu infrastruktury biznesowej i przemysłowej, przez inkubatory przedsiębiorczości, zaplecze laboratoryjne i badawczo-rozwojowe, doradztwo, po projekty związane z rynkiem Big Science oraz GEIS za innowacyjne i indywidualnie podejście w obsłudze dystrybucji drobnicowej.

Gen Innowacji trafił do firm Elimen Group za wybitne osiągnięcia w dziedzinie elektromobilnościi Solaris Energy zarozwiązania w technologii fotowoltaicznej, które wpływają na komfort odbiorców, jakość instalacji i poprawę wydajności.

Nagrodą Osobowość Innowacji wyróżniony został prof. Dariusz Kowalski. Nagrodę wręczyła Katarzyna Gintrowska, wiceprezes zarządu PMPG Polskie Media, wydawcy Tygodnika „Wprost”. – Trzeba mieć upór, siłę i chęć walki. Trzeba mieć odpowiednie cechy charakteru, aby wybrać jako specjalizację lekarską onkologię. Trzeba mieć szczególne cechy charakteru, aby w onkologii wybrać leczenie nowotworu numer jeden i to nie w łatwości postępowania, a jeśli chodzi o umieralność. Jeszcze kilka lat temu osoby, które usłyszały diagnozę "rak płuca", miały niewielkie szanse na przeżycie. W ciągu ostatnich lat leczenie raka płuc bardzo się zmieniło. Coraz więcej pacjentów z zaawansowanym nowotworem ma szansę żyć wiele lat. Nasz laureat to lekarz, który wie wszystko o leczeniu raka płuca. W poszukiwaniu terapii dla pacjentów nie ma dla niego rzeczy niemożliwych – powiedziała Katarzyna Gintrowska.