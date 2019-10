Lidl wprowadził kasy samoobsługowe

Wszystko wskazuje na to, że to spełnienie zapowiedzi prezesa sieci Maksymiliana Branieckiego. W kwietniu poinformował on, że Lidl wprowadzać będzie kasy samoobsługowe zastrzegając przy tym, że nie chodzi o oszczędności, a zastąpienie brakujących rąk do pracy. – Dzisiaj mogą one pomóc zastąpić pracownika, którego na rynku po prostu nie ma – mówił.

Wiadomo, że z kas samoobsługowych w sklepie w Warszawie nie można jeszcze korzystać. Z informacji podanych przez portal wiadomościhandlowe.pl wynika, że podobne urządzenia pojawić się mają do końca roku jeszcze w dwóch kolejnych marketach Lidl w Polsce.

Kasy samoobsługowe wcześniej pojawiły się już w innych polskich sieciach handlowych, m.in. w Biedronce, Tesco, Carrefourze czy Auchan.